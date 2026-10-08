¡Ya, güey, ya!... Edgar, el protagonista del primer video viral de México volvió a caer, ahora se nos casa

Más de 20 años después de protagonizar uno de los primeros grandes fenómenos virales de internet en México, Edgardo Martínez Esparza, conocido simplemente como Edgar, vuelve a estar en el centro de la conversación. Esta vez no por una caída en un río ni por los gritos de “¡ya güey!”, sino porque está a punto de llegar al altar. El regiomontano, que actualmente tiene 32 años, se casará con la arquitecta Valeria Bermea el próximo sábado 10 de octubre. La pareja hizo público su compromiso en mayo de 2025, cuando compartió imágenes de la pedida de mano junto con familiares y amigos.

De acuerdo con lo que ha contado Bermea, la ceremonia se realizará en Cuatro Ciénegas, Coahuila, lugar elegido para celebrar el enlace. Así, el famoso protagonista de uno de los videos más recordados de los primeros años de internet en México comenzará una nueva etapa.

EL “¡YA GÜEY!” QUE MARCÓ UNA ÉPOCA EN INTERNET Edgar habló recientemente de su boda durante una entrevista en el podcast del creador Alejandro Villanueva Madness, publicada a mediados de septiembre. Durante la conversación recordó que la velocidad con la que aparecen nuevas tendencias en internet también ha cambiado la forma en que las personas consumen contenido. “Ahorita me estoy a punto de casar y estoy guardando videos de cosas de bodas que quieres meterle. Y desde hace un año vas metiendo. Hace ratito me metí y ni me acordaba que había guardado esto. Eran cosas que estaban de moda en su momento hace un año, pero, por lo mismo que hay todo el tiempo nuevas, nuevas cosas, se te olvida. Ya nada te sorprende. Es una dopamina de ratitos y se te olvida”, contó.

La declaración contrasta con la época en la que él mismo se convirtió en una sensación de internet. Entonces tenía apenas 11 años y las redes sociales todavía no tenían el alcance que tienen actualmente. El video fue grabado durante unas vacaciones familiares en San Carlos, una comunidad cercana a Monterrey. Edgar utilizaba un palo como si fuera una espada, inspirado en Piratas del Caribe, mientras sus primos registraban la escena. DE UNA CAÍDA EN UN RÍO A LA FAMA EN YOUTUBE La grabación tomó otro rumbo cuando alguien decidió empujarlo mientras caminaba sobre un tronco. La caída quedó registrada y terminó convirtiéndose en uno de los videos más recordados de la primera época viral de internet mexicano. “Yo termino escena cuando digo ‘ya nada’. No se me borra la imagen de cuando iba cayendo”, recordó Edgar años después. El video original tenía una duración cercana a tres minutos. Su primo incluso intentó enviarlo al programa Ay Caramba, de TV Azteca, aunque el tío de Edgar no estuvo de acuerdo. Finalmente, la grabación terminó publicada en YouTube, cuando la plataforma todavía comenzaba a ganar popularidad.

Edgar se enteró de que el video había alcanzado alrededor de 20 mil reproducciones cuando alguien se lo comentó a través de Messenger. A partir de ahí llegaron las entrevistas, apariciones en televisión y hasta un comercial de Gamesa. La popularidad también tuvo un lado complicado. En la escuela comenzaron las burlas y durante un tiempo fue reconocido como una celebridad local. Con los años, sin embargo, dejó de ser identificado constantemente en la calle. ¿QUÉ PASÓ CON EL NIÑO QUE LO EMPUJÓ? El responsable de aquella caída no fue un desconocido para el grupo. Era amigo de uno de los primos de Edgar y había acudido por primera vez al rancho donde se encontraban durante aquellas vacaciones. Después del episodio, ambos perdieron contacto. Edgar explicó que incluso preguntó por él a sus primos, pero tampoco tenían información sobre su paradero. “No, pues yo, yo fíjate que yo le, le perdí la pista a él. O sea, te digo, es que él era amigo de un primo, güey”, relató. Cuando preguntó nuevamente por aquel joven, recibió una respuesta similar: “No, no, no, nosotros cortamos relación con él y no, no hemos sabido nada de él”. DATOS CURIOSOS DEL VIRAL DE EDGAR · Edgar tenía 11 años cuando se grabó el video que lo hizo famoso. · La escena ocurrió durante unas vacaciones de Semana Santa en San Carlos. · La grabación estuvo inspirada en Piratas del Caribe. · El video comenzó a circular cuando YouTube todavía estaba en sus primeros años.

· Edgar se enteró de su popularidad cuando la grabación rondaba las 20 mil reproducciones. · Más de dos décadas después, el protagonista del video se prepara para casarse. La historia que comenzó con una broma entre familiares y una caída terminó convirtiéndose en uno de los primeros fenómenos virales reconocibles para millones de mexicanos. Ahora, aquella frase que quedó asociada a su infancia vuelve a aparecer en una historia completamente distinta: Edgar está por casarse con Valeria Bermea en Cuatro Ciénegas.

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