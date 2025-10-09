¡Llegaron las mandarinas! Profeco revela dónde puedes comprar la fruta de temporada más barata

9 octubre 2025
    ¡Llegaron las mandarinas! Profeco revela dónde puedes comprar la fruta de temporada más barata
    Profeco encontró precios más accesibles en la compra por kilo de guayabas y mandarinas. FOTO: VANGUARDIA

Descubre formas de no afectar tu economía, comprando frutas de temporada que están a buen precio, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)

Con la llegada del mes de octubre se estableció una nueva temporada con diversos cambios que seguro te interesarán: desde ropa más abrigadora hasta ¡comida! En México, esto es indicador de que en tiendas comenzará la venta de pan de muerto y las deliciosas mandarinas.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda adquirir alimentos de temporada, en especial si se trata de frutas y verduras, ya que las condiciones climáticas actuales garantizan un mejor sabor y mayor beneficio en sus propiedades. Además de esto, se registrará un aumento en su disponibilidad, lo que podría derivar en precios más accesibles.

Desde cualquier perspectiva, el consumo responsable de este tipo beneficiará a tu bolsillo.

¿CUÁLES SON LAS FRUTAS Y VERDURAS DE TEMPORADA?

Cada temporada del año trae consigo a un grupo de frutas y verduras sanas y ricas, que por sus propiedades aportan los nutrientes necesarios con los que el cuerpo se prepara para el cambio de temperatura propio de la estación actual: otoño.

Algunas frutas de temporada son:

* Granada;

* Mandarina;

* Higo;

* Uva;

* Manzana;

* Pera;

* Durazno;

* Guayaba.

Mientras que algunas verduras son:

* Calabaza;

* Coliflor;

* Ejotes;

* Zanahorias.

Algunas de estas frutas y verduras aportan pigmentos con acción antioxidante que contribuyen a que mantengamos el sistema inmunitario en buenas condiciones y por lo tanto a prevenir enfermedades.

¡LLEGARON LAS MANDARINAS Y GUAYABAS! PROFECO REVELA DÓNDE COMPRAR LAS FRUTAS DE TEMPORADA MÁS ECONÓMICAS

1. Guayaba: Es rica en vitamina A, E, D12 y, especialmente, la vitamina C. Estas aportaciones fortalecen el sistema inmunológico y prepara al cuerpo para combatir ataques de virus y bacterias en la garganta y el resto de las vías respiratorias.

Profeco reveló que el precio regular de la guayaba en los supermercados de México es de $52.47 pesos el kilo. Sin embargo, se halló un precio mínimo de $18 pesos el kilo.

Lugares donde la guayaba es más económica:

- $18 pesos el kilo en la Central de Abasto, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

- $25 pesos el kilo en el mercado Independencia de la Ciudad de México y el mercado Mesón Estrella en Monterrey, Nuevo León.

- $28 pesos el kilo en la Central de Abasto de Durango, Durango, así como en el mercado Martínez Domínguez en Monterrey, Nuevo León.

Los lugares donde se encontraron precios máximos de $74 pesos el kilo hasta $89 son las sucursales Walmart de La Paz, Baja California, y San Luis Potosí, San Luis Potosí, además del Mercado Soriana en Chihuahua, Chihuahua.

FOTO: VANGUARDIA
FOTO: VANGUARDIA

2. Mandarina: Es considerada una de las frutas más preciadas por sus múltiples propiedades culinarias, cosméticas y medicinales. Aporta muchos nutrientes y vitamina C, lo que fortalece al sistema inmunológico y ayuda a la absorción de hierro.

Profeco reveló que el precio regular de la mandarina en los supermercados de México es de $56.81 pesos el kilo. Sin embargo, se halló un precio mínimo de $30 pesos el kilo.

Lugares donde la mandarina es más económica, según Profeco:

- $30 pesos el kilo en el mercado Paz Migueles de Oaxaca, Oaxaca, y el mercado Malibran de Veracruz, Veracruz.

- $35 pesos el kilo en el mercado Aldama de León, Guanajuato.

- $37 pesos el kilo en el establecimiento Pitico Reforma de Oaxaca, Oaxaca.

Mientras que el precio máximo asciende a $89.90 el kilo, en tiendas de La Comer del Estado de México, Querétaro y Morelos; Sumesa del Estado de México, Oaxaca y Ciudad de México; y City Market de Puebla.

FOTO: VANGUARDIA
FOTO: VANGUARDIA

¿CÓMO SELECCIONAR LAS FRUTAS Y VERDURAS QUE COMPRARÁS?

* Observa la apariencia: Busca frutas y verduras que se vean frescas, vibrantes y con colores naturales.

* Evita daños: Descarta productos que abultamientos, golpes, magulladuras, partes blandas, arrugas o manchas.

* Que estén firmes.

* Olor: Los aromas frescos y dulces son indicadores de buena señal.

¿CÓMO CONSERVAR CORRECTAMENTE LAS FRUTAS Y VERDURAS?

Para una apropiada conservación de frutas y verduras, la Profeco sugiere colocarlas por separado, lavando y secándolas siempre antes de guardarlas.

Para ahorrar tiempo, es conveniente pelarlas y córtalas en trozos, almacenándolas en una bolsa o envase herméticos, así se mantendrán en buen estado por más tiempo.

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

