Muerte por calor ya es una realidad... 5 regiones que serán inhabitables en 2050
NASA alerta que el calor extremo volverá inhabitables cinco regiones del mundo para 2050 debido al aumento del bulbo húmedo, un índice que marca el límite de supervivencia humana. Conoce los riesgos y los países afectados
El calentamiento global dejó de ser una advertencia lejana: ya provoca efectos que amenazan la vida humana. Un informe basado en datos satelitales de la NASA revela que el calor extremo alcanzará niveles incompatibles con la supervivencia en varias zonas del planeta para 2050. El análisis se basa en el índice de bulbo húmedo, una medida que determina hasta qué punto el cuerpo humano puede enfriarse por sudoración.
Este índice combina temperatura y humedad, y cuando supera los 35°C, la capacidad del organismo para mantenerse estable colapsa. A diferencia del tradicional índice de calor, el bulbo húmedo ofrece una medición directa del riesgo mortal.
Actualmente, en la mayoría de las regiones cálidas y húmedas del mundo este valor rara vez rebasa los 27°C, situación incómoda pero aún soportable. Sin embargo, las proyecciones indican que esta estabilidad está llegando a su fin.
¿QUÉ ES EL BULBO HÚMEDO Y POR QUÉ ES TAN PELIGROSO?
El bulbo húmedo mide la temperatura mínima que alcanza un cuerpo cuando la humedad se evapora de su superficie. Es un indicador crítico para entender el riesgo que representa el calor combinado con humedad elevada.
Los datos históricos muestran que los humanos no pueden sobrevivir más de seis horas con un bulbo húmedo de 35°C. En ese nivel, ni permanecer a la sombra, ni beber agua, ni usar ventilación evita el sobrecalentamiento.
Las mediciones actuales ya registraron episodios superiores a ese valor en regiones de Pakistán y el Golfo Pérsico. Estas alarmas llevaron a la NASA a proyectar escenarios donde más países enfrentarán condiciones imposibles para la vida cotidiana.
LAS 5 REGIONES QUE SERÁN INHABITABLES EN 2050
Los pronósticos de la NASA indican que algunas zonas enfrentarán de forma recurrente índices por encima del umbral mortal. Durante olas de calor húmedas, estas regiones serían demasiado peligrosas incluso para personas sanas.Los países identificados son:
• Pakistán
• Regiones del Golfo Pérsico
• Países con costas en el Mar Rojo
• Brasil
• China (zona este)
Además, se estima que para 2070 esta amenaza alcanzará partes de Estados Unidos y más zonas de Sudamérica y Asia.
EL CALOR YA ESTÁ CAUSANDO MUERTES
Aunque no se superen los 35°C de bulbo húmedo, el calor extremo ya es mortal. En 2021, una ola de calor en Estados Unidos y Canadá provocó 1,400 muertes con índices inferiores a 25°C, debido a la combinación de temperatura y falta de adaptación.
Según el IPCC, si la temperatura global aumenta 1.5°C respecto a la era preindustrial, la frecuencia de calor extremo se cuadruplicará hacia finales de siglo. Esto incrementará las muertes incluso en países que no enfrentarán bulbo húmedo crítico.
El calor es hoy el fenómeno climático más letal en Estados Unidos, causando más muertes al año que inundaciones, tornados u huracanes.
DATOS CURIOSOS
• Un índice de 35°C de bulbo húmedo es el límite fisiológico del cuerpo humano.
• El calentamiento global ya elevó este índice hasta niveles nunca registrados en los últimos 15 años.
• El bulbo húmedo se usaba originalmente con un paño húmedo envolviendo un termómetro.
La advertencia es clara: el aumento del bulbo húmedo convertirá amplias zonas del planeta en lugares imposibles de habitar hacia 2050. La crisis climática no solo afecta ecosistemas; amenaza directamente la vida humana.
Conocer estas regiones y comprender el riesgo es crucial para impulsar políticas que reduzcan emisiones y protejan a las poblaciones vulnerables. El futuro no está escrito, pero actuar ahora determinará cuántas vidas podrán salvarse en las próximas décadas.