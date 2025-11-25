Masa de Aire Marítimo Polar reforzará al Frente Frío 16; lluvias, temperaturas bajas y evento Norte para México

El nuevo frente frío número 16 y su Gran Masa de Aire Marítimo Polar cubrirán al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero de hasta los -10 grados, chubascos, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este martes, el frente frío 16 se extenderá sobre el norte y noreste de México, y en interacción con la corriente en chorro subtropical y con un canal de baja presión, ocasionará lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Nuevo León y Tamaulipas, así como chubascos en Coahuila y San Luis Potosí.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el occidente, oriente y sureste de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos dispersos con posibles descargas eléctricas en Oaxaca, Chiapas, Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco y Quintana Roo; y lluvias aisladas en Hidalgo (regiones Sierra Alta y Huasteca), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Capital), así como en zonas de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Campeche y Yucatán. Finalmente, continuará el ambiente frio a muy frío durante la mañana y noche con heladas al amanecer en zonas altas de Mesa del Norte y la Mesa Central, llegando a ser gélido con heladas y temperaturas mínimas menores a –5 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango. TE PUEDE INTERESAR: ¡Llegó el Monzón Mexicano!... ¿qué es y a qué estados afectará con fuertes lluvias e inundaciones? El miércoles, el frente frío núm. 16 será reforzado por una masa de aire marítimo polar proveniente del noroeste de Canadá, por lo que se desplazará lentamente sobre el noreste y oriente del territorio nacional, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el suroeste del golfo de México y el sureste del país ocasionando marcado descenso de temperatura y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, con lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla y Veracruz; además de evento de “Norte” con rachas de viento de hasta 80 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el istmo y golfo de Tehuantepec, y con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Asimismo, se prevén vientos con rachas de 40 a 60 km/h sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

El jueves, el frente frío núm. 16 se extenderá sobre la península de Yucatán y el suroeste del golfo de México, continuará interaccionando con un canal de baja presión en el sureste mexicano, generando lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca, muy fuertes en Tabasco y Chiapas e intervalos de chubascos en Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire marítimo polar que impulsa al frente mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), de 50 a 70 km/h con oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa de Veracruz, y de 40 a 60 km/h con oleaje de 1.0 a 2.0 metros en las costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte); así como ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro del país, además de rachas de viento de 30 a 50 km/h en la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

El viernes, el frente núm. 16 se extenderá con características de estacionario sobre el golfo de México, al norte de la península de Yucatán, seguirá interactuando con un canal de baja presión en el sureste de la República Mexicana, manteniendo la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en las mencionadas regiones. Por su parte, la masa de aire polar asociada al frente modificará sus características térmicas en el transcurso del día, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas, sin embargo, mantendrá el viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), y de 50 a 70 km/h en las costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso de la tarde, además de oleaje elevado.