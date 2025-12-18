Las enfermedades estacionales de invierno que más sufren los niños y toda la familia

Es importante conocer los tipos de enfermedades respiratorias y sus síntomas para prevenir su contagio. Así que cuida a tus hijos en esta temporada invernal.

Todos estamos expuestos a contraer un virus respiratorios, pero los menores de 5 años de edad, embarazadas y adultos mayores cuentan con mayor probabilidad de contraer aquellos virus prolongados por la poca ventilación en las viviendas, aulas escolares, o hasta en los lugares de trabajo de sus familias.

El invierno trae no sólo las fiestas decembrinas, alcohol, regalos, comida tradicional y la convivencia familiar, también es una de las temporadas con repuntes de enfermedades respiratorias estacionales .

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN ÉPOCA INVERNAL

RESFRIADO COMÚN

Es la enfermedad más común del invierno; en caso de contraer resfriado, los síntomas pueden ser congestión o escurrimiento nasal, tos, estornudos, ojos llorosos, en algunos casos puede presentar fiebre y dolor de garganta; suele durar entre tres y cinco días.

Los niños suelen resfriarse en la escuela o guarderías, debido al contacto cercano con otros niños enfermos.

Para manejarlo en casa es importante: el descanso y beber abundantes líquidos, usar humidificador, evite automedicarse con antibióticos

GRIPE (INFLUENZA)

Es una enfermedad infecciosa aguda producida por un virus, este pasa rápidamente de persona a persona a través de las gotitas de saliva, toser o estornudar; regularmente, es muy parecida a un resfriado, pero en intensidad mayor.

Los síntomas pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, tos seca, estornudos, dolor de garganta, cansancio y malestar en general. Cuando la enfermedad empeora, puede dañar pulmones y bronquios al grado de llegar a ser mortal.

Recordemos que este virus suele conocerse como virus de la influenza, por ello, la principal prevención es la vacunación. Debes acercarte a tu clínica más cercana y vacunarte contra influenza.

COVID-19

Aunque ya hemos escuchado mucho sobre esta enfermedad, suele ser similar a la gripe (influenza), pero un síntoma que podría ser de utilidad para diferenciarlos es la perdida de olfato o gusto.

Según los expertos en salud, pudiera existir un aumento en casos de coronavirus en época de invierno, ya que el clima frío obliga a las personas a quedarse en espacios cerrados donde puede prosperar la transmisión del virus.

Recuerda que la vacuna contra COVID-19 hará la diferencia.

FARINGITIS

Es una inflamación en la faringe o garganta, causada regularmente por alguna gripe o resfriado, produciendo dolor intenso en la zona, fiebre, dolores de cabeza y musculares.

Provoca dolor de garganta, dificultad para tragar, fiebre e inflamación de los ganglios linfáticos.

Para recuperarte, deberás tener en cuenta: ir al médico por un diagnóstico adecuado y recibir tratamiento con antibióticos, fomentar el lavado de manos y dar alimentos blandos, así como muchos líquidos para hidratarse.

BRONQUITIS

Es la inflamación en la pared de los bronquios, que son los conductos por los que circula el aire para llegar a la parte más profunda del pulmón. Entre los síntomas se encuentra la tos persistente, fiebre, cansancio, dolor de pecho y dificultad respiratoria.

Para sanar, es importante tener en cuenta: mantenerse hidratado, evite la exposición al humo y la contaminación, inhalar vapor para aliviar la congestión, y regrese al médico si la tos dura más de dos semanas o está acompañada de dificultad para respirar.

NEUMONÍA

Es una inflamación del pulmón, los síntomas de esta enfermedad pueden ser fiebre, escalofríos, tos con flemas, dolor de pecho al estornudar o toser, falta de apetito y debilidad para respirar; suele detectarse con una radiografía de tórax y en los casos graves llegar a necesitar hospitalización.