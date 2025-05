¿Los pensionados del IMSS y del ISSSTE recibirán el “reparto de utilidades”?

Una de las principales preocupaciones para los pensionados será si, a finales de mayo, recibirán el reparto de utilidades. Muchos trabajadores, activos en el oficio, la consideran una aportación sustancial, y necesaria para solventar gastos.

No todos tienen derecho las utilidades; están excluidos los directores, socios accionistas, trabajadores eventuales con menos de 60 días laborales y los trabajadores no activos, es decir, los pensionados.

¿POR QUÉ LOS PENSIONADOS DEL IMSS Y DEL ISSSTE NO RECIBEN REPARTO DE UTILIDADES?

El reparto de utilidades es un derecho establecido en la Ley Federal del Trabajo y en la Constitución Mexicana; consiste en repartir las ganancias que obtuvo la respectiva empresa durante el año fiscal anterior.

La contribución debe realizarse entre el 1 de abril al 30 de mayo, para quienes sean empleados activos del sector privado, mientras que los pertenecientes a servicios públicos será hasta el 29 de junio.

Por ello, los pensionados por el IMSS y el ISSSTE no les corresponde las reparticiones de utilidades, ya que no son parte activa de la empresa. Aunque hayan acumulado años de servicio, el sistema no los tiene identificados como trabajadores activos.

¿QUÉ RECIBEN LOS PENSIONADOS DEL IMSS Y DEL ISSSTE?

Los pensionados cuentan con otros derechos y prestaciones, tras sus años de servicio. Por ejemplo, descuentos especiales en transporte público, farmacias y eventos de cultura.

Los pensionados deben recibir un pago de aguinaldo anual; el ISSSTE lo entrega en dos partes, mientras que el IMSS, lo refleja en un solo depósito, generalmente.

Conservan el derecho a la atención médica, tanto si corresponde al IMSS o al ISSSTE.

Por igual, pueden adquirir créditos personales; préstamos especiales a través de su institución de seguridad social.