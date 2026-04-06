Las carreteras afectadas por paro nacional de transportistas y agricultores

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/ 6 abril 2026
    Las carreteras afectadas por paro nacional de transportistas y agricultores
    Desde primeras horas de la mañana, los manifestantes arribaron con tractores y se instalaron en los puntos de acceso, cumpliendo con la movilización acordada para exigir atención a sus demandas. JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO

Se da debido a la falta de respuesta del Gobierno de México ante inseguridad, incremento en costos y crisis agrícola

Transportistas y agricultores, liderados por la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), informaron que iniciarán un paro nacional de carácter indefinido a partir del 6 de abril de 2026, con movilizaciones en carreteras y puntos clave del país.

El paro se da debido a la falta de respuesta del Gobierno de México ante problemas como la inseguridad, el incremento en costos operativos y la crisis que enfrenta el sector agrícola.

Los bloqueos anunciados por transportistas y productores del campo para este lunes iniciaron después de las 10:00 horas, pero en muchos otros estados comenzó desde las 7:00 horas del 6 de abril.

Los primeros puntos donde se presentan los manifestantes son en los estados de Chihuahua, Zacatecas, Estado de México y Morelos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/anuncian-transportistas-y-agricultores-paro-indefinido-y-bloqueos-en-20-estados-NH19787280

CARRETERAS CERRADAS

Aunque está previsto para impactar principalmente en los accesos a la Ciudad de México, los corredores industriales más relevantes y las rutas federales de transporte de mercancías, en anteriores movilizaciones los cortes han durado entre cuatro y diez horas; mientras

Anunciaron que los bloqueos anunciados serán totales y en otros se prevé el paso intermitente o libre en casetas de peaje.

Baja California

- Cruces fronterizos en Tijuana y Mexicali
- Carretera Mexicali–San Luis

Chihuahua

- Caseta de Peaje Sacramento
- Vía corta a Chihuahua

Estado de México

- Circuito Exterior Mexiquense
- Arco Norte
- Autopista México–Toluca
- Autopista Naucalpan–Ecatepec
- Accesos carreteros a la Ciudad de México

Guanajuato

- Carretera Federal 45 (Panamericana);
- Autopista Salamanca–Celaya;
- Tramos hacia la región del Bajío

Hidalgo

- Accesos carreteros desde y hacia la capital de Hidalgo, conexiones con la Ciudad de México

Jalisco

- Autopista Guadalajara–Colima
- Autopista Guadalajara–México (Occidente)
- Tramos hacia Michoacán, Guanajuato y Zacatecas

Michoacán

Autopista de Occidente (México–Guadalajara)
- Autopista Siglo XXI (Morelia–Lázaro Cárdenas)
- Carretera Morelia–Salamanca
- Carretera Morelia–Pátzcuaro
- Tramo Zamora–La Piedad–Guadalajara

Morelos

- Autopista Siglo XXI (Puebla–Acapulco), entronque Jantetelco

Nuevo León

- Accesos a Nuevo Laredo

Puebla

- Autopista México–Puebla
- Autopista Siglo XXI

Querétaro

- Autopista México–Querétaro

Sinaloa

- Carretera Culiacán–Mazatlán

Sonora

- Vialidades estratégicas (puntos a confirmar según avance de la jornada)

Tlaxcala

- Crucero de Tlaxcala

Tamaulipas

- Cruces fronterizos

Veracruz

- Autopista Puebla–Orizaba (afectación menor; Amotac no participa en bloqueos)

Zacatecas

- Carretera Federal 49 (Zacatecas–San Luis Potosí)
- Acceso a Cervecera Corona en Calera

Ciudad de México y área metropolitana

Accesos principales:

- México–Querétaro
- México–Pachuca
- México–CuernavacaMéxico–Puebla

Anillo Periférico, Circuito Interior y vías internas pueden presentar saturaciones por desvíos de tránsito

https://vanguardia.com.mx/noticias/paro-y-bloqueos-en-nueve-estados-segob-dice-que-ya-resolvio-la-mayoria-de-demandas-y-pide-dialogo-IB19811548

SEGOB ATIENDE DEMANDA

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el gobierno de la República ha atendido la mayoría de las demandas de los productores del campo y transportistas que este lunes iniciaron un paro de actividades y bloqueos carreteros.

En conferencia de prensa, la funcionaria reiteró que no hay razón para las movilizaciones de protesta, al señalar que existe disposición de las autoridades para escuchar y resolver sus peticiones.

Rodríguez hizo un llamado a transportistas y productores del campo a privilegiar el diálogo y a no afectar los derechos de terceros, ante los cierres registrados durante la jornada.

Por su parte, el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, César Yáñez, informó que hasta la tarde de este lunes se registraron 11 bloqueos carreteros, totales o parciales.

Precisó que uno de los cierres, el de la caseta La Venta de la autopista México-Toluca, ya fue levantado.

Detalló que los bloqueos se reportaron en nueve estados: México, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, con un total de más de mil participantes.

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