Llega la Beca Rita Cetina a las primarias... alumnos recibirán 2 mil 500 pesos anuales para útiles y uniformes

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum , el funcionario explicó que el apoyo será anual y único , destinado exclusivamente a la compra de uniformes y útiles escolares , con el objetivo de reducir la carga económica para las familias.

La Beca Rita Cetina se consolidará en 2026 como un apoyo universal para la educación básica. El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León , anunció que el registro se ampliará para que todas las niñas y niños de primarias públicas puedan acceder al beneficio.

Con esta ampliación, el programa deja atrás su implementación gradual y se convierte en un respaldo directo para estudiantes de primero a sexto de primaria, fortaleciendo la política educativa centrada en la igualdad de oportunidades.

TE PUEDE INTERESAR: Regresa la Pensión del Bienestar... Calendario Oficial del 5 al 28 de enero para el pago de los 6 mil 400 pesos

QUIÉNES PODRÁN SOLICITAR EL APOYO EN 2026

Julio León detalló que la Beca Rita Cetina de primaria estará disponible para todos los alumnos inscritos en escuelas públicas del país, sin distinción de grado escolar ni región.

Inicialmente, las autoridades habían previsto una entrega escalonada que comenzaría con alumnos de sexto, quinto y cuarto grado, para después incluir a los niveles inferiores. Sin embargo, la decisión final fue ampliar la cobertura desde el primer año.

De esta manera, cada estudiante beneficiario recibirá 2,500 pesos anuales, lo que permitirá a las familias planear con anticipación la compra de materiales escolares al inicio del ciclo.

CUÁNDO INICIAN LAS ASAMBLEAS INFORMATIVAS

El coordinador nacional informó que las asambleas informativas dirigidas a madres, padres y tutores comenzarán en febrero de 2026 en las escuelas primarias públicas de todo el país.

En estas reuniones, las autoridades educativas explicarán cómo y cuándo realizar el registro, así como los requisitos necesarios para acceder al apoyo económico.

Se exhortó a las familias a mantenerse atentas a los avisos oficiales de sus planteles, ya que las asambleas serán el principal canal para recibir información verificada y evitar confusiones o fraudes.

TE PUEDE INTERESAR: Aumentan los programas del Bienestar... Pensiones y becas superan un billón de pesos en 2026: Sheinbaum

DATOS CURIOSOS SOBRE LA BECA RITA CETINA

· El apoyo es exclusivo para escuelas públicas

· Se entrega una vez al año

· Aplica para primero a sexto de primaria

· Está destinado a útiles y uniformes escolares

· Forma parte de las Becas para el Bienestar