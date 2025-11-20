Miss Universo 2025: Dónde y a qué hora ver HOY la gran coronación desde México

    El mundo está a tan solo unas horas de conocer quién es la ganadora oficial del certamen Miss Universo en su edición número 74 FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

Sigue de cerca la gran coronación de Miss Universo 2025 desde México, que se llevará a cabo en vivo desde Tailandia

El mundo está a tan solo unas horas de conocer quién es la ganadora oficial del certamen Miss Universo en su edición número 74. Directo desde Tailandia, las concursantes pondrán en alto el lema para este 2025, ‘The Power of Love’ (El Poder del Amor), en sus demostraciones frente a jueces.

La fecha oficial en que se llevará a cabo la gran final, es el próximo 21 de noviembre a las 20:00 horas. Pero México, debido a la diferencia de horario con Tailandia, podrá ver la transmisión en vivo desde el día de HOY.

El público se mantiene con expectativa, pese a polémicas y controversias a lo largo de todo este certamen, como el caso de la mexicana Fátima Bosch y el presidente de Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil.

MISS UNIVERSO 2025: ¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA GRAN FINAL DESDE MÉXICO?

Como se mencionó anteriormente, en México la transmisión en directo, desde el Impact Challenger Hall, Pak Kret, Nonthaburi, Tailandia, dará inicio este 20 de noviembre, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), a través de canales de la televisión abierta y otras plataformas digitales.

Conoce AQUÍ la lista completa de medios para ver la gran final:

1. Telemundo;

2. TV Azteca;

3. Imagen TV Cadena 3;

4. YouTube: a través del canal oficial de Miss Universo.

ASÍ PUEDES VOTAR POR TU CONCURSANTE FAVORITA

Si deseas ser parte del certamen o apoyar a tu participante favorita, debes saber que puedes brindar tu voto a través de la aplicación oficial de Miss Universo. En esta plataforma encontrarás a las candidatas.

Es importante considerar que cada usuario tiene derecho a un voto gratuito, aunque se pueden comprar paquetes con votos adicionales. El proceso para votar, es:

1. Descarga la app oficial de Miss Universe: Disponible para App Store o Google Play.

2. Crea una cuenta o inicia sesión con tus datos.

3. Dirígete a la sección de votación (“Vote”).

3. Busca a tu concursante favorita;

4. Otorga tu voto gratuito tocando la estrella amarilla.

5. Si lo deseas, compra paquetes de votos adicionales dentro de la app.

6. Revisa que estés votando dentro del periodo vigente para que tu participación cuente.

CURIOSIDADES DE MISS UNIVERSO 2025

* Inicialmente serían 122 participantes, pero debido a salidas inesperadas han quedado 119 participantes.

* Cabo Verde, Mayotte, Palestina y Ruanda son los países que tendrán una representante por primera vez en Miss Universo.

* Por primera vez se eligió a Miss Latina, es decir, la representante de los hispanos y latinoamericanos radicados en Estados Unidos, este año fue Yamilex Hernández, de República Dominicana.﻿

* Huong Giang, representante de Vietnam, es la primera mujer trans asiática en competir en Miss Universe.

* ﻿El jurado de este año está compuesto por: Andrea Meza (Miss Universo 2020), Sharon Fonseca (modelo y empresaria venezolana), Romero Britto (pintor y artista brasileño), Ismael Cala (periodista y escritor cubano), Saina Nehwal (badmintonista india), Chalida Thaochalee (Miss Tailandia 1998) y Louie Heredia (cantante filipino).

* ﻿La nueva Miss Universo será coronada nuevamente con la tiara Luz del Infinito o Lumière de l’Infini, que fue presentada el año pasado en México.

* ﻿Esta será la edición más digital, debido al uso de una app para la votación global, avatares con IA, contenido y streaming en tiempo real por diversas plataformas.﻿

* ﻿Miss Universo también busca a una mujer que impacte con su historia y belleza, por eso Fátima Bosch representante de México, impactó al alzar la voz en contra del maltrato que recibió por parte de Nawat Itsaragrisil, organizador del certamen en Tailandia.﻿

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

