Sindicato en Venezuela denunció la captura de 14 periodistas durante sesión de Asamblea Nacional

Internacional
/ 5 enero 2026
    El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela confirmó que 14 periodistas fueron detenidos durante el día de hoy. VANGUARDIA

Entre las denuncias, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa declaró una violación a la privacidad de los periodistas que ya fueron liberados

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela confirmó que 14 periodistas fueron detenidos durante el día de hoy, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

De acuerdo con información proporcionada por la organización, de los trabajadores capturados, once son de medios y agencias internacionales, y uno de medios nacionales.

No obstante, conforme pasan las horas, se registró que los comunicólogos han sido liberados: inicialmente, fueron cuatro, mientras los otros diez permanecieron resguardados, “algunos en situación de desaparición forzosa”.

DURANTE DETENCIONES, DENUNCIAN VIOLACIÓN DE LA PRIVACIDAD

El SNTP venezolano explicó que en la cobertura periodística durante la instalación del período de sesiones de la Asamblea Nacional (AN), “a los periodistas se les prohibió transmitir en vivo y grabar o hacer fotos”.

Fue en estas reuniones donde, al menos, tres fueron detenidos por funcionarios de Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y posteriormente trasladados al comando de la Guardia, dentro del Palacio Legislativo.

Dentro del procedimiento, “se les revisaron sus teléfonos celulares, exigieron las claves de acceso y entraron a las fotos, contactos, conversaciones, notas de voz, cuentas de Instagram, correos electrónicos y archivos almacenados en la nube”.

Se expuso el caso del periodista Daniel Álvarez, un reportero de Televen, “quien perdió la custodia de su teléfono por un tiempo en el que los funcionarios salieron del lugar donde lo mantuvieron antes de liberarlo. Este tipo de actuaciones no solo vulnera la privacidad y el secreto de las fuentes, sino que configura un patrón de criminalización del ejercicio periodístico”.

LIBERAN A PERIODISTAS

De los 14 periodistas detenidos, se liberaron cinco alrededor de las 18:30 horas locales, quienes fueron capturados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). En ese momento, en SNTP había declarado que otros cinco comunicadores seguían presos o desaparecidos.

Posteriormente, se reportó la liberación de doce personas, de las cuales una fue deportada, y después de una hora, fueron liberados las últimas dos.

“Nos mantenemos atentos a una situación de posible detención de dos periodistas internacionales en la frontera entre San Antonio y Cúcuta”, denunció el Sindicato.

Temas


Detenciones
Periodismo
Periodistas

Localizaciones


Venezuela

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

