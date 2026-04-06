Las carreteras afectadas por paro nacional de transportistas y agricultores

Transportistas y agricultores, liderados por la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), informaron que iniciarán un paro nacional de carácter indefinido a partir del 6 de abril de 2026, con movilizaciones en carreteras y puntos clave del país. El paro se da debido a la falta de respuesta del Gobierno de México ante problemas como la inseguridad, el incremento en costos operativos y la crisis que enfrenta el sector agrícola. Los bloqueos anunciados por transportistas y productores del campo para este lunes iniciaron después de las 10:00 horas, pero en muchos otros estados comenzó desde las 7:00 horas del 6 de abril. Los primeros puntos donde se presentan los manifestantes son en los estados de Chihuahua, Zacatecas, Estado de México y Morelos.

CARRETERAS CERRADAS Aunque está previsto para impactar principalmente en los accesos a la Ciudad de México, los corredores industriales más relevantes y las rutas federales de transporte de mercancías, en anteriores movilizaciones los cortes han durado entre cuatro y diez horas; mientras Anunciaron que los bloqueos anunciados serán totales y en otros se prevé el paso intermitente o libre en casetas de peaje. Baja California - Cruces fronterizos en Tijuana y Mexicali

- Carretera Mexicali–San Luis Chihuahua - Caseta de Peaje Sacramento

- Vía corta a Chihuahua Estado de México - Circuito Exterior Mexiquense

- Arco Norte

- Autopista México–Toluca

- Autopista Naucalpan–Ecatepec

- Accesos carreteros a la Ciudad de México Guanajuato - Carretera Federal 45 (Panamericana);

- Autopista Salamanca–Celaya;

- Tramos hacia la región del Bajío Hidalgo - Accesos carreteros desde y hacia la capital de Hidalgo, conexiones con la Ciudad de México Jalisco - Autopista Guadalajara–Colima

- Autopista Guadalajara–México (Occidente)

- Tramos hacia Michoacán, Guanajuato y Zacatecas Michoacán Autopista de Occidente (México–Guadalajara)

- Autopista Siglo XXI (Morelia–Lázaro Cárdenas)

- Carretera Morelia–Salamanca

- Carretera Morelia–Pátzcuaro

- Tramo Zamora–La Piedad–Guadalajara Morelos - Autopista Siglo XXI (Puebla–Acapulco), entronque Jantetelco Nuevo León - Accesos a Nuevo Laredo Puebla - Autopista México–Puebla

- Autopista Siglo XXI Querétaro - Autopista México–Querétaro Sinaloa - Carretera Culiacán–Mazatlán Sonora - Vialidades estratégicas (puntos a confirmar según avance de la jornada) Tlaxcala - Crucero de Tlaxcala Tamaulipas - Cruces fronterizos Veracruz - Autopista Puebla–Orizaba (afectación menor; Amotac no participa en bloqueos) Zacatecas - Carretera Federal 49 (Zacatecas–San Luis Potosí)

- Acceso a Cervecera Corona en Calera Ciudad de México y área metropolitana Accesos principales: - México–Querétaro

- México–Pachuca

- México–CuernavacaMéxico–Puebla Anillo Periférico, Circuito Interior y vías internas pueden presentar saturaciones por desvíos de tránsito

SEGOB ATIENDE DEMANDA La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el gobierno de la República ha atendido la mayoría de las demandas de los productores del campo y transportistas que este lunes iniciaron un paro de actividades y bloqueos carreteros. En conferencia de prensa, la funcionaria reiteró que no hay razón para las movilizaciones de protesta, al señalar que existe disposición de las autoridades para escuchar y resolver sus peticiones. Rodríguez hizo un llamado a transportistas y productores del campo a privilegiar el diálogo y a no afectar los derechos de terceros, ante los cierres registrados durante la jornada. Por su parte, el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, César Yáñez, informó que hasta la tarde de este lunes se registraron 11 bloqueos carreteros, totales o parciales. Precisó que uno de los cierres, el de la caseta La Venta de la autopista México-Toluca, ya fue levantado. Detalló que los bloqueos se reportaron en nueve estados: México, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, con un total de más de mil participantes.

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