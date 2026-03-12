$!Natalicio de Benito Juárez: Esto deben pagarte si trabajas el 16 de marzo, según la LFT

Como ya se ha estado mencionado, el día 16 de marzo está incluido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) como descanso obligatorio para todas y todos los trabajadores de México, en conmemoración del 21 de marzo, Natalicio de Benito Juárez. Sin embargo, existen aquellas empresas que solicitan a sus colaboradores hacer guardias. En estos casos, es importante mencionar que en el Artículo 75 de la referida legislación se establece que, quienes trabajen en un asueto, deberán recibir más dinero en su sueldo por el servicio prestado. TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué no habrá clases el 13 de marzo en escuelas de todo México? Esto dice la SEP Ante dicha modificación pueden surgir dudas de cómo calcular el sueldo que se debe cobrar. Por ello, VANGUARDIA te dice a continuación qué hacer. ESTO DEBEN PAGARTE SI TRABAJAS EL 16 DE MARZO Si un trabajador cumple su turno normal durante un día de descanso oficial, la Ley Federal del Trabajo dicta que su jefe deberá pagar una compensación obligatoria que se calcula de la siguiente forma: * Salario diario normal + el doble = Al final del día, se debe recibir un salario triple. * Por ejemplo: Mi salario diario normal son $100 pesos. Si trabajo el 16 de marzo, mi jefe debe pagarme dos veces más mi salario diario, es decir $200 pesos extras. Por lo que mi salario de ese día, son $300 pesos. Esta regla aplica sin importar la jornada, modalidad de contratación o sector productivo.

CUÁLES SON TODOS LOS DÍAS DE DESCANSO OFICIAL EN 2026 La LFT reconoce otros días de descanso obligatorio para el año 2026, en los cuales los trabajadores tienen derecho a salario íntegro y pago extra si laboran. * 1 de enero – Año Nuevo; * 2 de febrero – en conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución; * 16 de marzo – en conmemoración del 21 de marzo, Natalicio de Benito Juárez; * 1 de mayo – Día del Trabajo; * 16 de septiembre – Día de la Independencia; * 1 de octubre cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; * 16 de noviembre – en conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana; * 25 de diciembre – Navidad. * El que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. OBLIGACIONES DE EMPLEADORES DURANTE DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) señalan que los empleadores deben suspender labores en los días festivos obligatorios o cubrir el pago establecido cuando se requiera trabajar. El incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas y reclamaciones laborales. Las personas trabajadoras pueden solicitar asesoría o presentar quejas si no se respeta el descanso obligatorio o el pago correspondiente. La normatividad indica además que estos días no pueden sustituirse por otros, salvo acuerdo entre las partes involucradas.

QUÉ HACER SI NO TE PAGAN LO QUE CORRESPONDE POR TRABAJAR UN DÍA DE DESCANSO OBLIGATORIO Si tu jefe no te paga lo que dicta la Ley Federal del Trabajo, los empleados pueden recurrir a la Procuraduría Federal del Trabajo (Profedet) en busca de asesoría gratuita. Los medios de contacto son: 1. Teléfonos: 800 911 7877 y 800 717 2942. 2. Correo electrónico: orientacionprofedet@stps.gob.mx Debes saber que la Profedet tiene el compromiso de brindar orientación y apoyo a trabajadores, sin costo alguno, en situaciones donde se vulneren los derechos laborales.

NATALICIO DE BENITO JUÁREZ El natalicio de Benito Juárez se conmemora el 21 de marzo y recuerda el nacimiento de uno de los personajes más importantes en la historia de México. Juárez nació en 1806 en San Pablo Guelatao, en el estado de Oaxaca, en una familia indígena zapoteca. A pesar de las dificultades económicas y sociales de su infancia, logró estudiar leyes y convertirse en un destacado líder político que defendió la igualdad ante la ley y la soberanía del país. TE PUEDE INTERESAR: SEP resuelve si habrá clases el 16 de marzo para preescolar, primaria y secundaria en todo México Durante su vida pública, Benito Juárez impulsó importantes reformas que buscaban modernizar México, como la separación entre la Iglesia y el Estado y la creación de un gobierno basado en leyes. Su liderazgo fue fundamental durante momentos difíciles, especialmente durante la resistencia contra la intervención extranjera en el siglo XIX. Por ello, su natalicio no solo recuerda su nacimiento, sino también su legado de justicia, libertad y defensa de la nación.

