Pancho Villa, el mexicano que invadió Estados Unidos con 500 hombres

El 9 de marzo de 1916, Pancho Villa realizó una de las acciones más audaces de la Revolución Mexicana: el ataque a Columbus, Nuevo México. Con cerca de 500 hombres, el líder revolucionario cruzó la frontera y sorprendió al Ejército estadounidense en una incursión que duró menos de dos horas, pero dejó una huella profunda. El asalto destruyó parte del poblado, provocó víctimas civiles y militares, y desató una tensión diplomática sin precedentes en la época.

La operación se interpretó como una respuesta de Villa a conflictos políticos y traiciones internas en México, así como a tensiones con el gobierno de Woodrow Wilson. El ataque mostró la capacidad del caudillo para movilizar tropas de forma rápida y estratégica, incluso fuera del territorio nacional. Además, evidenció la fragilidad de la frontera en un periodo de alta inestabilidad regional.

Para Estados Unidos, el hecho representó un desafío directo a su seguridad nacional. La reacción fue inmediata: el presidente Wilson ordenó perseguir a Villa dentro de México, desencadenando uno de los episodios militares más singulares entre ambas naciones.

LA EXPEDICIÓN PUNITIVA Y SU FRACASO

Como respuesta al ataque, Estados Unidos inició la llamada Expedición Punitiva, comandada por el general John J. Pershing. El objetivo era claro: capturar a Pancho Villa “vivo o muerto”. Más de 10 mil soldados estadounidenses cruzaron la frontera, convirtiéndose en la incursión militar más grande en México desde la guerra de 1846.

A pesar de su superioridad tecnológica y logística, las tropas de Pershing nunca lograron capturar a Villa. El revolucionario se apoyó en su conocimiento del terreno, la movilidad de su caballería y el respaldo de comunidades locales para evadir a las fuerzas estadounidenses durante casi un año. La presencia militar extranjera también generó tensión política dentro de México y protestas diplomáticas que presionaron para su retiro.

Finalmente, la expedición terminó sin resultados, lo que fortaleció el mito de Villa como estratega indomable. El episodio marcó un punto crítico en la relación bilateral, demostrando que la intervención directa tenía un alto costo político.

POR QUÉ VILLA ATACÓ COLUMBUS

Son diversas las teorías sobre las motivaciones del ataque:

• Ruptura con Estados Unidos tras el reconocimiento de Venustiano Carranza como presidente mexicano

• Venganza por acuerdos comerciales incumplidos con empresarios estadounidenses

• Estrategia para fortalecer su imagen como líder revolucionario ante sus seguidores

• Represalia por acciones militares previas contra su gente en el norte del país

Lo cierto es que Columbus se convirtió en un punto simbólico que Villa eligió para lanzar un mensaje político, militar y emocional. Su ataque buscaba demostrar que seguía siendo una fuerza activa y peligrosa para sus enemigos, dentro y fuera de México.

DATOS CURIOSOS

• Fue el único ataque armado mexicano en suelo estadounidense en el siglo XX.

• Participaron aproximadamente 500 villistas, pero el Ejército estadounidense desplegó más de 10 mil elementos para perseguirlo.

• La Expedición Punitiva fue el primer operativo militar estadounidense donde se usaron aviones para reconocimiento.

• Tras el ataque, EU reforzó permanentemente la vigilancia fronteriza.