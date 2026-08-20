Luna de Sangre en México: ¿Qué relación tiene con el Eclipse Lunar Parcial de agosto de 2026?

Las sorpresas astronómicas en agosto de 2026 todavía no terminan, ya que el mes destaca en el calendario científico por su notable concentración de fenómenos celestes. Luego del acontecimiento del eclipse solar observado el pasado 12 de agosto, el mes concluye su recorrido astronómico con un despliegue donde la Luna vuelve a colocarse en el centro de la atención pública. Durante la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto, la llamada “Luna de Sangre” será visible a lo largo y ancho de la República Mexicana, además de otras regiones de América, Europa, África y parte de Medio Oriente, permitiendo a millones de espectadores apreciar la alineación de los cuerpos celestes.

¿QUÉ ES UN ECLIPSE LUNAR? De acuerdo con información divulgada por el sitio especializado en efemérides astronómicas Time and Date, este tipo de eclipse parcial ocurre cuando la Tierra se interpone de forma directa entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie del satélite natural. A diferencia de los eventos solares, la observación de un eclipse de Luna carece por completo de riesgos para el sistema visual humano, permitiendo un seguimiento directo sin recurrir a equipos de protección con filtros de densidad neutra o certificaciones ISO. Es popularmente conocido como ‘Luna de Sangre’, por el característico color rojizo que adquiere el satélite. De acuerdo con un análisis de la NASA, el eclipse alcanzará una magnitud umbral de 0.93, lo que significa que aproximadamente el 93% del diámetro de la Luna quedará sumergido en la zona más oscura de la sombra terrestre. ¿CÓMO SEGUIR EL ECLIPSE LUNAR DEL 27 DE AGOSTO? El fenómeno astronómico corresponde a un eclipse parcial profundo; según los análisis explicativos difundidos por la revista científica National Geographic, durante el instante de máxima alineación cerca del 96.2 % del área aparente del disco lunar queda sumergida en la umbra terrestre (la zona de sombra más oscura y densa que genera el planeta). Esta cobertura casi total produce el célebre efecto óptico de refracción de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, tiñendo la superficie del astro con una tonalidad rojiza y cobriza. Para la región central de México, los registros horarios provistos por el portal especializado Star Walk establecen la cronología exacta para seguir el evento en tiempo real: - Inicio de la fase penumbral: 27 de agosto a las 19:23 horas (momento en que la Luna ingresa sutilmente en la penumbra de la Tierra). - Comienzo del eclipse parcial: 27 de agosto a las 20:33 horas (fase donde la sombra umbral resulta claramente perceptible sobre el disco). - Punto máximo del eclipse: 27 de agosto entre las 22:12 horas y las 22:14 horas (instante de mayor cobertura con intensificación del tono rojizo). - Finalización del eclipse parcial: 27 de agosto a las 23:51 horas (momento en que el satélite abandona paulatinamente la umbra). - Conclusión de la fase penumbral: 28 de agosto a las 01:01 horas de la madrugada (cierre definitivo del tránsito sideral). En los estados de la zona Pacífico (Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit), todos los horarios será una hora menos a la marcada en la zona centro, es decir, el punto máximo llega alrededor de las 21:12 horas. Para la Zona de huso horario del Este (Cancún, Chetumal, Cozumel y Playa del Carmen) todos los horarios será una hora más a la marcada en la zona centro, es decir, la fase penumbral arranca cerca de las 20:23 horas y el punto máximo se alcanza alrededor de las 23:12 horas, así como que concluirá aproximadamente a las 2:01 de la madrugada del viernes 28. Baja California presentará una diferencia de hasta dos horas respecto a la zona del centro de México, es decir, el inicio de la fase penumbral será cerca de las 17:23 horas hora local. En términos de métrica astronómica, el fenómeno alcanza una magnitud de 0.96. Según la definición técnica difundida por la enciclopedia científica de astronomía In-The-Sky, la magnitud mide qué tan profundamente se adentra la Luna en la umbra terrestre; una cifra comprendida entre 0 y 1 confirma el carácter parcial del eclipse, rozando en esta oportunidad los parámetros de un eclipse total.

ORIGEN DE LA “LUNA DE ESTURIÓN” El plenilunio correspondiente al mes de agosto posee un significado tradicional dentro de los calendarios culturales. De acuerdo con los archivos históricos conservados por el Almanaque del Agricultor, esta Luna llena recibe históricamente el nombre de “Luna de Esturión”. Dicha denominación proviene de las comunidades originarias que habitaban la región de los Grandes Lagos en Norteamérica, quienes identificaban el final de la época estival como el periodo óptimo para la pesca del esturión de lago. Según datos biológicos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), esta especie piscícola cuenta con un linaje evolutivo de 200 millones de años y puede superar el siglo de vida, encontrándose actualmente en situación de vulnerabilidad por la alteración de sus hábitats fluviales. ¿DÓNDE VER EL ECLIPSE PARCIAL DE LUNA? Aunque para ver un eclipse es necesaria una protección para tu vista, en esta ocasión solo bastará con mirar hacia el sur o sureste del cielo. Al inicio del eclipse, la Luna estará relativamente baja sobre el horizonte este-sureste, por lo que conviene buscar un punto de observación con ese ángulo despejado. La NASA recomienda alejarse de zonas con contaminación lumínica y dar a los ojos al menos 30 minutos para adaptarse a la oscuridad. Sin embargo, el uso de binoculares o un telescopio pequeño permiten seguir con mayor detalle el movimiento de la sombra terrestre sobre la superficie lunar, aunque no son indispensables. La duración será aproximadamente de 5 horas y 38 minutos. ¿CÓMO OBSERVAR EL ECLIPSE DE MANERA SEGURA? Al observar un eclipse solar parcial directamente, siempre se debe mirar a través de anteojos especiales para la observación solar o un visor solar manual que sea seguro. En caso de no contar con estos instrumentos, puedes utilizar un método de observación indirecta. Cabe señalar que, no se recomienda mirar al Sol a través de la lente de una cámara, un telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras tengas puestas estas gafas, pues los rayos solares podrían perforar el filtro, provocando lesiones oculares graves. Para maximizar la experiencia de avistamiento en zonas urbanas y rurales de México, especialistas de la Sociedad Astronómica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y guías del portal Sky Tonight sugieren considerar las siguientes pautas: - Seguridad visual: La observación directa es totalmente segura. No se requiere el uso de anteojos especiales o cristales de soldador. - Optimización de equipo: Si bien la vista periférica basta para apreciar el fenómeno, el uso de binoculares sencillos o telescopios de alcance básico permite examinar los relieves de los cráteres y los matices cobrizos en el área sombreada. - Localización adecuada: Conviene ubicarse en puntos elevados o espacios alejados de fuentes intensas de contaminación lumínica en las grandes metrópolis. - Uso de herramientas digitales: La orientación del satélite y las constelaciones adyacentes se facilita mediante aplicaciones móviles especializadas como Star Walk o Sky Tonight.

TIPOS DE ECLIPSES Se ha estudiado por parte de la NASA los diversos tipos de eclipse: solares, el resultado de la Luna proyectando su sombra sobre la Tierra, y lunares, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando una sombra que oscurece al satélite natural del planeta. Solar - Eclipse solar total: la Luna cubre completamente al Sol, oscureciendo el cielo; - Eclipse solar anular: la Luna está muy lejos de la Tierra para cubrir totalmente al Sol, creando un brillante “anillo de fuego” alrededor de su borde; - Eclipse solar híbrido: un fenómeno raro en el que el eclipse cambia de anular a total y viceversa a medida que la sombra de la Luna se mueve sobre la Tierra; - Eclipse solar parcial: como se mencionó, solo una parte del Sol queda cubierta por la Luna debido a una alineación imperfecta. Lunar - Eclipse penumbral: cuando la Luna pasa por la sombra exterior de la Tierra, que bloquea parte de los rayos del Sol pero no todos; - Eclipse parcial: una parte de la Luna pasa a través de la sombra interior o umbral de la Tierra, donde esta bloquea la luz solar directa; - Eclipse total: la Tierra bloquea toda la luz del Sol e impide que esta llegue a la Luna. RECOMENDACIONES PARA OBSERVAR ECLIPSES Observar un eclipse, especialmente solar, requiere precauciones especiales para proteger la vista: - Usa gafas certificadas para eclipses solares: Las gafas de sol comunes no son suficientes para bloquear la radiación dañina del Sol. - Telescopios o binoculares con filtros solares: Si utilizas equipo óptico, asegúrate de contar con filtros diseñados específicamente para observación solar. - Planea con anticipación: Identifica el mejor lugar para la observación. Las zonas alejadas de la contaminación lumínica son ideales para los eclipses lunares. - Consulta horarios locales: Los eclipses tienen horarios específicos que pueden variar según tu ubicación. Los eclipses han capturado la imaginación de las civilizaciones desde tiempos inmemoriales, siendo interpretados como eventos sobrenaturales o señales divinas. En la actualidad, además de su belleza, los eclipses son una oportunidad para la educación y la investigación científica, permitiendo estudiar fenómenos como la corona solar o las propiedades de la atmósfera terrestre. En México, un país con una rica tradición astronómica que data de las culturas prehispánicas, estos eventos son particularmente significativos. Sitios arqueológicos como Chichén Itzá y Teotihuacán revelan la conexión profunda entre las antiguas civilizaciones y los fenómenos celestiales.