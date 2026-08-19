Registro de líneas móviles terminación 1, 2 y 3: estas son las fechas límite para evitar la suspensión en 2026

La CRT determinó que las fechas de registro dependerán del último dígito del número telefónico, por lo que no todos los usuarios tendrán como fecha límite diciembre. El calendario contempla plazos escalonados entre agosto y diciembre de 2026.

Los usuarios de telefonía móvil con líneas que terminan en 1, 2 o 3 encontrarán aquí las fechas límite para completar su registro, de acuerdo con el calendario establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ( CRT ). La autoridad amplió el plazo para registrar las líneas de prepago que no están vinculadas, debido al avance menor al previsto desde que comenzó el proceso el pasado 9 de enero.

¿CUÁNDO VENCE EL REGISTRO PARA LAS TERMINACIONES 1, 2 Y 3?

Los usuarios deberán considerar las siguientes fechas:

- Terminación 1: lunes 31 de agosto de 2026.

- Terminación 2: martes 15 de septiembre de 2026.

- Terminación 3: miércoles 30 de septiembre de 2026.

El calendario completo quedó establecido de la siguiente manera:

- Terminación 0: 15 de agosto de 2026.

- Terminación 1: 31 de agosto de 2026.

- Terminación 2: 15 de septiembre de 2026.

- Terminación 3: 30 de septiembre de 2026.

- Terminación 4: 15 de octubre de 2026.

- Terminación 5: 31 de octubre de 2026.

- Terminación 6: 15 de noviembre de 2026.

- Terminación 7: 30 de noviembre de 2026.

- Terminación 8: 15 de diciembre de 2026.

- Terminación 9: 31 de diciembre de 2026.

¿QUÉ PASA SI NO REGISTRO MI LÍNEA ANTES DE LA FECHA LÍMITE?

La CRT advirtió que, una vez vencido el plazo correspondiente a cada terminación, las compañías telefónicas tendrán un periodo de 72 horas para suspender el servicio de las líneas que no hayan sido vinculadas.

Durante la suspensión, los usuarios podrán realizar únicamente llamadas a números de emergencia y recibir alertas relacionadas con sismos. Los demás servicios de la línea quedarán restringidos.

Sin embargo, la suspensión no implica la pérdida definitiva del número. Una vez que el usuario complete el registro correspondiente, el operador deberá restablecer todos los servicios de la línea.

¿POR QUÉ SE AMPLIÓ EL PLAZO PARA REGISTRAR LAS LÍNEAS?

La ampliación del calendario se determinó debido al nivel de cumplimiento registrado durante los primeros meses del proceso. La autoridad regulatoria informó que, hasta el 25 de junio, alrededor de 63 millones de personas habían completado el registro.

Esta cifra representaba 39.1% del universo estimado de líneas que debían cumplir con el procedimiento. Del total de registros realizados, 40.2 millones correspondían a líneas de prepago y 22.8 millones a líneas de pospago.

De acuerdo con esos datos, todavía permanecían pendientes alrededor de 98 millones de líneas, por lo que la aplicación del calendario original habría generado restricciones para una cantidad importante de usuarios.