La trágica historia de la hermana del pato Merlín... murió envenenada y dejó a la familia en depresión

Merlín, el pato que se convirtió en tendencia tras la victoria de México ante Sudáfrica, no llegó a la vida pública por casualidad. Antes de convertirse en un fenómeno viral y en uno de los animales más queridos por los aficionados, fue parte de una familia que atravesaba un momento complicado después de perder a una mascota muy especial.

La imagen de un pato con la playera de la Selección Mexicana recorriendo las calles de la Ciudad de México durante los festejos del Mundial 2026 parecía una escena curiosa sacada de internet, pero detrás de esa postal existía una historia mucho más profunda.

La dueña del ave, Karla Iveth Gómez, contó que antes de Merlín estuvo Wafle, una patita que formaba parte de la rutina familiar y que murió envenenada en el lugar donde trabajaban vendiendo aguas.

La tragedia golpeó especialmente al hijo de Karla, quien tenía un fuerte vínculo con Wafle. La pérdida provocó que el pequeño cayera en una etapa de profunda tristeza, situación que llevó a la familia a buscar una manera de ayudarlo a recuperar la alegría.

Fue entonces cuando una clienta decidió regalarles un nuevo pato. Ese animal terminaría convirtiéndose en Merlín, una mascota que cambiaría por completo la dinámica familiar.

LA LLEGADA DE MERLÍN Y SU PROCESO DE ADAPTACIÓN

Aunque actualmente Merlín parece desenvolverse con naturalidad entre personas, calles y multitudes, su llegada al entorno familiar requirió paciencia y dedicación.

La familia explicó que el pato era inquieto y muy sensible a los sonidos fuertes. Al principio tenía miedo de salir y reaccionaba ante los ruidos habituales de la ciudad, por lo que tuvieron que iniciar un proceso gradual para ayudarlo a sentirse seguro.

“Al principio fue complicado porque era muy asustadizo”, relató la familia al explicar los primeros pasos de convivencia con el ave.

Para acostumbrarlo al exterior comenzaron utilizando un arnés, una herramienta que permitió generar confianza mientras Merlín conocía nuevos espacios, personas y sonidos. Poco a poco, el pato empezó a caminar junto a sus dueños sin temor.

Después de varias semanas de adaptación, pudieron retirar el arnés y Merlín comenzó a acompañar a la familia de manera natural mientras realizaban sus actividades diarias.

Su presencia tuvo un impacto inesperado. El niño que había sufrido la pérdida de Wafle comenzó a mejorar su estado de ánimo y encontró nuevamente una compañía cercana.

Merlín pasó de ser una mascota más a convertirse en parte de la identidad del negocio familiar. Los clientes empezaron a reconocerlo, tomarle fotografías y compartir sus momentos en redes sociales.

UN PATO QUE SE CONVIRTIÓ EN SÍMBOLO DEL MUNDIAL 2026

La popularidad de Merlín explotó durante los festejos de México en el Mundial 2026. Tras el triunfo del equipo nacional, cientos de aficionados acudieron al Ángel de la Independencia para celebrar, y entre ellos apareció el peculiar pato vestido con los colores del país.

Las fotografías del ave rápidamente circularon por redes sociales. Miles de usuarios comenzaron a compartir la historia del pato mexicano, convirtiéndolo en una de las figuras más comentadas de la jornada.

Lo que llamó la atención no fue únicamente su apariencia, sino el relato detrás de él. Merlín representaba una historia de duelo, recuperación y compañía, elementos que conectaron con muchas personas.

Un dato curioso es que Merlín no fue creado mediante inteligencia artificial ni formaba parte de una campaña publicitaria. Su fama nació de manera espontánea a partir de la convivencia diaria con su familia.

Además, la familia ya había compartido momentos especiales con otros ejemplares como Wafle y Bruna, quienes también formaron parte de esta relación entre humanos y animales.

La historia de Merlín demostró cómo una pequeña escena cotidiana puede transformarse en un fenómeno colectivo cuando encuentra una conexión emocional con el público.

LA INVITACIÓN DE LA FIFA AL FAN FEST DE MÉXICO

El impacto de Merlín llegó hasta los organizadores del Mundial 2026. Después de convertirse en un símbolo para los aficionados mexicanos, el pato recibió una invitación especial de la FIFA para asistir al Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México antes del encuentro entre México y Corea del Sur.

Karla Gómez confirmó que ella y su familia acudirían al evento junto con Merlín, quien participaría como parte de las historias que representan el ambiente y la pasión de la afición durante el torneo.

La presencia del pato en el Fan Fest reflejó cómo el Mundial no solo se construye alrededor de jugadores y resultados, sino también de las historias que nacen fuera de la cancha.