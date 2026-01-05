Apostador gana 7.5 millones de pesos tras anticipar caída de Maduro en Polymarket

Internacional
/ 5 enero 2026
    Apostador gana 7.5 millones de pesos tras anticipar caída de Maduro en Polymarket
    Apostador gana 7.5 millones de pesos tras anticipar caída de Maduro en Polymarket FOTO: VANGUARDIA

El 3 de enero, un operativo de los Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras zonas militares eran atacadas

Horas antes de que Estados Unidos lanzara una operación militar en Venezuela, un operador anónimo apostó fuerte a la salida de Nicolás Maduro del poder y obtuvo una ganancia millonaria. El caso abre un debate sobre apuestas políticas, información privilegiada y vacíos legales.

La caída del régimen de Nicolás Maduro no solo sacudió el tablero político de América Latina. También dejó un ganador inesperado en el mundo de las apuestas digitales.

TE PUEDE INTERESAR: Suiza congela con efecto inmediato los activos vinculados a Nicolás Maduro tras su detención

Un apostador anónimo obtuvo una ganancia superior a 7.5 millones de pesos luego de anticipar, a través de una plataforma internacional de predicción, que el mandatario venezolano dejaría el poder antes de que terminara enero.

La clave: apostó horas antes de que se ejecutara una operación militar encabezada por Estados Unidos. De acuerdo con registros públicos de la plataforma, el operador concentró sus apuestas en un corto periodo de tiempo y con montos crecientes, justo cuando el escenario político parecía estable hacia el exterior. Para el mercado, la probabilidad de una caída inmediata de Maduro era mínima. Para este usuario, no.

Cuando la ofensiva se confirmó y el liderazgo de Maduro colapsó, las apuestas que parecían improbables se transformaron en contratos de alto valor. El resultado fue una ganancia extraordinaria frente a una inversión relativamente moderada.

APUESTA POLÍTICA, ¿O INFORMACIÓN ADELANTADA?

El caso generó reacciones inmediatas entre analistas y especialistas en mercados de predicción, quienes señalaron que la precisión y el momento de las apuestas no son habituales en eventos geopolíticos de alto secreto.

A diferencia de los mercados bursátiles tradicionales, donde el uso de información privilegiada es un delito claramente tipificado, las plataformas de predicción política operan en un terreno regulatorio mucho más laxo.

Esto permite apostar sobre guerras, elecciones o cambios de poder sin los controles que rigen en Wall Street. El punto crítico es que la operación militar contra Maduro fue manejada bajo estricta confidencialidad por un reducido círculo de funcionarios estadounidenses, lo que ha llevado a cuestionar si el apostador tuvo acceso directo o indirecto a información no pública.

EL VACÍO LEGAL

Aunque estas plataformas aseguran contar con mecanismos de vigilancia interna, expertos advierten que apostar sobre decisiones de Estado plantea riesgos evidentes, especialmente cuando involucra seguridad nacional y política exterior.

El caso ya provocó reacciones en el Congreso de Estados Unidos, donde legisladores anunciaron iniciativas para prohibir que funcionarios públicos participen en mercados de predicción relacionados con temas bajo su responsabilidad.

TE PUEDE INTERESAR: EU niega ante la ONU estar en guerra contra Venezuela: ‘No estamos ocupando ningún país’

Mientras tanto, el apostador —cuya identidad permanece oculta— no solo acertó en uno de los eventos más delicados del año, sino que expuso una realidad incómoda: en la era digital, incluso los secretos de Estado pueden convertirse en oportunidades de ganancia.

Temas


Apuestas
Conflictos
política

Localizaciones


Estados Unidos
Venezuela

Personajes


Donald Trump
Nicolás Maduro

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró “no culpable” en la Corte de Manhattan en Nueva York, por el caso que enfrenta en Estados Unidos de ‘narcoterrorismo’ y tráfico de cocaína.

Maduro se declara ‘no culpable’ en tribunal de NY por cargos de narcoterrorismo y tráfico de droga
Sangre, pudor y lágrimas

Sangre, pudor y lágrimas
true

Sale Venezuela de una dictadura para caer en otra
La acusación formal en Estados Unidos detalla una presunta red multinacional de narcotráfico que habría operado desde Venezuela hacia México y Estados Unidos con participación de funcionarios cercanos a Nicolás Maduro.

Estos cárteles mexicanos están vinculados con Nicolás Maduro
Descubre cuándo inició la tradición de la Rosca de Reyes en México y por qué se convirtió en uno de los panes más codiciados del año.

Rosca de Reyes en México... cuándo inició la tradición y por qué es tan codiciada
Durante el mes de enero, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 400 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Regresa la Pensión del Bienestar... Calendario Oficial del 5 al 28 de enero para el pago de los 6 mil 400 pesos
El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del ciclo escolar 2025-2026 para preescolar, primaria y secundaria indica que el siguiente descanso está programado para finales del mes de marzo.

Semana Santa 2026: SEP confirma las siguientes vacaciones para preescolar, primaria y secundaria
Logro. El equipo de Una batalla tras otra celebró su triunfo como Mejor Película durante los Critics Choice Awards 2026.

¿Y Guillermo Del Toro? Coronan a ‘Una Batalla Tras Otra’ como Mejor Película en los Critics Choice Awards