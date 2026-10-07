Andy López encabeza el aniversario 15 de Morena en el Auditorio Nacional
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El hijo del expresidente AMLO asistió al evento en CDMX que reúne a líderes y simpatizantes del partido para celebrar su trayectoria.
Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y dirigente dentro de Morena, llegó este miércoles 7 de octubre al Auditorio Nacional para participar en el festejo por los 15 años del partido político.
El evento reunió a miles de personas, entre seguidores y representantes del movimiento de distintas partes del país.
López Beltrán entró al recinto acompañado por militantes y otros integrantes de la organización. Durante el acto, ocupó un lugar en las primeras filas del escenario junto a los líderes del partido de Morena.
Su presencia llamó la atención al ser una de las figuras encargadas del trabajo interno y la organización de los grupos de apoyo en todo el país, además de todos los problemas legales en los que se ha visto en vuelto su nombre junto a Amílcar Olán por temas sobre el huachicol.
UNA FIESTA PARA RECORDAR EL INICIO DEL PARTIDO
El partido organizó esta gran reunión para recordar cómo comenzó el movimiento en 2011 y mostrar la unión de sus integrantes. Durante el encuentro se compartieron los logros alcanzados hasta hoy y las metas para el futuro.
El festejo llenó por completo el Auditorio Nacional en un ambiente de celebración y apoyo total.
NO ASISTIERON AMLO NI CLAUDIA SHEINBAUM
Pese a que ambos fueron invitados al evento, ninguno de los dos asistió. La dirigencia confirmó que el expresidente mantiene su decisión de permanecer retirado de la vida pública en Palenque, mientras que con Sheinbaum aclaró que, al tratarse de un evento de carácter estrictamente partidista, la presidenta prefirió mantener la neutralidad de su cargo gubernamental.