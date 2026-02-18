Sheinbaum contra el fracking... busca alternativas para explotar gas evitando impacto ambiental

/ 18 febrero 2026
    Sheinbaum contra el fracking... busca alternativas para explotar gas evitando impacto ambiental
    La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno analiza alternativas para explotar gas natural sin recurrir al fracking, mientras México mantiene una alta dependencia energética de Estados Unidos. VANGUARDIA/ARCHIVO

Gobierno analiza extraer gas sin fracking para reducir impacto ambiental y dependencia energética. Conoce los planes y desafíos

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó la necesidad de fortalecer la producción nacional de gas natural sin recurrir a la fractura hidráulica, conocida como fracking, una técnica que ha generado controversia por sus impactos ambientales. Actualmente, alrededor del 75% del gas consumido en México proviene de Texas, en Estados Unidos, lo que evidencia una alta dependencia externa.

El gas natural es clave para la generación eléctrica de base, es decir, la producción continua de energía durante las 24 horas del día. En este contexto, el gobierno también proyecta eliminar el uso de combustóleo como fuente de generación eléctrica al finalizar la administración, debido a su contribución a las emisiones contaminantes.

Ante este panorama, la mandataria planteó preguntas estratégicas: cómo aumentar la extracción de gas convencional en el país y en qué regiones existen reservas suficientes para aprovecharlo de manera sostenible.

ALTERNATIVAS AL FRACKING BAJO ANÁLISIS

La presidenta explicó que un grupo de especialistas estudia la viabilidad del gas no convencional mediante métodos alternativos que reduzcan los impactos ambientales asociados al fracking tradicional. Esto incluiría el uso de químicos distintos y tecnologías menos agresivas para los ecosistemas.

Sheinbaum aclaró que estos trabajos corresponden a un proceso de investigación y no a una decisión definitiva, destacando que cualquier avance se realizará con transparencia y evaluación científica.

Durante años, la ahora presidenta mantuvo una postura crítica hacia la fractura hidráulica, por lo que el análisis actual refleja la complejidad del equilibrio entre seguridad energética y protección ambiental.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y REDUCCIÓN DE EMISIONES

El plan energético del gobierno federal también contempla reducir el uso de combustibles altamente contaminantes como el combustóleo, sustituyéndolos gradualmente por fuentes menos emisoras, entre ellas el gas natural y energías renovables.

El desafío consiste en garantizar el suministro eléctrico confiable mientras se avanza hacia una transición energética más limpia. Especialistas coinciden en que el gas natural puede funcionar como combustible puente en ese proceso, siempre que se minimicen sus impactos ambientales.

Además, la dependencia de importaciones energéticas representa un riesgo económico y estratégico, por lo que aumentar la producción interna se considera un objetivo prioritario.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL GAS NATURAL EN MÉXICO

· México importa la mayor parte de su gas desde Estados Unidos

· El gas natural emite menos CO₂ que el combustóleo o el carbón

· El fracking ha sido polémico por posibles impactos en agua y suelo

· El gas se utiliza tanto en electricidad como en industria

EQUILIBRIO ENTRE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

La postura del gobierno frente al fracking refleja el desafío de equilibrar el crecimiento energético con la protección ambiental. Mientras se analizan alternativas tecnológicas, México enfrenta la necesidad de reducir su dependencia externa y garantizar un suministro eléctrico estable.

