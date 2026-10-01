Monte de Piedad reabre sus sucursales: esta es la fecha y los beneficios para clientes

Nacional Monte de Piedad anunció el fin de la huelga que mantenía cerradas sus instalaciones y confirmó la fecha en que sus sucursales volverán a recibir clientes en todo el país.

La institución informó que la conclusión del conflicto laboral se concretó mediante un Dictamen Integral firmado por la empresa y el sindicato ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Con este acuerdo, Nacional Monte de Piedad inicia una nueva etapa y prepara el regreso de sus servicios de préstamo prendario. ¿CUÁNDO REABREN LAS SUCURSALES DE MONTE DE PIEDAD? Las sucursales de Nacional Monte de Piedad reabrirán el miércoles 7 de octubre de 2026, de acuerdo con el comunicado difundido por la institución. A partir de esa fecha, los clientes podrán acudir nuevamente a las unidades para realizar operaciones como empeñar, refrendar, pagar o recuperar sus prendas.

También podrán solicitar orientación sobre el estado de sus contratos y resolver dudas relacionadas con el periodo en que las sucursales permanecieron cerradas. La institución aseguró que las prendas de los clientes se encuentran intactas y agradeció la paciencia durante el periodo de huelga. ¿QUÉ PASARÁ CON LOS REFRENDOS Y CONTRATOS? Como parte de las medidas anunciadas por la reapertura, Nacional Monte de Piedad otorgará hasta 45 días naturales sin cobro de intereses, contados a partir del 7 de octubre. Además, los clientes podrán acceder a descuentos en los intereses generados durante el periodo de cierre, de acuerdo con el historial particular de cada contrato. La institución señaló que en los próximos días dará a conocer posibles beneficios adicionales mediante sus canales oficiales. ¿CUÁL SERÁ EL HORARIO DE LAS SUCURSALES? Con el regreso de las operaciones, el horario habitual de atención será de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas, mientras que los sábados las sucursales atenderán de 9:00 a 14:00 horas.

Los canales de atención telefónica y digital continuarán disponibles para quienes necesiten consultar información antes de acudir personalmente. Con el fin de la huelga, Nacional Monte de Piedad retoma sus actividades y busca restablecer de manera gradual la atención a sus clientes y los servicios de préstamo prendario.