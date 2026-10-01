Monte de Piedad reabre sus sucursales: esta es la fecha y los beneficios para clientes
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Conoce cuándo volverán a operar, qué pasará con los refrendos y cuáles serán los beneficios para los clientes.
Nacional Monte de Piedad anunció el fin de la huelga que mantenía cerradas sus instalaciones y confirmó la fecha en que sus sucursales volverán a recibir clientes en todo el país.
La institución informó que la conclusión del conflicto laboral se concretó mediante un Dictamen Integral firmado por la empresa y el sindicato ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Con este acuerdo, Nacional Monte de Piedad inicia una nueva etapa y prepara el regreso de sus servicios de préstamo prendario.
¿CUÁNDO REABREN LAS SUCURSALES DE MONTE DE PIEDAD?
Las sucursales de Nacional Monte de Piedad reabrirán el miércoles 7 de octubre de 2026, de acuerdo con el comunicado difundido por la institución.
A partir de esa fecha, los clientes podrán acudir nuevamente a las unidades para realizar operaciones como empeñar, refrendar, pagar o recuperar sus prendas.
También podrán solicitar orientación sobre el estado de sus contratos y resolver dudas relacionadas con el periodo en que las sucursales permanecieron cerradas.
La institución aseguró que las prendas de los clientes se encuentran intactas y agradeció la paciencia durante el periodo de huelga.
¿QUÉ PASARÁ CON LOS REFRENDOS Y CONTRATOS?
Como parte de las medidas anunciadas por la reapertura, Nacional Monte de Piedad otorgará hasta 45 días naturales sin cobro de intereses, contados a partir del 7 de octubre.
Además, los clientes podrán acceder a descuentos en los intereses generados durante el periodo de cierre, de acuerdo con el historial particular de cada contrato.
La institución señaló que en los próximos días dará a conocer posibles beneficios adicionales mediante sus canales oficiales.
¿CUÁL SERÁ EL HORARIO DE LAS SUCURSALES?
Con el regreso de las operaciones, el horario habitual de atención será de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas, mientras que los sábados las sucursales atenderán de 9:00 a 14:00 horas.
Los canales de atención telefónica y digital continuarán disponibles para quienes necesiten consultar información antes de acudir personalmente.
Con el fin de la huelga, Nacional Monte de Piedad retoma sus actividades y busca restablecer de manera gradual la atención a sus clientes y los servicios de préstamo prendario.