Muerte por calor ya es una realidad... 5 regiones que serán inhabitables en 2050

El calentamiento global dejó de ser una advertencia lejana: ya provoca efectos que amenazan la vida humana. Un informe basado en datos satelitales de la NASA revela que el calor extremo alcanzará niveles incompatibles con la supervivencia en varias zonas del planeta para 2050. El análisis se basa en el índice de bulbo húmedo, una medida que determina hasta qué punto el cuerpo humano puede enfriarse por sudoración. Este índice combina temperatura y humedad, y cuando supera los 35°C, la capacidad del organismo para mantenerse estable colapsa. A diferencia del tradicional índice de calor, el bulbo húmedo ofrece una medición directa del riesgo mortal.

Actualmente, en la mayoría de las regiones cálidas y húmedas del mundo este valor rara vez rebasa los 27°C, situación incómoda pero aún soportable. Sin embargo, las proyecciones indican que esta estabilidad está llegando a su fin. ¿QUÉ ES EL BULBO HÚMEDO Y POR QUÉ ES TAN PELIGROSO? El bulbo húmedo mide la temperatura mínima que alcanza un cuerpo cuando la humedad se evapora de su superficie. Es un indicador crítico para entender el riesgo que representa el calor combinado con humedad elevada. Los datos históricos muestran que los humanos no pueden sobrevivir más de seis horas con un bulbo húmedo de 35°C. En ese nivel, ni permanecer a la sombra, ni beber agua, ni usar ventilación evita el sobrecalentamiento.