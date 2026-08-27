Luna de Sangre... el eclipse que teñirá HOY de rojo al cielo de México; horario por región

Durante este fenómeno, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. La atmósfera terrestre funciona como una especie de filtro que desvía principalmente la luz azul y permite que las tonalidades rojizas lleguen hasta la superficie lunar.

La noche de este 27 de agosto de 2026 , el cielo ofrecerá uno de los fenómenos astronómicos más esperados: un eclipse lunar parcial , conocido popularmente como Luna de Sangre por la tonalidad rojiza que puede adquirir nuestro satélite natural.

Ese efecto provoca la característica imagen roja o cobriza que ha dado origen al popular nombre de Luna de Sangre. El espectáculo podrá seguirse a simple vista en distintas partes del país, aunque los horarios cambiarán según la zona horaria.

HORARIOS PARA VER EL ECLIPSE LUNAR EN MÉXICO

En la Zona Centro, donde se encuentran la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz y Jalisco, entre otras entidades, la fase penumbral comenzará a las 19:23 horas. La fase parcial iniciará a las 20:33 horas.

El momento máximo del eclipse está previsto entre las 22:12 y 22:13 horas. Después, la fase parcial terminará alrededor de las 23:51 o 23:52 horas, mientras que el fenómeno concluirá con el fin de la fase penumbral a la 01:01 horas del 28 de agosto.

En las regiones con otros husos horarios, las horas cambian. En la Zona Pacífico, los horarios son dos horas menos respecto al centro; mientras que en la Zona Noroeste se resta una hora. Para Quintana Roo, los horarios son una hora después de los registrados en la Zona Centro.

ESTOS SON LOS HORARIOS POR CADA ZONA

Para quienes observen el fenómeno desde la Zona Pacífico, los horarios deben calcularse con dos horas menos. Como ejemplo, el inicio de la fase penumbral sería a las 17:23 horas y el punto máximo ocurriría cerca de las 20:12 horas.

En la Zona Noroeste, que contempla entidades como Chihuahua y Baja California Sur según los horarios proporcionados, la fase penumbral comenzará a las 18:23 horas, mientras que el máximo del eclipse llegará aproximadamente a las 21:12 horas.

En Quintana Roo, ubicado en la Zona Sureste, el inicio de la fase penumbral será a las 20:23 horas y el punto máximo se presentará alrededor de las 23:12 horas. La diferencia entre regiones hace necesario considerar el horario correspondiente a cada entidad.

EL ECLIPSE SERÁ VISIBLE A SIMPLE VISTA

Una de las características de los eclipses lunares es que pueden observarse directamente sin necesidad de equipos especiales. La Luna puede seguirse durante las diferentes fases conforme cambia la cantidad de luz que recibe.

Los binoculares o un telescopio sencillo pueden ayudar a apreciar con mayor detalle la superficie lunar y los cambios de iluminación. Sin embargo, no son indispensables para observar el fenómeno astronómico.

Las condiciones meteorológicas tendrán un papel importante durante la noche. La presencia de nubes puede dificultar la visibilidad, por lo que el desarrollo del eclipse dependerá también de las condiciones del cielo en cada región del país.

DATOS CURIOSOS DE LA LUNA DE SANGRE

· El color rojizo se produce por el paso de la luz solar a través de la atmósfera terrestre.

· La Luna de Sangre es el nombre popular que reciben los eclipses en los que la Luna adquiere tonalidades rojas o cobrizas.

· El punto máximo del eclipse en la Zona Centro está previsto cerca de las 22:12 horas.