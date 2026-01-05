Llega la Beca Rita Cetina a las primarias... alumnos recibirán 2 mil 500 pesos anuales para útiles y uniformes

Información
/ 5 enero 2026
    Llega la Beca Rita Cetina a las primarias... alumnos recibirán 2 mil 500 pesos anuales para útiles y uniformes
    El Gobierno de México anunció la ampliación de la Beca Rita Cetina de primaria, con la que todos los alumnos de escuelas públicas recibirán 2 mil 500 pesos anuales para útiles y uniformes escolares en 2026. El apoyo será universal y sin importar el grado. VANGUARDIA/ARCHIVO

La Beca Rita Cetina llegará a todas las primarias públicas en 2026. Alumnos recibirán 2,500 pesos anuales para útiles y uniformes escolares

La Beca Rita Cetina se consolidará en 2026 como un apoyo universal para la educación básica. El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, anunció que el registro se ampliará para que todas las niñas y niños de primarias públicas puedan acceder al beneficio.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que el apoyo será anual y único, destinado exclusivamente a la compra de uniformes y útiles escolares, con el objetivo de reducir la carga económica para las familias.

Con esta ampliación, el programa deja atrás su implementación gradual y se convierte en un respaldo directo para estudiantes de primero a sexto de primaria, fortaleciendo la política educativa centrada en la igualdad de oportunidades.

TE PUEDE INTERESAR: Regresa la Pensión del Bienestar... Calendario Oficial del 5 al 28 de enero para el pago de los 6 mil 400 pesos

QUIÉNES PODRÁN SOLICITAR EL APOYO EN 2026

Julio León detalló que la Beca Rita Cetina de primaria estará disponible para todos los alumnos inscritos en escuelas públicas del país, sin distinción de grado escolar ni región.

Inicialmente, las autoridades habían previsto una entrega escalonada que comenzaría con alumnos de sexto, quinto y cuarto grado, para después incluir a los niveles inferiores. Sin embargo, la decisión final fue ampliar la cobertura desde el primer año.

De esta manera, cada estudiante beneficiario recibirá 2,500 pesos anuales, lo que permitirá a las familias planear con anticipación la compra de materiales escolares al inicio del ciclo.

CUÁNDO INICIAN LAS ASAMBLEAS INFORMATIVAS

El coordinador nacional informó que las asambleas informativas dirigidas a madres, padres y tutores comenzarán en febrero de 2026 en las escuelas primarias públicas de todo el país.

En estas reuniones, las autoridades educativas explicarán cómo y cuándo realizar el registro, así como los requisitos necesarios para acceder al apoyo económico.

Se exhortó a las familias a mantenerse atentas a los avisos oficiales de sus planteles, ya que las asambleas serán el principal canal para recibir información verificada y evitar confusiones o fraudes.

TE PUEDE INTERESAR: Aumentan los programas del Bienestar... Pensiones y becas superan un billón de pesos en 2026: Sheinbaum

DATOS CURIOSOS SOBRE LA BECA RITA CETINA

· El apoyo es exclusivo para escuelas públicas

· Se entrega una vez al año

· Aplica para primero a sexto de primaria

· Está destinado a útiles y uniformes escolares

· Forma parte de las Becas para el Bienestar

Temas


Becas
programas sociales

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Secretaría De Bienestar

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Trump, en su interior

Trump, en su interior
true

Sale Venezuela de una dictadura para caer en otra
Sheinbaum asegura que la violencia en México se origina por armas de EU y consumo de drogas; defiende cooperación sin subordinación y respeto a la soberanía.

Violencia que vive México es por armas de EU y demanda de droga: Sheinbaum
Corona. El equipo de Las guerreras K-pop levantó el premio a Mejor Película Animada tras imponerse a fuertes competidores.

Kpop Demon Hunters arrasa en los Critics Choice Awards con dos premios clave
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Frente Frío 27 llega a México; provocará caída de nieve o aguanieve, temperaturas bajo cero y lluvias en estos estados
El barrio Fuerte Tiuna de Caracas, donde Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados tras los ataques estadounidenses del sábado 3 de enero.

Así fueron todos los detalles de la Operación Resolución Absoluta de Trump, que terminó en la captura de Maduro
Regalo. El director mexicano recibió el Premio Visionario en el Festival de Palm Springs y aprovechó el escenario para rendir un homenaje personal a su hermano mayor, recientemente fallecido.

¡Emotiva dedicatoria! Muere el hermano de Guillermo del Toro previo a entrega de premios
Javier Aguirre respaldó públicamente a Santiago Giménez y aseguró que el delantero del AC Milan será considerado para el Mundial 2026 si está sano.

Aguirre llevará a Santi Giménez rumbo al Mundial 2026, pese a lesión y falta de minutos en el Milan