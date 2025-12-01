¡Hay mucho para ver! Te dejamos los estrenos en streaming más importantes de diciembre

Aunque aún no inician las vacaciones, las fiestas decembrinas o las pijamadas por el clima frío en Saltillo, aquí te dejamos los estrenos más importantes de las plataformas de streaming que seguramente acompañarán tus tardes y noches en compañía de tu familia, pareja o amigos. Se antoja una bebida caliente y un pan de dulce, o una reunión con pizza, alitas o postres para disfrutar de las series y películas que llegan este mes: desde los episodios finales de ‘Stranger Things’ y el docuconcierto de Taylor Swift, hasta el drama y velocidad de ‘F1: La Película’. ¡Checa las fechas y elige tu favorita!

SEAN COMBS: AJUSTE DE CUENTAS La docuserie producida por 50 Cent y que llega a Netflix este 2 de diciembre se presenta como un proyecto que desentraña las impactantes acusaciones que pesan sobre Sean “Diddy” Combs y su imperio Bad Boy, a lo largo de décadas de su vida y carrera. “No se trata solo de la historia de Sean Combs o de Cassie, o de cualquiera de las víctimas; tampoco únicamente de las acusaciones o del juicio”, explicó su directora, Alex Stapleton.

‘PERCY JACKSON Y LOS DIOSES DEL OLIMPO’ La segunda temporada estrena el 10 de diciembre, con dos episodios iniciales en Disney+ y nuevos capítulos cada miércoles. La historia sigue a Percy Jackson en una odisea a través del Mar de los Monstruos para rescatar a su mejor amigo Grover y recuperar el legendario Vellocino de Oro, lo único que puede salvar el Campamento Mestizo.

‘TAYLOR SWIFT: THE END OF AN ERA’ Taylor Swift prepara un nuevo regalo para sus fanáticos: un documental que marca el cierre definitivo de la etapa The Eras. El 12 de diciembre llegará a Disney+ la docuserie Taylor Swift: The Eras Tour — The End of an Era, que retrata el desarrollo, impacto y secretos detrás de la gira mundial de la cantante. La producción cuenta con la participación de Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Travis Kelce, Ed Sheeran y Florence Welch, además de su banda, bailarines y familiares.

‘F1: LA PELÍCULA’ El éxito taquillero F1: La Película llega a Apple TV+ el 12 de diciembre, consolidando a Brad Pitt como uno de los grandes rostros del entretenimiento en 2024. La cinta sigue a Sonny Hayes, un piloto retirado que regresa a la Fórmula 1 para rescatar al equipo APXGP del colapso, con la ayuda del dueño del equipo, Rubén Cervantes (Javier Bardem).

‘EMILY EN PARÍS’ La quinta temporada de ‘Emily in Paris’ llegará a Netflix el 18 de diciembre, casi como regalo navideño para los fanáticos del romance y la moda. Ahora como directora de Agence Grateau Rome, Emily enfrenta nuevos desafíos laborales y sentimentales mientras se adapta a la vida en una nueva ciudad. Lily Collins regresa al protagónico.

'STRANGER THINGS' La despedida oficial de la exitosa serie de los hermanos Duffer llega dividida en dos partes. Los episodios 5, 6 y 7 debutarán en Netflix el 25 de diciembre, mientras que el episodio final —con duración de más de dos horas— se estrenará el 31 de diciembre en cines de Estados Unidos y ese mismo día llegará a streaming en México. Los primeros cuatro episodios estrenados recientemente ya rompieron récord al posicionarse como la serie #1 en 92 países.