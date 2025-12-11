‘Mañanitas’ a la Virgen de Guadalupe: Dónde y a qué hora ver el EN VIVO desde la Basílica

11 diciembre 2025
    'Mañanitas' a la Virgen de Guadalupe: Dónde y a qué hora ver el EN VIVO desde la Basílica
    Como cada año, millones de fieles se preparan para el día más importante en el calendario religioso mexicano: el Día de la Virgen de Guadalupe, que se conmemora el 12 de diciembre. FOTO: ARCHIVO

Todo lo que debes saber previo a la serenata a la Virgen de Guadalupe, que se llevará a cabo hoy, cerca de la media noche

Como cada año, millones de fieles se preparan para el día más importante en el calendario religioso mexicano: el Día de la Virgen de Guadalupe, que se conmemora el 12 de diciembre.

La celebración central es la tradicional serenata con “Las Mañanitas”, que se lleva a cabo en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, y que es transmitida en vivo para que ningún devoto se quede sin compartir este momento de fe.

LAS MAÑANITAS A LA VIRGEN MARÍA: FECHA, HORA Y DÓNDE VERLAS

La transmisión especial con la participación de artistas, desde la Basílica de Guadalupe, iniciará la noche del jueves 11 de diciembre de 2025.

El popular evento comenzará a las 23:00 horas, tiempo del Centro de México. No obstante, ‘Las Mañanitas’ darán inicio en punto de las 24:00 horas.

$!FOTO: GALO CAÑAS | CUARTOSCURO
FOTO: GALO CAÑAS | CUARTOSCURO

Para quienes no pueden asistir a la Basílica, las principales cadenas de televisión abierta y plataformas digitales han preparado una cobertura completa con elencos de artistas destacados:

1. Televisión abierta:

* Canal de Las Estrellas;

* Foro TV;

* Azteca UNO;

* Canal 6.

2. Plataformas digitales:

* YouTube (N+, ADN Noticias);

* ViX Premium.

ESTA ES LA LISTA DE ARTISTAS QUE ESTARÁN EN LAS MAÑANITAS DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

La lista completa de los artistas que participarán en el evento se divide de acuerdo a las televisoras que transmitirán la serenata:

1. Televisa:

* Lucero (quien, según varios reportes, será la encargada de entonar “Las Mañanitas” a medianoche)

* Carlos Rivera

* Aída Cuevas

* Daniela Romo

* Alex Fernández

* Lucero Mijares

* Víctor García

* Ana Cirré

* Edith Márquez

* Guadalupe Pineda y Mariana Gurrola

* María Victoria

2. TV Azteca:

* Tatiana

* Denisse de Kalafe (mencionada también como encargada de interpretar “Las Mañanitas” en la transmisión de esta cadena)

* Germán Montero

* Viviann Baeza

* Carolina Ross

* Esmeralda Ugalde

* Priscila y su hija Sara Ángel

