Miss Universo 2025: Vestido de salmón de Noruega como traje típico termina en controversia (VIDEO)

/ 19 noviembre 2025
    Miss Universo 2025: Vestido de salmón de Noruega como traje típico termina en controversia (VIDEO)
    Leonora Lysglimt-Rodland, Miss Noruega, captó la atención de miles de usuarios en redes sociales, luego de su desfile con un traje típico en el certamen Miss Universo 2025. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

Miles de usuarios reaccionaron al desfile de traje típico, donde llamó la atención el vestuario de Miss Noruega al portar un vestuario de salmón

El famoso certamen Miss Universo 2025 sigue generando controversia en el público general, captando la especial atención de internautas. Ahora es Leonora Lysglimt-Rodland, Miss Noruega, quien está ocupando el protagonismo en redes sociales.

Esto sucede a raíz de su presentación del traje típico, el cual estuvo inspirado en un pez. La concursante apareció en el escenario, desfilando vestida de salmón con unos botines plateados que hacían juego con las escamas.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué dijo Sheinbaum sobre el caso de Fátima Bosch en Miss Universo?

Sin lugar a dudas, su aparición dejó un gran impacto en los usuarios de redes sociales, quienes expresaron críticas y burlas hacia el traje.

USUARIOS REACCIONAN CON MEMES A TRAJE DE SALMÓN DE MISS NORUEGA

Fue en X, antes Twitter, donde se registró un mayor número de comentarios sarcásticos y críticos respecto a la indumentaria: “Cómo vas a vestir de atún a tu miss en un concurso de belleza. Ay, Noruega”.

Otra de las menciones más populares fue: “La próxima vez que me quiera quejar de algo, me voy a acordar que a la pobre Miss Noruega la hicieron salir con esta cosa horrible en una competencia de belleza internacional para que se me pase”.

No obstante, también hubo posicionamientos donde aplaudieron a la concursante por su originalidad y valentía al desfilar con un traje típico que varía mucho al de las demás participantes.

OTRAS CONTROVERSIAS EN MISS UNIVERSO 2025

Además del incómodo altercado entre la Miss México, Fátima Bosch, y el presidente de Miss Grand International y director regional de Miss Universo en Asia, Nawat Itsaragrisil, se registraron otros momentos que marcaron este certamen.

De frente a la final de la edición número 74 del concurso internacional, las presentaciones de trajes de baño y típicos, dejó varios recuerdos memorables.

Tal es el caso del accidente de Dani Latimer, Miss Gran Bretaña, quien se presentó en un vestuario referente a Eliza Doolittle (de la película My Fair Lady) y tuvo un tropiezo en la pasarela.

¿DÓNDE VER LA FINAL DE MISS UNIVERSO 2025 DESDE MÉXICO?

El certamen está por concluir, por lo que seguidores se mantienen con una gran expectativa, mientras aumenten las apuestas.

En México, la final de Miss Universo 2025 será transmitida el jueves 20 de noviembre de 2025 a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), desde el Impact Challenger Hall, Pak Kret, Nonthaburi, Tailandia, debido a la diferencia de horario.

TE PUEDE INTERESAR: Miss Universo emprenderá acciones contra Nawat Itsaragrisil por trato a Fátima Bosch; Nawat ofrece disculpas

Los lugares donde se hará la transmisión son:

1. Televisión abierta: a través del canal Imagen Televisión.

2. Plataformas digitales: a través del canal oficial de YouTube.

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

