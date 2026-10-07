Andy López encabeza el aniversario 15 de Morena en el Auditorio Nacional

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Andy López encabeza el aniversario 15 de Morena en el Auditorio Nacional
    Andy López Beltrán en el aniversario 15 de Morena en el Auditorio Nacional VANGUARDIA

El hijo del expresidente AMLO asistió al evento en CDMX que reúne a líderes y simpatizantes del partido para celebrar su trayectoria.

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y dirigente dentro de Morena, llegó este miércoles 7 de octubre al Auditorio Nacional para participar en el festejo por los 15 años del partido político.

El evento reunió a miles de personas, entre seguidores y representantes del movimiento de distintas partes del país.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/a-favor-del-huachicol-fiscal-diputada-de-morena-se-equivoca-en-la-tribuna-y-confunde-a-su-bancada-OA23985586

López Beltrán entró al recinto acompañado por militantes y otros integrantes de la organización. Durante el acto, ocupó un lugar en las primeras filas del escenario junto a los líderes del partido de Morena.

Su presencia llamó la atención al ser una de las figuras encargadas del trabajo interno y la organización de los grupos de apoyo en todo el país, además de todos los problemas legales en los que se ha visto en vuelto su nombre junto a Amílcar Olán por temas sobre el huachicol.

UNA FIESTA PARA RECORDAR EL INICIO DEL PARTIDO

El partido organizó esta gran reunión para recordar cómo comenzó el movimiento en 2011 y mostrar la unión de sus integrantes. Durante el encuentro se compartieron los logros alcanzados hasta hoy y las metas para el futuro.

El festejo llenó por completo el Auditorio Nacional en un ambiente de celebración y apoyo total.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/avala-camara-de-diputados-ley-antimemes-en-lo-general-MA23987865

NO ASISTIERON AMLO NI CLAUDIA SHEINBAUM

Pese a que ambos fueron invitados al evento, ninguno de los dos asistió. La dirigencia confirmó que el expresidente mantiene su decisión de permanecer retirado de la vida pública en Palenque, mientras que con Sheinbaum aclaró que, al tratarse de un evento de carácter estrictamente partidista, la presidenta prefirió mantener la neutralidad de su cargo gubernamental.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Política
Gobierno
Aniversarios

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Andrés Manuel López Beltrán

Organizaciones


Morena

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Pío López Obrador: El que da, recibe

Pío López Obrador: El que da, recibe
true

‘El Tanque’, la UIF, Amílcar... y una Presidenta sin pruebas
Sheinbaum asegura que no existe una investigación contra Andy López Beltrán tras la detención de “El Tanque”, presunto operador del CJNG.

‘No hay ninguna investigación contra hijo de AMLO’, aclara Sheinbaum tras detención de ‘El Tanque’
Chihuahua y Sonora, al corte del 4 de octubre, ocupan el cuarto y quinto lugar nacional en casos activos de gusano barrenador.

Reabrirá EU el 26 de octubre un tercer puerto al ganado mexicano
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproximan 3 Ciclones Tropicales a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
La Beca Rita Cetina ya comenzó a depositarse para estudiantes de secundaria y las familias que todavía no reciben el apoyo se preparan para una nueva convocatoria.

Beca Rita Cetina: esta es la fecha del depósito de octubre y cuándo podrán registrarse nuevos beneficiarios
Rechazo. Los integrantes originales de Timbiriche expresaron públicamente su postura ante la serie que recreará el nacimiento de la agrupación.

¡No soportaron! Se deslindan los integrantes originales de Timbiriche de la serie de ViX
Rafa Márquez analiza la derrota de México ante Chile y advierte que ya identificó qué jugadores pueden continuar en el Tri rumbo a la Nations League.

¿Rafa Márquez cortará cabezas en el Tri tras derrota ante Chile?... ’Hemos visto quién puede estar y quién no’