Andy López encabeza el aniversario 15 de Morena en el Auditorio Nacional

El evento reunió a miles de personas, entre seguidores y representantes del movimiento de distintas partes del país.

Andrés Manuel López Beltrán , hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y dirigente dentro de Morena, llegó este miércoles 7 de octubre al Auditorio Nacional para participar en el festejo por los 15 años del partido político.

López Beltrán entró al recinto acompañado por militantes y otros integrantes de la organización. Durante el acto, ocupó un lugar en las primeras filas del escenario junto a los líderes del partido de Morena.

Su presencia llamó la atención al ser una de las figuras encargadas del trabajo interno y la organización de los grupos de apoyo en todo el país, además de todos los problemas legales en los que se ha visto en vuelto su nombre junto a Amílcar Olán por temas sobre el huachicol.

UNA FIESTA PARA RECORDAR EL INICIO DEL PARTIDO

El partido organizó esta gran reunión para recordar cómo comenzó el movimiento en 2011 y mostrar la unión de sus integrantes. Durante el encuentro se compartieron los logros alcanzados hasta hoy y las metas para el futuro.

El festejo llenó por completo el Auditorio Nacional en un ambiente de celebración y apoyo total.