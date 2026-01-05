Delcy Rodríguez jura como nueva presidenta interina de Venezuela

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este lunes como mandataria encargada del país, dos días después de la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques en Caracas y tres estados cercanos. Juramentada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, la funcionaria -primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo- aseguró que, en estas “horas terribles de amenazas contra la estabilidad”, no va a descansar “ni un minuto para garantizar la paz”. TE PUEDE INTERESAR: Maduro se declara ‘no culpable’ en tribunal de NY por cargos de narcoterrorismo y tráfico de droga “Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”, dijo Rodríguez durante el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), durante el que denunció que Maduro y Flores son “rehenes” en Estados Unidos. Rodríguez aseveró también que no va a descansar “para ver a Venezuela en el destino que le corresponde y en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente”, así como para “garantizar un Gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política”. La vicepresidenta Rodríguez fue convocada por el Tribunal Supremo a ejercer como presidenta encargada del país tras la captura de Maduro y Flores.

La también ministra de Hidrocarburos ya presidió su primer consejo de ministros en la víspera y designó una comisión, presidida por su hermano e integrada por hijos de Maduro, para gestionar la liberación del mandatario y su esposa en Estados Unidos. También anunció en Telegram una propuesta a Washington para trabajar en una "agenda de cooperación" conjunta. El domingo, el presidente de EU, Donald Trump, demandó a Rodríguez "acceso total" a Venezuela en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que reveló que está considerando reabrir la embajada estadounidense en Caracas. En una entrevista este domingo con el semanario The Atlantic, Trump dijo que si Rodríguez "no hace lo correcto" le espera un futuro "peor" que el de Maduro. Maduro y Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante los ataques ejecutados en Caracas y tres estados aledaños, y llevados este lunes ante un tribunal federal de Nueva York para su primera comparecencia, en la que se declararon no culpables de todos los cargos. El mandatario está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones calificadas como terroristas por Washington.

MADURO SE DECLARA 'NO CULPABLE' Recientemente, en la corte de Manhattan frente al juez Alvin K. Hellerstein, Maduro se declaró "no culpable" en Nueva York, por el caso que enfrenta en Estados Unidos de 'narcoterrorismo' y tráfico de cocaína. "Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente y sigo siendo el presidente de mi país", declaró el dictador depuesto frente al juez. El dictador de 63 años rechazó los cuatro cargos penales que le imputa la justicia estadounidense, entre ellos narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos; luego de su aprehensión la madrugada del sábado en un operativo a manos del Ejército de Estados Unidos. El expediente judicial, el cual fue leído en una versión resumida por el juez previo a registrar su declaración de inocencia, acusa a Maduro de dirigir una red internacional de tráfico de cocaína vinculada a organizaciones armas y criminales, como el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, la guerrilla colombiana de las FARC y el Tren Aragua.