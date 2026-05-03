Mayo trae una lluvia de estrellas: así puedes ver las Eta Acuáridas
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Te explicamos cuándo verlas, desde dónde observarlas en México y qué hacer para disfrutar mejor este fenómeno astronómico.
Durante mayo, el cielo nocturno ofrecerá uno de los espectáculos más esperados por los amantes de la astronomía: la lluvia de meteoros Eta Acuáridas. Este fenómeno, asociado al famoso cometa Halley, destaca por la velocidad de sus meteoros y por su capacidad de iluminar el firmamento con destellos fugaces.
¿Cuándo ver la lluvia de meteoros Eta Acuáridas?
La actividad de las Eta Acuáridas se extiende del 19 de abril al 28 de mayo, pero su punto máximo ocurrirá entre el 4 y el 7 de mayo de 2026. El mejor momento para observarlas será en la madrugada del 6 de mayo, especialmente en las horas previas al amanecer.
En condiciones ideales, este fenómeno puede dejar ver hasta 50 meteoros por hora. Sin embargo, en México (particularmente en el hemisferio norte) la visibilidad será menor, con un estimado de alrededor de 10 meteoros por hora, ya que el radiante se encuentra más bajo en el horizonte.
¿A qué hora es mejor observarlas?
El horario más recomendado es entre las 4:00 de la mañana y el amanecer, mirando hacia el este. En ese momento, la constelación de Acuario, donde se ubica el radiante, comienza a elevarse en el cielo.
¿Por qué ocurren las Eta Acuáridas?
Este fenómeno es provocado por los restos del cometa Halley (1P/Halley). Cada año, la Tierra atraviesa una zona llena de partículas de polvo dejadas por este cometa. Al entrar en la atmósfera a velocidades cercanas a los 65 kilómetros por segundo, estas partículas se desintegran y generan las conocidas “estrellas fugaces”.
Cómo disfrutar mejor la lluvia de meteoros
Para aprovechar al máximo este evento astronómico, es importante considerar algunos aspectos clave que pueden marcar la diferencia en la experiencia.
Consejos para una mejor observación
- Busca un lugar oscuro, lejos de la contaminación lumínica de la ciudad
- Evita obstáculos como edificios o árboles que limiten la visibilidad
- Permite que tu vista se adapte a la oscuridad durante al menos 20 minutos
- Observa el cielo con paciencia, sin necesidad de telescopios
- Consulta el clima para asegurarte de que el cielo esté despejado
Cabe destacar que este año la Luna tendrá una iluminación del 83%, lo que puede dificultar la visibilidad de los meteoros más débiles.
Cómo fotografiar las Eta Acuáridas
Capturar este fenómeno requiere preparación y paciencia, pero es posible obtener resultados interesantes si se siguen algunas recomendaciones básicas.
Recomendaciones para fotografía nocturna
1. Utiliza un trípode para evitar movimientos
2. Configura exposiciones largas para captar más luz
3. Emplea un lente gran angular para abarcar más cielo
4. Usa temporizador o disparador remoto
5. Ajusta el enfoque de forma manual.
Un espectáculo breve pero inolvidable
Las Eta Acuáridas son una oportunidad única para conectar con el cielo nocturno y observar uno de los fenómenos más fascinantes del año. Aunque su visibilidad en México puede ser limitada en comparación con el hemisferio sur, las condiciones adecuadas permiten disfrutar de un espectáculo que, por su rapidez y brillo, no pasa desapercibido.
Mirar al cielo en estas fechas no solo es una experiencia visual, sino también una forma de entender mejor los ciclos del universo y la relación de la Tierra con su entorno cósmico.