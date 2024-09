Las noticias más importantes del 25 de septiembre en México

CLIMA

➔ Clima en México sorprende por cambio en temperaturas; Frente Frío y Ciclón Tropical refrescan con lluvias y granizadas: Prepárese... Los remanentes de John, el ciclón Helene y el Frente frío 3, generarán bajas temperaturas, fuertes lluvias y vientos, así como granizadas, esto según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Respalda AMLO a Sheinbaum y acusa prepotencia de España: Dijo que las diferencias no son con el gobierno español, sino con la monarquía.

➔ ¡‘John’ impacta por segunda vez! Tormenta tropical recobra fuerza y sorprende a Acapulco; prevén tercer golpe: Los reportes meteorológicos pronostican que el jueves ‘John’ tendrá un tercer impacto en México como huracán categoría 1.

➔ Regresa violencia a la región citrícola de Nuevo León; atacan comandancia de General Terán: Los hechos fueron reportados a las 05:20 horas y como resultado de los sucesos se registraron daños en el inmueble, así como en tres patrullas, sin lesionados.

➔ Pende de un hilo futuro de Mario Aburto tras análisis de nuevo proyecto en la SCJN: Por desacuerdo entre ministros, resolución a nuevo proyecto se dará hasta el 9 de octubre.

➔ Tribunal Electoral ratifica triunfo de Alessandra Rojo de la Vega en la alcaldía Cuauhtémoc de CDMX: Magistrados desecharon por unanimidad las impugnaciones que presentó la candidata por Morena, Catalina Monreal.

MUNDO

➔ Piden sentencia de 20 años para García Luna: ‘Son más que suficientes’, asegura la defensa: Faltando pocos días para dictar la sentencia a Genaro García Luna, su equipo de defensa solicitó 20 años en prisión, el equivalente al tiempo que el exsecretario de Seguridad invirtió en su carrera.

➔ ‘Inaceptable’ e ‘inexplicable’, ve Pedro Sánchez exclusión del rey Felipe VI en México: España no puede aceptar esa exclusión y que por eso ha decido no enviar a ningún representante

➔ Ahora Donald Trump amenaza con poner aranceles del 100% a los autos fabricados en México: Trump expresó que, de ser elegido, pondría un arancel del 100% sobre cada vehículo importado desde México y que para evitar ese gravamen la automotriz deberá fabrique esos autos en territorio estadounidense.

COAHUILA

➔ Coahuila: cede tasa de madres adolescentes, pero aún hay más de 2 mil casos: La entidad ya no figura entre los líderes con mayor incidencia de embarazos juveniles, de acuerdo con datos del Inegi.

➔ ‘A lo Jurassic Park’: presenta Mude primer tiranosaurio en Coahuila... y se completa la cadena alimenticia: El hallazgo se realizó en la formación Cerro del Pueblo y es significativo, ya que representa el primer tiranosaurio descubierto en el estado, completando así la cadena alimenticia de los dinosaurios mexicanos.

➔ Meteorito ilumina cielo de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; usuarios logran captar fenómeno en VIDEO: Usuarios captaron en video la caída de un meteorito; el fenómeno fue visible en estados del norte de México como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; también fue reportado el avistamiento en Texas, Estados Unidos ¿Ya viste el video? Aquí te lo mostramos.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Sustos que dan gusto: saltillense habla de su Premio Ariel por película de terror: Salvador Monroy en entrevista con VANGUARDIA nos cuenta de su participación en la película de terror mexicana ‘Desaparecer por Completo’, la cual le dio el premio a Mejores Efectos Visuales.

➔ ¡Revenden boletos del Mundial 2026! Ofertan de forma ilícita entradas para la inauguración de la Copa del Mundo... ¡y FIFA no sabía!: A decir del máximo organismo de futbol global, la venta oficial será hasta el 2025, mediante su portal de Internet.

➔ ‘Tú sí tienes varios secretos’: Responde Brenda Bezares a amenazas de Adrián Marcelo: La esposa de Mario, denunció amenazas por parte del equipo del youtuber, y semanas después, no se queda callada sobre la advertencia del regio hizo en su más reciente video.

➔ Los Cowboys de Dallas buscan redención ante los Giants en la Semana 4 de la NFL: Dak Prescott, quien ha sido clave en estos triunfos, buscará mantener su racha de 12 victorias consecutivas ante los neoyorquinos.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Las víctimas del carbón rojo que no conocieron la justicia social

➔ No se invitó a Rey de España porque no respondió carta a AMLO: Claudia Sheinbaum: En una carta, la presidenta electa de México explicó las razones por las que no se invitó a Felipe VI a la ceremonia de investidura.