Juicio clave en EU decidirá si Meta engañó a usuarios sobre riesgos para menores

Los miembros del jurado se harán cargo del caso después de los alegatos y de seis semanas de testimonio de decenas de testigos, entre ellos profesores locales, expertos psiquiátricos, investigadores estatales, altos funcionarios de Meta y denunciantes que dejaron la empresa.

Los alegatos finales iniciaron el lunes en un juicio histórico en Nuevo México, donde se acusa al conglomerado de redes sociales Meta de engañar a sus usuarios sobre cuán seguras son sus plataformas para menores de edad.

El caso en una corte estatal de Nuevo México está entre los primeros en llegar a juicio en una ola de litigios que involucra a plataformas de redes sociales y sus impactos en los niños.

Los fiscales de Nuevo México han acusado a Meta —propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp— de priorizar las ganancias por encima de la seguridad, en violación de las leyes estatales de protección al consumidor. Han planteado preocupaciones sobre la seguridad de algoritmos complejos y de una variedad de funciones y configuraciones de mensajería.

“Está claro que los jóvenes están pasando demasiado tiempo en los productos de Meta, han perdido el control”, dijo la abogada de la fiscalía, Linda Singer, al jurado en sus declaraciones finales. “Meta lo sabía y no lo reveló”.

Al mismo tiempo, Singer sostuvo que el testimonio y las pruebas presentadas en el juicio mostraron que los algoritmos de Meta habían estado recomendando contenido sensacionalista y dañino a los adolescentes, y que la empresa no estaba haciendo cumplir de verdad su edad mínima de usuario de 13 años.

“Los problemas de seguridad de los que han oído hablar en este caso no fueron errores.... fueron el producto de una filosofía corporativa que eligió el crecimiento y la participación por encima de la seguridad de los niños”, sostuvo Singer. “Y los jóvenes de este estado y de todo el país han asumido el costo”.

Los abogados de Meta rechazan las acusaciones y dicen que la empresa incorpora protecciones para los adolescentes y elimina contenido dañino, al tiempo que reconocen que algunas publicaciones potencialmente perjudiciales logran pasar sus redes de seguridad.

Singer instó al jurado a imponer una sanción civil de más de 2.000 millones de dólares contra Meta, basada en la multa máxima de 5.000 dólares por infracción en dos cargos por violaciones a la protección del consumidor, y en un estimado de 208.700 usuarios mensuales de las plataformas de Meta menores de 18 años en Nuevo México.

“A lo largo de una década, Meta ha fallado una y otra vez en actuar con honestidad y transparencia, ha fallado en actuar para proteger a los jóvenes de este estado”, subrayó Singer. “Depende de ustedes terminar este trabajo”.

Una segunda fase del juicio seguirá, con un juez que decidirá si Meta creó una molestia pública y si debe asumir responsabilidad financiera para financiar programas destinados a abordar los presuntos daños a los menores.

El fiscal general Raúl Torrez presentó la demanda en 2023, acusando a Meta de crear un mercado y un “caldo de cultivo” para depredadores que apuntan a los menores para su explotación sexual, y de no revelar lo que sabía sobre esos efectos dañinos. Investigadores estatales crearon cuentas en redes sociales haciéndose pasar por menores de edad a fin de documentar solicitudes sexuales en línea y la respuesta de Meta.

Los abogados de Meta han dicho que la empresa es honesta con los usuarios de la plataforma sobre esfuerzos rigurosos pero imperfectos para hacer cumplir las prohibiciones de material de abuso sexual infantil. También acusan a los fiscales de seleccionar pruebas de manera sesgada y de realizar una investigación deficiente.

Ejecutivos de Meta enfatizaron en el juicio que la empresa mejora continuamente la seguridad y aborda el uso compulsivo de las redes sociales sin vulnerar la libertad de expresión ni censurar a los usuarios.

Pero la fiscalía señaló el lunes que las garantías públicas sobre divulgaciones de seguridad por parte de ejecutivos de Meta, incluidos Mark Zuckerberg y el jefe de Instagram, Adam Mosseri, a menudo no coinciden con estudios internos y comunicaciones dentro de la empresa.

“Estaba incluido en la investigación interna de Meta —de nuevo, era una investigación que Meta no divulgó—: uno de cada tres adolescentes experimentó un uso problemático”, dijo Singer. “Sabían que estos chicos estaban luchando con un uso problemático —de nuevo, adicción”.