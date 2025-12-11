‘Mañanitas’ a la Virgen de Guadalupe: Dónde y a qué hora ver el EN VIVO desde la Basílica

Como cada año, millones de fieles se preparan para el día más importante en el calendario religioso mexicano: el Día de la Virgen de Guadalupe, que se conmemora el 12 de diciembre. La celebración central es la tradicional serenata con “Las Mañanitas”, que se lleva a cabo en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, y que es transmitida en vivo para que ningún devoto se quede sin compartir este momento de fe. TE PUEDE INTERESAR: Virgen de Guadalupe... ¿Qué misterio se esconde en sus ojos y quiénes son las 13 personas que se reflejan en ellos?

LAS MAÑANITAS A LA VIRGEN MARÍA: FECHA, HORA Y DÓNDE VERLAS La transmisión especial con la participación de artistas, desde la Basílica de Guadalupe, iniciará la noche del jueves 11 de diciembre de 2025. El popular evento comenzará a las 23:00 horas, tiempo del Centro de México. No obstante, ‘Las Mañanitas’ darán inicio en punto de las 24:00 horas.

Para quienes no pueden asistir a la Basílica, las principales cadenas de televisión abierta y plataformas digitales han preparado una cobertura completa con elencos de artistas destacados:

1. Televisión abierta: * Canal de Las Estrellas; * Foro TV; * Azteca UNO; * Canal 6. 2. Plataformas digitales: * YouTube (N+, ADN Noticias); * ViX Premium.

ESTA ES LA LISTA DE ARTISTAS QUE ESTARÁN EN LAS MAÑANITAS DE LA VIRGEN DE GUADALUPE La lista completa de los artistas que participarán en el evento se divide de acuerdo a las televisoras que transmitirán la serenata: