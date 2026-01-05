Apostador gana 7.5 millones de pesos tras anticipar caída de Maduro en Polymarket

Horas antes de que Estados Unidos lanzara una operación militar en Venezuela, un operador anónimo apostó fuerte a la salida de Nicolás Maduro del poder y obtuvo una ganancia millonaria. El caso abre un debate sobre apuestas políticas, información privilegiada y vacíos legales.

La caída del régimen de Nicolás Maduro no solo sacudió el tablero político de América Latina. También dejó un ganador inesperado en el mundo de las apuestas digitales.

Un apostador anónimo obtuvo una ganancia superior a 7.5 millones de pesos luego de anticipar, a través de una plataforma internacional de predicción, que el mandatario venezolano dejaría el poder antes de que terminara enero.

La clave: apostó horas antes de que se ejecutara una operación militar encabezada por Estados Unidos. De acuerdo con registros públicos de la plataforma, el operador concentró sus apuestas en un corto periodo de tiempo y con montos crecientes, justo cuando el escenario político parecía estable hacia el exterior. Para el mercado, la probabilidad de una caída inmediata de Maduro era mínima. Para este usuario, no.

Cuando la ofensiva se confirmó y el liderazgo de Maduro colapsó, las apuestas que parecían improbables se transformaron en contratos de alto valor. El resultado fue una ganancia extraordinaria frente a una inversión relativamente moderada.

APUESTA POLÍTICA, ¿O INFORMACIÓN ADELANTADA?

El caso generó reacciones inmediatas entre analistas y especialistas en mercados de predicción, quienes señalaron que la precisión y el momento de las apuestas no son habituales en eventos geopolíticos de alto secreto.

A diferencia de los mercados bursátiles tradicionales, donde el uso de información privilegiada es un delito claramente tipificado, las plataformas de predicción política operan en un terreno regulatorio mucho más laxo.

Esto permite apostar sobre guerras, elecciones o cambios de poder sin los controles que rigen en Wall Street. El punto crítico es que la operación militar contra Maduro fue manejada bajo estricta confidencialidad por un reducido círculo de funcionarios estadounidenses, lo que ha llevado a cuestionar si el apostador tuvo acceso directo o indirecto a información no pública.

EL VACÍO LEGAL

Aunque estas plataformas aseguran contar con mecanismos de vigilancia interna, expertos advierten que apostar sobre decisiones de Estado plantea riesgos evidentes, especialmente cuando involucra seguridad nacional y política exterior.

El caso ya provocó reacciones en el Congreso de Estados Unidos, donde legisladores anunciaron iniciativas para prohibir que funcionarios públicos participen en mercados de predicción relacionados con temas bajo su responsabilidad.

Mientras tanto, el apostador —cuya identidad permanece oculta— no solo acertó en uno de los eventos más delicados del año, sino que expuso una realidad incómoda: en la era digital, incluso los secretos de Estado pueden convertirse en oportunidades de ganancia.