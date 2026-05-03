Mayo trae una lluvia de estrellas: así puedes ver las Eta Acuáridas

Durante mayo, el cielo nocturno ofrecerá uno de los espectáculos más esperados por los amantes de la astronomía: la lluvia de meteoros Eta Acuáridas . Este fenómeno, asociado al famoso cometa Halley, destaca por la velocidad de sus meteoros y por su capacidad de iluminar el firmamento con destellos fugaces.

¿Cuándo ver la lluvia de meteoros Eta Acuáridas?

La actividad de las Eta Acuáridas se extiende del 19 de abril al 28 de mayo, pero su punto máximo ocurrirá entre el 4 y el 7 de mayo de 2026. El mejor momento para observarlas será en la madrugada del 6 de mayo, especialmente en las horas previas al amanecer.

En condiciones ideales, este fenómeno puede dejar ver hasta 50 meteoros por hora. Sin embargo, en México (particularmente en el hemisferio norte) la visibilidad será menor, con un estimado de alrededor de 10 meteoros por hora, ya que el radiante se encuentra más bajo en el horizonte.

¿A qué hora es mejor observarlas?

El horario más recomendado es entre las 4:00 de la mañana y el amanecer, mirando hacia el este. En ese momento, la constelación de Acuario, donde se ubica el radiante, comienza a elevarse en el cielo.

¿Por qué ocurren las Eta Acuáridas?

Este fenómeno es provocado por los restos del cometa Halley (1P/Halley). Cada año, la Tierra atraviesa una zona llena de partículas de polvo dejadas por este cometa. Al entrar en la atmósfera a velocidades cercanas a los 65 kilómetros por segundo, estas partículas se desintegran y generan las conocidas “estrellas fugaces”.