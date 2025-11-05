¿Qué dijo Sheinbaum sobre el caso de Fátima Bosch en Miss Universo?
La mandataria mexicana consideró a la modelo tabasqueña un ejemplo y aseguró que ‘las mujeres debemos levantar la voz’
El drama y la humillación que vivió Fátima Bosch por alzar la voz durante el certamen de belleza Miss Universo, realizado en Tailandia, no pasaron desapercibidos en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria aprovechó el espacio para reconocer a la tabasqueña, asegurando que siempre es mejor romper el silencio y denunciar cuando se es víctima de agresión.
“Mi reconocimiento, porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice: ‘no estoy de acuerdo’. Me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz”, expresó la titular del Ejecutivo federal.
SORORIDAD DESDE PALACIO NACIONAL
Sheinbaum Pardo reprobó además la expresión “calladita te ves más bonita”, una frase que, dijo, históricamente se utilizó para evitar que las mujeres se expresaran.
La presidenta recordó que incluso a ella llegaron a decirle esa frase. “¿Cómo que ‘calladita te ves más bonita’? Entonces eso no. En los eventos públicos siempre digo: las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos, porque eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos”, afirmó.
De esta forma, Sheinbaum Pardo reiteró su apoyo a la modelo mexicana, quien denunció públicamente una agresión por parte de los organizadores del certamen.
“Porque tengo una voz, no me estás respetando como mujer, estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que tengas problemas con mi organización” 👄 La manera en la que Fátima Bosch domó al tracalero de Nawat, una reina pic.twitter.com/1jdIKkgQlj— nacho con O (@NachoConO) November 4, 2025
RESOLUCIÓN... ¿FINAL?
Tras la denuncia de Fátima Bosch, representante de México, contra Nawat Itsaragrisil, organizador del evento, la propia organización Miss Universo se pronunció oficialmente.
A través de un mensaje en video, Raúl Rocha Cantú, presidente del certamen, condenó los hechos y anunció medidas inmediatas contra el empresario tailandés, a quien acusó de haber “olvidado el significado de ser un buen anfitrión”.
Durante una reunión previa a la coronación de Miss Universo 2025, que se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre, el empresario rompió en llanto frente a las cámaras y reiteró sus disculpas por el incidente, en el que llamó “tonta” a la delegada mexicana.