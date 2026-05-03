Mayo trae una lluvia de estrellas: así puedes ver las Eta Acuáridas

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Mayo trae una lluvia de estrellas: así puedes ver las Eta Acuáridas
    Las Eta Acuáridas, una de las lluvias de meteoros más rápidas del año, alcanzarán su punto máximo en mayo. Foto: Cuartoscuro - Margarito Pérez Retana

Te explicamos cuándo verlas, desde dónde observarlas en México y qué hacer para disfrutar mejor este fenómeno astronómico.

Durante mayo, el cielo nocturno ofrecerá uno de los espectáculos más esperados por los amantes de la astronomía: la lluvia de meteoros Eta Acuáridas. Este fenómeno, asociado al famoso cometa Halley, destaca por la velocidad de sus meteoros y por su capacidad de iluminar el firmamento con destellos fugaces.

https://vanguardia.com.mx/informacion/a-que-hora-ver-la-luna-de-las-flores-2026-en-mexico-aqui-los-detalles-KI20395917

¿Cuándo ver la lluvia de meteoros Eta Acuáridas?

La actividad de las Eta Acuáridas se extiende del 19 de abril al 28 de mayo, pero su punto máximo ocurrirá entre el 4 y el 7 de mayo de 2026. El mejor momento para observarlas será en la madrugada del 6 de mayo, especialmente en las horas previas al amanecer.

En condiciones ideales, este fenómeno puede dejar ver hasta 50 meteoros por hora. Sin embargo, en México (particularmente en el hemisferio norte) la visibilidad será menor, con un estimado de alrededor de 10 meteoros por hora, ya que el radiante se encuentra más bajo en el horizonte.

¿A qué hora es mejor observarlas?

El horario más recomendado es entre las 4:00 de la mañana y el amanecer, mirando hacia el este. En ese momento, la constelación de Acuario, donde se ubica el radiante, comienza a elevarse en el cielo.

¿Por qué ocurren las Eta Acuáridas?

Este fenómeno es provocado por los restos del cometa Halley (1P/Halley). Cada año, la Tierra atraviesa una zona llena de partículas de polvo dejadas por este cometa. Al entrar en la atmósfera a velocidades cercanas a los 65 kilómetros por segundo, estas partículas se desintegran y generan las conocidas “estrellas fugaces”.

$!Durante mayo, el cielo nocturno ofrecerá uno de los espectáculos más esperados por los amantes de la astronomía: la lluvia de meteoros Eta Acuáridas.
Durante mayo, el cielo nocturno ofrecerá uno de los espectáculos más esperados por los amantes de la astronomía: la lluvia de meteoros Eta Acuáridas. Foto: Cuartoscuro - Margarito Pérez Retana

Cómo disfrutar mejor la lluvia de meteoros

Para aprovechar al máximo este evento astronómico, es importante considerar algunos aspectos clave que pueden marcar la diferencia en la experiencia.

Consejos para una mejor observación

- Busca un lugar oscuro, lejos de la contaminación lumínica de la ciudad

- Evita obstáculos como edificios o árboles que limiten la visibilidad

- Permite que tu vista se adapte a la oscuridad durante al menos 20 minutos

- Observa el cielo con paciencia, sin necesidad de telescopios

- Consulta el clima para asegurarte de que el cielo esté despejado

Cabe destacar que este año la Luna tendrá una iluminación del 83%, lo que puede dificultar la visibilidad de los meteoros más débiles.

Cómo fotografiar las Eta Acuáridas

Capturar este fenómeno requiere preparación y paciencia, pero es posible obtener resultados interesantes si se siguen algunas recomendaciones básicas.

Recomendaciones para fotografía nocturna

1. Utiliza un trípode para evitar movimientos

2. Configura exposiciones largas para captar más luz

3. Emplea un lente gran angular para abarcar más cielo

4. Usa temporizador o disparador remoto

5. Ajusta el enfoque de forma manual.

https://vanguardia.com.mx/informacion/dia-sin-sombra-2026-cuando-ocurre-en-mexico-y-por-que-desaparecen-las-sombras-BE20248678

Un espectáculo breve pero inolvidable

Las Eta Acuáridas son una oportunidad única para conectar con el cielo nocturno y observar uno de los fenómenos más fascinantes del año. Aunque su visibilidad en México puede ser limitada en comparación con el hemisferio sur, las condiciones adecuadas permiten disfrutar de un espectáculo que, por su rapidez y brillo, no pasa desapercibido.

Mirar al cielo en estas fechas no solo es una experiencia visual, sino también una forma de entender mejor los ciclos del universo y la relación de la Tierra con su entorno cósmico.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Astronomía
Viral

Localizaciones


México

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Los morenistas señalaron que la Fiscalía General de la República debe definir lo que corresponda.

Morena se deslinda de Rocha Moya tras licencia en Sinaloa
Vinculan a proceso a Jorge Armando ‘N’ por abuso sexual y corrupción de menores en Morelos

Vinculan a proceso a edil de Tlalnepantla por corrupción de menores y abuso sexual
Gutiérrez reiteró que hay 10 exfuncionarios señalados por este derrumbe, pero hasta el día de hoy, ninguno ha sido encontrado culpable o sentenciado por un delito. FOTO: Cuartoscuro

Sigue la impunidad a 5 años del colapso de la Línea 12 del Metro, denuncia PAN CDMX
El diputado Rubén Moreira atribuyó la crisis de movilidad a decisiones del Gobierno federal durante un programa de análisis.

Rubén Moreira: México enfrenta crisis de movilidad por falta de planeación
Toda la tripulación a bordo del buque no identificado estaba a salvo tras el asalto frente a Sirik, Irán, al este del estrecho, indicó el monitor británico.

Buque de carga cerca de estrecho de Ormuz reporta ser atacado en medio de negociaciones
Esta situación sucedió un día después de que el mandatario Donald Trump firmara una nueva orden ejecutiva contra la nación caribeña.

Presidente cubano se pronuncia en contra de ampliación de sanciones de EU
La mayoría de los albañiles en Coahuila labora fuera de la formalidad, sin acceso garantizado a prestaciones ni protección social pese a desempeñar una de las actividades con mayor riesgo.

Más del 90% de albañiles en Coahuila labora en la informalidad
Obras de infraestructura en varias regiones de la entidad fueron entregadas y otras iniciadas.

Destacan resultados y dinamismo para Coahuila durante abril