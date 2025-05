‘No me pagaron mucho’... Esto le pagaron a James Earl Jones por ser la voz de Darth Vader en la primera película de Star Wars

Uno de los papeles más icónicos en la historia del cine fue pagado con una suma sorprendentemente baja. James Earl Jones, quien inmortalizó a Darth Vader con su imponente voz en la primera cinta de Star Wars, solo recibió 7 mil dólares por su participación. En retrospectiva, parece irrisorio, considerando el impacto cultural que tuvo su interpretación y el tamaño actual de la franquicia.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el actor confesó: “Me puse a trabajar, me reuní con George Lucas y lo hicimos [la voz de Darth Vader] en dos horas y media. Me pagaron siete mil dólares por ella. Nadie sabía que se convertiría en un éxito de culto”.

LA PRIMERA OPCIÓN NO ERA JAMES EARL JONES

Curiosamente, Jones no era la primera opción para dar voz al emblemático villano. Originalmente, el cuerpo de Darth Vader fue interpretado por David Prowse, un fisicoculturista británico. Sin embargo, al director George Lucas no le convenció su tono de voz. No queriendo regrabar todas las escenas, Lucas optó por sustituir únicamente el audio.

Entre las opciones consideradas para la voz se encontraba Orson Welles, legendario actor de Citizen Kane. Pero Lucas descartó la idea por ser una voz “demasiado reconocible” que le restaría misterio al personaje. Fue así como contactó a James Earl Jones, quien aceptó de inmediato, sin saber el legado que estaba por construir.

LA VOZ DE VADER REGRESA GRACIAS A FORTNITE

Décadas después de haber grabado sus icónicas líneas, la voz de James Earl Jones regresa al universo de Star Wars en Fortnite. Disney y Epic Games anunciaron que el personaje de Darth Vader en el popular videojuego usa inteligencia artificial para replicar la voz del actor, con el permiso oficial de su familia.

“Para James Earl, la voz de Darth Vader no podía separarse de la historia de Star Wars y siempre buscó que todos los fans de todas las edades pudieran seguir disfrutando de tal experiencia”, declararon en un comunicado.

En Fortnite, los jugadores pueden interactuar con un Vader samurái que responde preguntas utilizando IA. Esta implementación tecnológica ha sido recibida con entusiasmo, especialmente por fanáticos nostálgicos que reconocen el timbre inconfundible de Jones.

¿QUÉ PASÓ CON DAVID PROWSE, EL OTRO DARTH VADER?

Aunque no prestó su voz, David Prowse fue quien físicamente interpretó a Darth Vader en las primeras películas. Nunca mostró resentimiento por la decisión de Lucas, aunque reconocía que no fue del todo de su agrado. Después de su paso por Star Wars, continuó su carrera como actor en la televisión británica.

Hasta su muerte en 2020, Prowse fue un invitado frecuente en convenciones, donde firmaba autógrafos y compartía anécdotas con los fans. Su legado, aunque menos sonoro que el de James Earl Jones, también forma parte fundamental del mito de Vader.

JAMES EARL JONES Y SU ADIÓS A DARTH VADER

Con la llegada de nuevas entregas como Rogue One y Rise of The Skywalker, Jones volvió a grabar algunas líneas para el personaje. No obstante, anunció su retiro definitivo tras estas participaciones. Falleció en 2024, dejando un legado imborrable en el mundo del entretenimiento.

¿CÓMO HABLAR CON DARTH VADER EN FORTNITE?

Si eres fan de Star Wars y quieres vivir la experiencia de platicar con Darth Vader en Fortnite, sigue estos pasos:

• Inicia la partida y dirige tu personaje a la fortaleza samurái de Vader.

• Acércate al personaje sin atacarlo.

• Presiona el botón de interacción para comenzar la conversación.

• Escribe tus preguntas y escucha las respuestas con la voz digitalizada de Jones.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA VOZ DE DARTH VADER

• James Earl Jones nunca estuvo presente en el set de grabación de Star Wars; su contribución fue completamente en audio.

• La mítica respiración de Vader no es obra de Jones, sino del ingeniero de sonido Ben Burtt, quien la creó usando un respirador de buceo.

• En total, Jones trabajó menos de tres horas para grabar todas sus líneas originales.

• El contrato inicial no incluía regalías ni participación en beneficios, por lo que Jones no recibió más dinero por el éxito del filme.

UN LEGADO ETERNO CON UN COMIENZO HUMILDE

La historia de James Earl Jones y su paso por Star Wars es un claro ejemplo de cómo una contribución aparentemente modesta puede marcar generaciones. Aunque su pago fue mínimo, su impacto en la cultura pop fue incalculable. Gracias a la tecnología, su voz sigue viva, guiando a nuevos padawans incluso en el campo de batalla virtual de Fortnite.