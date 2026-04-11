$!Credencial de Salud digital: ¿desde cuándo podrás sacar citas en IMSS e ISSSTE?

La Credencial del Servicio Universal de la Salud será uno de los cambios previstos en el sistema médico en México, al permitir que las personas accedan a servicios de distintas instituciones públicas mediante una sola plataforma digital. De acuerdo con el anuncio del Gobierno federal, su versión digital comenzará a funcionar en 2026, aunque inicialmente contará con funciones limitadas. Este documento permitirá integrar servicios de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, entre otras dependencias del sistema público de salud.

FUNCIONES DISPONIBLES EN LA PRIMERA ETAPA (2026) Durante el primer año de operación, la aplicación ofrecerá herramientas básicas enfocadas en la identificación y consulta de servicios: - Credencial digital disponible en el celular - Consulta de derechohabiencia - Ubicación de hospitales y unidades médicas En esta fase no estará habilitada la opción para agendar citas médicas. FUNCIONES QUE LLEGARÁN EN 2027 Será hasta 2027 cuando se integren herramientas adicionales para ampliar el alcance del sistema: - Agendar citas médicas en IMSS e ISSSTE - Consulta del expediente clínico digital - Recepción de teleconsultas - Seguimiento a tratamientos Esto implica que el uso completo de la plataforma se implementará de manera gradual. CÓMO FUNCIONARÁ EL CARNET Y QUÉ BENEFICIOS OFRECERÁ La credencial funcionará como una identificación dentro del sistema de salud y sustituirá progresivamente los carnets tradicionales. Entre los beneficios previstos se encuentran: - Acceso a servicios médicos en cualquier institución pública - Uso en trámites oficiales y programas sociales - Consulta del historial médico digital - Gestión de recetas y consultas - Integración de servicios en una sola plataforma

CREDENCIAL UNIVERSAL DE SALUD BUSCA UN SISTEMA DE SALUD UNIFICADO La credencial forma parte del Servicio Universal de Salud, cuyo objetivo es permitir que cualquier persona pueda atenderse en hospitales públicos sin importar su afiliación previa. Este modelo busca centralizar la información médica y facilitar el acceso a servicios en todo el país. Se prevé que este sistema comience a operar de forma escalonada a partir de enero de 2027, cuando se integren más servicios médicos y digitales.

REGISTRO INICIA EN ABRIL DE 2026 El proceso de credencialización ya tiene fecha definida. El registro se llevará a cabo del 13 al 30 de abril de 2026, iniciando con personas de 85 años o más. Posteriormente, el programa se ampliará de manera progresiva a otros sectores de la población. La implementación se realizará por etapas, conforme avance el desarrollo de la plataforma digital y la integración de servicios en el sistema público de salud.

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