Se acerca la subasta y crece la incertidumbre sobre los postores de AHMSA en Monclova

Hasta el mediodía del lunes no se había informado que alguno de los interesados hubiera cubierto la garantía establecida, misma que venció el lunes a las 23:59 horas, y hasta el mediodía de este martes, no se había confirmado que alguno de los postores hubiera cumplido con el requisito de último minuto.

MONCLOVA, COAH.- Luego de que venciera el plazo para cubrir la garantía de 56.3 millones de dólares por parte de los postores precalificados para la compra de AHMSA y Minosa, la incertidumbre vuelve a marcar el proceso previo a la segunda subasta de la empresa acerera.

La incertidumbre del proceso tiene un impacto emocional y social que alcanza a cientos de familias y miles de extrabajadores coahuilenses. Cerca de 10 mil exobreros de AHMSA forman parte del padrón laboral reconocido dentro del concurso mercantil, mientras que para AHMSA y Minosa se estableció una bolsa de 19 mil 248 millones 594 mil pesos correspondiente a créditos laborales preferentes y no preferentes. La atención de estos créditos dependerá de los recursos disponibles dentro del procedimiento concursal.

La garantía de seriedad corresponde a 5% del valor mínimo de referencia de la unidad productiva. Las bases contemplan que, ante la inexistencia de postores calificados acreditados, la ausencia de posturas legales o el incumplimiento de las condiciones de pago, la subasta pueda ser declarada desierta.

Hasta el mediodía de este martes, el síndico de AHMSA, Víctor Manuel Aguilera Gómez, no se había pronunciado públicamente sobre el cierre del plazo ni ha informado si alguno de los seis interesados acreditó finalmente la garantía.

Ante esta situación, personajes públicos llamaron este martes a esperar el desarrollo del procedimiento y la audiencia del viernes, antes de anticipar un desenlace que pudiera generar decepción y reacciones de protesta en los extrabajadores de las empresas acereras.

La diputada local Lupita Oyervides recordó que el proceso ya enfrentó un revés relacionado con el cumplimiento de la garantía, por lo que consideró necesario mantener cautela hasta conocer oficialmente quiénes cumplieron con los requisitos. La legisladora también manifestó preocupación por reportes de robo de vehículos, materiales y productos dentro de las instalaciones de AHMSA.

Por su parte, el obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González Ortega, consideró positivo que existan empresas interesadas en participar en la subasta, pero subrayó que cualquier resolución debe tomar en cuenta a los trabajadores y sus familias, quienes llevan años en espera de una definición. El Obispo expresó el deseo de que la expectativa generada por el proceso no termine nuevamente en desilusión.

Humberto Prado Montemayor, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, consideró poco probable que los interesados se hubieran arriesgado a entregar una garantía de 56.3 millones de dólares únicamente para mantener su participación en la subasta.

Señaló que, aunque no existe confirmación oficial sobre una eventual suspensión de la audiencia del viernes 25 de septiembre, esa versión comenzó a circular desde la tarde-noche del lunes, cuando vencía el plazo para acreditar las garantías.

Prado Montemayor añadió que corresponde al Gobierno Federal generar condiciones que permitan atraer a inversionistas y planteó que, antes que el rescate de la empresa, debe atenderse la situación de los extrabajadores.

“No hay duda que ya en esta situación se requiere que el Gobierno Federal asuma su responsabilidad social y humanitaria, que genere condiciones y junto con empresarios se dé la posibilidad de rescatar la empresa, pero por principio cubrir las indemnizaciones a los extrabajadores”, señaló Prado Montemayor.

Óscar Mario Medina, presidente de la Unión de Organismos Empresariales de la Región, señaló que persiste la incertidumbre en torno al proceso, debido a que aún no se ha confirmado si los postores cumplieron con los requisitos establecidos ni si alguno formalizará su participación en la operación.

Ante un eventual escenario en el que la venta de AHMSA no llegue a concretarse, Medina destacó que la región centro ha comenzado a ampliar su actividad económica con la llegada de nuevas inversiones y proyectos industriales.

El líder empresarial aseguró que ya existen empresas que avanzan en procesos de contratación de personal, mientras otros sectores ganan presencia en la zona, reduciendo gradualmente la dependencia histórica de la industria siderúrgica.

Los seis postores que fueron precalificados son Argentem Creek Partners, CIESA, Trust Empresarial Mexicano, Compañía Yepal, Lance Internacional-Metals-Mex y Octavio Pous Escalante. La precalificación no significa que todos estén habilitados para presentar una postura, ya que deben cumplir con los requisitos financieros establecidos en las bases.

El escenario más complicado sería que ninguno hubiera acreditado la garantía de seriedad. En ese supuesto, los seis nombres conservarían la calidad de precalificados, pero no habría participantes habilitados para presentar ofertas en la audiencia de este viernes. Por ello, no habría elementos para hablar de una venta concretada el 25 de septiembre.