Masa de Aire Marítimo Polar reforzará al Frente Frío 16; lluvias, temperaturas bajas y evento Norte para México
El frente frío 16 ingresó al territorio mexicano y junto su gran Masa de Aire Marítimo Polar azotarán a la mayor parte de los estados de México con bajas temperaturas, lluvias y evento Norte según el SMN y la Conagua
El nuevo frente frío número 16 y su Gran Masa de Aire Marítimo Polar cubrirán al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero de hasta los -10 grados, chubascos, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Para este martes, el frente frío 16 se extenderá sobre el norte y noreste de México, y en interacción con la corriente en chorro subtropical y con un canal de baja presión, ocasionará lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Nuevo León y Tamaulipas, así como chubascos en Coahuila y San Luis Potosí.
Por otra parte, canales de baja presión sobre el occidente, oriente y sureste de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos dispersos con posibles descargas eléctricas en Oaxaca, Chiapas, Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco y Quintana Roo; y lluvias aisladas en Hidalgo (regiones Sierra Alta y Huasteca), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Capital), así como en zonas de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Campeche y Yucatán.
Finalmente, continuará el ambiente frio a muy frío durante la mañana y noche con heladas al amanecer en zonas altas de Mesa del Norte y la Mesa Central, llegando a ser gélido con heladas y temperaturas mínimas menores a –5 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango.
El miércoles, el frente frío núm. 16 será reforzado por una masa de aire marítimo polar proveniente del noroeste de Canadá, por lo que se desplazará lentamente sobre el noreste y oriente del territorio nacional, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el suroeste del golfo de México y el sureste del país ocasionando marcado descenso de temperatura y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, con lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla y Veracruz; además de evento de “Norte” con rachas de viento de hasta 80 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el istmo y golfo de Tehuantepec, y con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Asimismo, se prevén vientos con rachas de 40 a 60 km/h sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.
El jueves, el frente frío núm. 16 se extenderá sobre la península de Yucatán y el suroeste del golfo de México, continuará interaccionando con un canal de baja presión en el sureste mexicano, generando lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca, muy fuertes en Tabasco y Chiapas e intervalos de chubascos en Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
La masa de aire marítimo polar que impulsa al frente mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), de 50 a 70 km/h con oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa de Veracruz, y de 40 a 60 km/h con oleaje de 1.0 a 2.0 metros en las costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte); así como ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro del país, además de rachas de viento de 30 a 50 km/h en la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.
El viernes, el frente núm. 16 se extenderá con características de estacionario sobre el golfo de México, al norte de la península de Yucatán, seguirá interactuando con un canal de baja presión en el sureste de la República Mexicana, manteniendo la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en las mencionadas regiones.
Por su parte, la masa de aire polar asociada al frente modificará sus características térmicas en el transcurso del día, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas, sin embargo, mantendrá el viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), y de 50 a 70 km/h en las costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso de la tarde, además de oleaje elevado.
CLIMA PARA SALTILLO
Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 12 y máxima de 22 grado, el miércoles tendremos una máxima de 14 y una mínima de 10 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 18 y mínima de 10.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas altas de Zacatecas (oeste), Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Veracruz y Oaxaca.
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Morelos (sur), Puebla (norte y suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León y Tamaulipas.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca, Sierra Baja, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Capital), Campeche y Yucatán.
PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO
Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 90 km/h: golfo de California, Baja California y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Chiapas, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y costas de Jalisco y Colima.
¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?
Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.
De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.
Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.
¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?
Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:
Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.
Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.
Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.
Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.
Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.
Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.
Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.
Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.
Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.
Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.
Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.