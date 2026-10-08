Murieron huyendo de algo... ¿Pero de qué? El misterioso caso del Incidente del Paso Dyatlov donde murieron 9 jóvenes de forma inexplicable

Los integrantes de la expedición habían viajado hasta una zona conocida como Jolat Siajl , cuyo nombre en lengua mansi suele traducirse como “Montaña de la Muerte”. El grupo estaba dirigido por Ígor Dyatlov , un estudiante de ingeniería de 23 años.

En la madrugada del 2 de febrero de 1959, un grupo de excursionistas soviéticos abandonó de manera repentina su tienda en los Montes Urales . Afuera había temperaturas extremas, oscuridad y una tormenta de nieve. Lo que ocurrió después se convirtió en uno de los casos más desconcertantes de la historia de Rusia.

En total eran 10 excursionistas, pero uno de ellos, Yuri Yudin, abandonó la expedición antes de llegar a la zona debido a problemas de salud. Los otros nueve continuaron el recorrido sin imaginar que ninguno regresaría con vida.

LA TIENDA FUE ENCONTRADA DESDE EL INTERIOR

Cuando los equipos de búsqueda localizaron la tienda semanas después, encontraron una escena que aumentó las dudas. Los excursionistas habían dejado atrás buena parte de su equipo, ropa y objetos personales.

La investigación estableció que la tienda había sido cortada desde el interior, una señal que durante décadas alimentó la hipótesis de que algo había provocado que los jóvenes huyeran de manera inmediata.

Sus cuerpos fueron encontrados en distintos puntos de la montaña. Algunos estaban vestidos de manera insuficiente para soportar las condiciones del exterior y varios presentaban lesiones graves.

La pregunta central quedó planteada desde entonces: ¿qué pudo haberlos obligado a salir de su refugio en plena noche y con temperaturas bajo cero?

LAS HERIDAS ALIMENTARON LAS TEORÍAS

Las autopsias encontraron diferentes lesiones entre las víctimas. Algunos excursionistas tenían fracturas severas, mientras que otros presentaban heridas menos evidentes. También hubo quienes murieron principalmente por hipotermia.

La combinación de lesiones, la posición de los cuerpos y la ausencia de una explicación inmediata provocaron que el caso se rodeara de todo tipo de teorías. Durante años circularon versiones sobre avalanchas, fenómenos naturales desconocidos, experimentos militares e incluso explicaciones sobrenaturales.

Una de las hipótesis más conocidas fue la posibilidad de una avalancha. Según esta explicación, una masa de nieve pudo haber golpeado o amenazado la tienda y provocado que los excursionistas salieran apresuradamente para ponerse a salvo.

El problema es que durante décadas algunos investigadores consideraron que las condiciones del terreno y la ubicación de la tienda no parecían coincidir con una avalancha convencional.

UNA EXPLICACIÓN NATURAL COBRÓ FUERZA

Con el paso del tiempo, especialistas volvieron a analizar las condiciones de la montaña y plantearon una explicación relacionada con una avalancha de placa. Este fenómeno puede producirse cuando una capa compacta de nieve se desprende y se desliza sobre otra superficie.

Investigaciones posteriores sugirieron que una combinación de nieve acumulada, la inclinación del terreno y el corte realizado para instalar la tienda pudo generar las condiciones necesarias para ese desprendimiento.

La hipótesis plantea que los jóvenes pudieron abandonar la tienda ante el riesgo de quedar sepultados. Después, la visibilidad reducida y el frío extremo habrían dificultado que regresaran al campamento.

Sin embargo, esta explicación no ha eliminado todas las preguntas. El caso sigue generando debate debido a las características particulares de las lesiones y a la falta de testigos que permitan reconstruir con absoluta certeza los últimos minutos de la expedición.

DATOS CURIOSOS DEL INCIDENTE DEL PASO DYATLOV

· Nueve personas murieron durante la expedición de 1959.

· El grupo original estaba compuesto por 10 excursionistas, pero Yuri Yudin regresó antes debido a problemas de salud.

· El líder de la expedición era Ígor Dyatlov, quien tenía 23 años.

· La tienda fue localizada semanas después de la desaparición.

· Los excursionistas dejaron parte de su ropa y equipo dentro del refugio.