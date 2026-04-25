Onda de calor azotará a 21 estados de México con temperaturas de hasta 45°C, lluvias y fuertes vientos

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/ 25 abril 2026
    Onda de calor azotará a 21 estados de México con temperaturas de hasta 45°C, lluvias y fuertes vientos
    SMN advierte sobre calor intenso, lluvias y rachas de viento que marcarán el clima en México este 25 de abril, con temperaturas de hasta 45°C en varias entidades Cuartoscuro
Stephanie León
por Stephanie León

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Servicio Meteorológico Nacional pronostica calor extremo, lluvias y posibles torbellinos en México este 25 de abril por onda de calor

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que este 25 de abril persistirá la onda de calor en gran parte del territorio nacional, con temperaturas elevadas, lluvias en diversas regiones y rachas de viento que podrían generar afectaciones.

De acuerdo con el organismo, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente del país mantendrá las altas temperaturas en entidades como Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, extendiéndose también hacia otras regiones del centro del país.

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MÉXICO EXPERIMENTARÁ CHUBASCOS, VIENTOS FUERTES Y LLUVIAS

El SMN detalló que, además de la onda de calor, una línea seca sobre el noreste del país interactuará con la corriente en chorro subtropical, lo que ocasionará chubascos y vientos fuertes en Nuevo León y Tamaulipas, así como la posible formación de torbellinos en Coahuila.

De manera simultánea, un canal de baja presión sobre el centro, oriente y sureste, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México, provocará lluvias en distintas regiones, principalmente en el sur y sureste del país.

Las autoridades advirtieron que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar incremento en niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN MÉXICO

Para este 25 de abril se prevén las siguientes precipitaciones:

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Puebla (este) y Oaxaca (centro)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala y Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS EN MÉXICO

El pronóstico indica ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del país:

De 40 a 45 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (norte y centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (norte y noroeste), Morelos (sur), Coahuila (centro y noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y centro), Tabasco (este), Chiapas (noreste), Campeche (norte, oeste y suroeste), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste)

De 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Nayarit, Colima, Zacatecas, Aguascalientes (oeste) y Puebla (norte y suroeste)

De 30 a 35 °C: Estado de México (suroeste), Ciudad de México y Tlaxcala

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS EN MÉXICO

Durante la madrugada se esperan temperaturas bajas en zonas montañosas:

De -5 a 0 °C con heladas: sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Zacatecas, Michoacán, Estado de México y Puebla

PRONÓSTICO DE VIENTO

El SMN también prevé condiciones de viento con rachas fuertes en varias regiones:

Rachas de 60 a 80 km/h con tolvaneras: Baja California

Rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí

Posibles torbellinos: Coahuila

Viento de componente sur: istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y sur de Veracruz

Rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Campeche y Yucatán

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PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO

La capital de Coahuila experimentará un notable ascenso en las temperaturas este 25 de abril debido a una onda de calor que afecta a la región. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una temperatura máxima de 33°C bajo un cielo completamente despejado, lo que generará una intensa radiación solar durante la tarde. Se recomienda a la población mantenerse hidratada y utilizar protector solar ante estas condiciones de calor seco.

Por otro lado, el ambiente refrescará significativamente durante la noche y las primeras horas de mañana, con una temperatura mínima que descenderá hasta los 12°C. Además de este marcado contraste térmico, se esperan rachas de viento de hasta 43 km/h, lo que podría mitigar ligeramente la sensación de calor, aunque no se prevén probabilidades de lluvia para el resto de la jornada.

La Conagua recomendó a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales y tomar precauciones ante las altas temperaturas, lluvias y vientos fuertes previstos para este día.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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