Monte de Piedad reabre sus sucursales: esta es la fecha y los beneficios para clientes

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    Monte de Piedad reabre sus sucursales: esta es la fecha y los beneficios para clientes
    Nacional Monte de Piedad anunció el fin de la huelga y confirmó la reapertura de sus sucursales. FOTO: CUARTOSCURO

Conoce cuándo volverán a operar, qué pasará con los refrendos y cuáles serán los beneficios para los clientes.

Nacional Monte de Piedad anunció el fin de la huelga que mantenía cerradas sus instalaciones y confirmó la fecha en que sus sucursales volverán a recibir clientes en todo el país.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/nacional-monte-de-piedad-llega-a-acuerdo-y-levanta-huelga-que-pasara-ahora-GK23832730

La institución informó que la conclusión del conflicto laboral se concretó mediante un Dictamen Integral firmado por la empresa y el sindicato ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Con este acuerdo, Nacional Monte de Piedad inicia una nueva etapa y prepara el regreso de sus servicios de préstamo prendario.

¿CUÁNDO REABREN LAS SUCURSALES DE MONTE DE PIEDAD?

Las sucursales de Nacional Monte de Piedad reabrirán el miércoles 7 de octubre de 2026, de acuerdo con el comunicado difundido por la institución.

A partir de esa fecha, los clientes podrán acudir nuevamente a las unidades para realizar operaciones como empeñar, refrendar, pagar o recuperar sus prendas.

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Nacional Monte de Piedad anunció el fin de la huelga que mantenía cerradas sus instalaciones FOTO: CUARTOSCURO

También podrán solicitar orientación sobre el estado de sus contratos y resolver dudas relacionadas con el periodo en que las sucursales permanecieron cerradas.

La institución aseguró que las prendas de los clientes se encuentran intactas y agradeció la paciencia durante el periodo de huelga.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS REFRENDOS Y CONTRATOS?

Como parte de las medidas anunciadas por la reapertura, Nacional Monte de Piedad otorgará hasta 45 días naturales sin cobro de intereses, contados a partir del 7 de octubre.

Además, los clientes podrán acceder a descuentos en los intereses generados durante el periodo de cierre, de acuerdo con el historial particular de cada contrato.

La institución señaló que en los próximos días dará a conocer posibles beneficios adicionales mediante sus canales oficiales.

¿CUÁL SERÁ EL HORARIO DE LAS SUCURSALES?

Con el regreso de las operaciones, el horario habitual de atención será de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas, mientras que los sábados las sucursales atenderán de 9:00 a 14:00 horas.

https://vanguardia.com.mx/informacion/monte-de-piedad-como-comprar-joyas-y-relojes-en-remate-por-internet-JH23711190

Los canales de atención telefónica y digital continuarán disponibles para quienes necesiten consultar información antes de acudir personalmente.

Con el fin de la huelga, Nacional Monte de Piedad retoma sus actividades y busca restablecer de manera gradual la atención a sus clientes y los servicios de préstamo prendario.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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