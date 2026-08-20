Monzón y onda tropical 29 provocarán lluvias intensas y calor extremo este jueves 20 de agosto

Las precipitaciones más intensas se esperan en Jalisco, donde podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros, mientras que Colima, Michoacán y Guerrero tendrán lluvias muy fuertes. En el noroeste, el monzón mexicano generará lluvias y chubascos con descargas eléctricas, además de posible caída de granizo.

El desplazamiento de la onda tropical número 29 sobre el sur de México y los efectos del monzón mexicano en el noroeste favorecerán lluvias de fuertes a intensas este jueves 20 de agosto, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

ONDA TROPICAL 29 REFORZARÁ LAS LLUVIAS

El SMN explicó que la onda tropical número 29, en interacción con canales de baja presión y una circulación ciclónica en altura sobre el noreste del país, provocará lluvias fuertes a muy fuertes en diversas regiones.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo, encharcamientos e inundaciones, mientras que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla también podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

MONZÓN MEXICANO MANTIENE LLUVIAS EN EL NOROESTE

En el noroeste de México, el monzón mexicano mantendrá condiciones para lluvias y chubascos, con lluvias puntuales fuertes en Sonora. También se esperan precipitaciones de 25 a 50 milímetros en Nayarit, mientras que Chihuahua, Durango y Sinaloa tendrán intervalos de chubascos.

El organismo mantiene vigilancia sobre la evolución del monzón mexicano y el avance de la onda tropical número 29, debido a su influencia en las condiciones meteorológicas de distintas regiones del país.

CHUBASCOS AISLADOS Y CALOR MODERADO PREVALECERÁN ESTE JUEVES EN LA CAPITAL COAHUILENSE

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la ciudad de Saltillo registrará hoy una jornada con ambiente cálido y propensión a precipitaciones dispersas. El termómetro alcanzará una temperatura máxima de 30°C durante la tarde y una mínima de 15°C, manteniéndose un cielo parcialmente nublado que cambiará a desarrollo de nubosidad hacia la mitad del día. Asimismo, el organismo oficial prevé rachas de viento moderado procedentes del noreste que oscilarán entre los 14 y 39 km/h.

Para la segunda mitad de la jornada, las autoridades atmosféricas anticipan hasta un 60% de probabilidad de chubascos tormentosos acompañados de actividad eléctrica puntual en la zona metropolitana.