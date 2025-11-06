Inicia la cumbre de líderes de la COP30 en la ciudad brasileña de Belém

BELEMÉM- La cumbre de líderes de la conferencia climática de la ONU (COP30) arrancó este jueves en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña, con la presencia de unos 60 jefes de Estado y de Gobierno, que buscarán sentar las bases de trabajo para los negociadores. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en calidad de anfitrión, será el encargado de pronunciar el discurso inaugural de esta cita que antecede a la propia cumbre climática, la cual comenzará oficialmente el próximo lunes. TE PUEDE INTERESAR: Lo que debe hacer la COP30 El líder progresista pretende impulsar la agenda de implementación de lo ya pactado en anteriores reuniones, pues considera que «mucha gente no está cumpliendo el Acuerdo de París», del que se cumplen diez años desde su aprobación por parte de 195 países. El encuentro de líderes se extenderá hasta este viernes y constará de una sesión plenaria y tres mesas de trabajo temáticas: clima y naturaleza, transición energética y revisión del Acuerdo de París. Entre los dirigentes que participarán figuran Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia), Emmanuel Macron (Francia), Friedrich Merz (Alemania), Pedro Sánchez (España), Keir Starmer (Reino Unido), Luís Montenegro (Portugal) y Ahmed al Sharaa (Siria), según informaron fuentes oficiales brasileñas. Habrá dos ausencias destacadas: los presidentes de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Donald Trump, máximos representantes de los dos países más contaminantes del mundo y quienes declinaron la invitación de Lula para acudir a Belém. La comitiva china está encabezada por el viceprimer ministro Ding Xuexiang, mientras que del lado estadounidense no se espera representación, en línea con la visión de Trump, quien ha desdeñado en repetidas ocasiones la crisis climática.

No obstante, los datos científicos evidencian que el planeta sigue su proceso de calentamiento de forma acelerada.

El Programa de la ONU para el Medio Ambiente alertó el martes de que la Tierra registrará un aumento medio de temperatura de entre 2.3 y 2.5 grados centígrados este siglo, si los países cumplen sus compromisos climáticos actuales, y de 2.8 grados si continúan con las políticas vigentes. En su informe sobre la brecha de emisiones, el organismo señaló que, pese a los compromisos asumidos, las emisiones globales de gases de efecto invernadero continúan al alza. En 2024, alcanzaron 57.7 gigatoneladas de CO2, un 2.3 % más que el año anterior, impulsadas por la deforestación y el uso de combustibles fósiles. Brasil, como organizador, quiere que esta COP30 sirva al menos para establecer una hoja de ruta para el abandono paulatino del petróleo como fuente de energía, pero sin fechas concretas. Lula lanzará también hoy un fondo global para la protección de los bosques tropicales con el que pretende acabar con el concepto de «donación» y promover inversiones y financiación que ayuden a mantener las selvas en pie. ESTO OPINAN LOS ECOLOGISTAS DE LA COP30 Las turbulencias económicas, bélicas, climáticas y energéticas de los últimos meses muestran, más que nunca, la necesidad de acelerar la lucha y el multilateralismo climáticos en la COP30 de Brasil, asegura la sección española de la ong Ecologistas en Acción (EA). TE PUEDE INTERESAR: Belém, que será sede de la COP30, se enfrenta a un caos judicial por su basura La trigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30) se celebrará oficialmente desde el 10 al 21 de noviembre en Belém (Brasil), aunque desde hoy el presidente brasileño recibe a altos representantes de varios países. TEMAS CLAVES Y ACTORES CLAVES Ecologistas subrayan en un comunicado que los temas críticos en esta COP30 siguen siendo la financiación, la mitigación y la adaptación climáticas y las pérdidas y daños, mientras el Mecanismo de Acción de Belém para la Transición Justa será uno de los principales acuerdos a alcanzar. Y apuntan como actores clave a la Unión Europea, que, según EA, atraviesa una crisis de ambición tras el ascenso de la ultraderecha y gobiernos negacionistas, “incapaz de acordar objetivos para 2040 y desmantelando legislación ambiental mediante paquetes Omnibus”. China, por su parte, realizó su primer compromiso absoluto de reducción de emisiones, pero es insuficiente para detener el calentamiento en 1.5 °C, mientras domina la producción de tecnologías limpias y de minerales críticos.