$!Sindicato en Venezuela denunció la captura de 14 periodistas durante sesión de Asamblea Nacional

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela confirmó que 14 periodistas fueron detenidos durante el día de hoy, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

De acuerdo con información proporcionada por la organización, de los trabajadores capturados, once son de medios y agencias internacionales, y uno de medios nacionales.

No obstante, conforme pasan las horas, se registró que los comunicólogos han sido liberados: inicialmente, fueron cuatro, mientras los otros diez permanecieron resguardados, “algunos en situación de desaparición forzosa”.

DURANTE DETENCIONES, DENUNCIAN VIOLACIÓN DE LA PRIVACIDAD

El SNTP venezolano explicó que en la cobertura periodística durante la instalación del período de sesiones de la Asamblea Nacional (AN), “a los periodistas se les prohibió transmitir en vivo y grabar o hacer fotos”.

Fue en estas reuniones donde, al menos, tres fueron detenidos por funcionarios de Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y posteriormente trasladados al comando de la Guardia, dentro del Palacio Legislativo.