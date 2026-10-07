¡Pide un deseo! Lluvia de estrellas Dracónidas iluminará México: Cuándo y cómo verla

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    ¡Pide un deseo! Lluvia de estrellas Dracónidas iluminará México: Cuándo y cómo verla
    (IMAGEN ILUSTRATIVA) La lluvia de estrellas Dracónidas que podrá observarse en los próximos días, siendo México una de las regiones con mejores condiciones para intentar verla. ARCHIVO VANGUARDIA

Las Dracónidas estarán activas durante varios días seguidos, pero pronto será su ventana de observación

El cielo nocturno de octubre nos tiene preparada un espectáculo que invita a mirar hacia arriba. Se trata de la lluvia de estrellas Dracónidas que podrá observarse en los próximos días, siendo México una de las regiones con mejores condiciones para intentar verla.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), la lluvia de meteoros Dracónidas alcanzará su máxima actividad el 9 de octubre, pero podrá verse desde la noche anterior.

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¿CUÁNDO VER LA LLUVIA DE ESTRELLAS DRACÓNIDAS?

Las Dracónidas estarán activas durante varios días seguidos, pudiendo disfrutar el paso del meteoro desde el martes 6 al sábado 10 de octubre.

Sin embargo, la ventana de observación no se limita al viernes. De acuerdo con el sitio especializado Star Walk, el fenómeno podrá seguirse desde el anochecer del jueves 8 y durante la madrugada del 9 de octubre.

Las primeras horas de la noche serán importantes para quienes quieran intentarlo. Alrededor de las 19:00 horas ya podría comenzar la oportunidad de observar algunos meteoros, aunque la cantidad y visibilidad dependerán de un factor que no se puede controlar: qué tan despejado esté el cielo.

Star Walk menciona que se recomienda empezar a mirar el cielo tan pronto como comience a anochecer, pudiendo ocurrir alrededor de las 19:00 horas del 8 de octubre.

INAOE estima que se calcula un flujo modesto de condiciones óptimas, estimó que la tasa puede variar de 10 a 700, ya que los meteoros viajan despacio, a unos 20 kilómetros por segundo.

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¿CÓMO VER LA LLUVIA DE METEOROS DRACÓNIDAS?

Para observar las Dracónidas no se necesita un telescopio, binoculares ni un equipo astronómico sofisticado. De hecho, utilizar telescopio o binoculares puede ser contraproducente, porque reducen demasiado el campo de visión. Como los meteoros pueden aparecer en diferentes zonas del cielo, lo ideal es contar con una panorámica lo más amplia posible.

Para poder observarlas mejor, el primer paso es encontrar un sitio alejado de la contaminación lumínica; las luces de las ciudades pueden dificultar considerablemente la observación, por lo que un lugar oscuro y con un horizonte despejado ofrece mejores condiciones.

También conviene permanecer entre 15 y 20 minutos en completa oscuridad para permitir que los ojos se adapten, durante ese tiempo es mejor evitar las pantallas del celular, ya que la luz puede interferir con la adaptación de las pupilas.

Una silla reclinable, un petate o incluso una manta colocada en el suelo pueden servir, la idea es mirar hacia la zona más amplia y oscura del firmamento y evitar obstáculos como edificios, árboles altos o cualquier fuente de luz cercana.

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¿POR QUÉ OCURRE?

Aunque popularmente se habla de lluvia de estrellas, en realidad se trata de meteoros producidos cuando la Tierra atraviesa una región del espacio llena de fragmentos dejados por el cometa 21P/Giacobini-Zinner.

Cuando uno de esos pequeños fragmentos, conocidos como meteoroides, entra en la atmósfera terrestre, la fricción con el aire provoca que se caliente y se desintegre. El destello que aparece en el cielo es lo que se observa como un meteoro o estrella fugaz.

Las Dracónidas también son conocidas como giacobínidas, precisamente por su relación con el cometa 21P/Giacobini-Zinner.

En condiciones habituales, las Dracónidas son consideradas una lluvia de meteoros relativamente modesta. Pueden producir alrededor de 20 meteoros por hora, con una velocidad aproximada de 20 kilómetros por segundo.

Pero aquí aparece el dato que hace que esta lluvia tenga cierta fama entre los aficionados a la astronomía, y es que en determinadas ocasiones ha sorprendido con una actividad mucho mayor.

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En 1933 y 1946, por ejemplo, se registraron exhibiciones extraordinarias con tasas de miles de meteoros por hora. Décadas después, en octubre de 2011, también se contabilizaron más de 600 meteoros por hora, aunque la presencia de la Luna complicó las condiciones de observación.

(Con información de El Universal)

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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