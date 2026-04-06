Paro y bloqueos en nueve estados; Segob dice que ya resolvió la mayoría de demandas y pide diálogo

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/ 6 abril 2026
    Paro y bloqueos en nueve estados; Segob dice que ya resolvió la mayoría de demandas y pide diálogo
    Gobernación sostuvo que ya hay respuestas a las peticiones de transportistas y productores del campo, y llamó a frenar acciones que impacten a terceros. ESPECIAL
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La dependencia reportó 11 bloqueos totales o parciales en nueve estados, con más de mil participantes y una caseta liberada

CDMX.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el gobierno de la República ha atendido la mayoría de las demandas de los productores del campo y transportistas que este lunes iniciaron un paro de actividades y bloqueos carreteros.

En conferencia de prensa, la funcionaria reiteró que no hay razón para las movilizaciones de protesta, al señalar que existe disposición de las autoridades para escuchar y resolver sus peticiones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/avanzan-en-nuevo-leon-trabajos-del-tren-de-pasajeros-saltillo-nuevo-laredo-KA19808570

Rodríguez hizo un llamado a transportistas y productores del campo a privilegiar el diálogo y a no afectar los derechos de terceros, ante los cierres registrados durante la jornada.

Por su parte, el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, César Yáñez, informó que hasta la tarde de este lunes se registraron 11 bloqueos carreteros, totales o parciales.

https://vanguardia.com.mx/dinero/cae-33-inversion-fija-bruta-en-enero-de-2026-y-suma-16-meses-seguidos-de-caidas-en-mexico-IA19807438

Precisó que uno de los cierres, el de la caseta La Venta de la autopista México-Toluca, ya fue levantado.

Detalló que los bloqueos se reportaron en nueve estados: México, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, con un total de más de mil participantes.

La Secretaría de Gobernación sostuvo que mantiene abierta la vía de comunicación con los inconformes y reiteró el llamado a canalizar las demandas por la vía institucional.

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