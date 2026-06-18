Paneles Solares de la CFE... ¿cómo solicitarlos y qué requisitos me piden para ahorrar hasta un 85% en electricidad?

El esquema llamado Techos Solares para el Bienestar ofrece la instalación de sistemas fotovoltaicos sin costo para hogares vulnerables de Baja California y Sonora , permitiendo reducir significativamente el pago de electricidad durante las temporadas de mayor demanda.

Ante el aumento en el consumo eléctrico provocado por las altas temperaturas del norte del país, el gobierno federal puso en marcha un programa de paneles solares gratuitos que busca disminuir el gasto de las familias y promover el uso de energía limpia.

De acuerdo con la información del programa, los beneficiarios no realizan ningún desembolso inicial, ya que la instalación, operación y mantenimiento de los equipos quedan a cargo de las autoridades responsables.

El objetivo es que las familias puedan enfrentar los recibos elevados de energía durante los meses más calurosos, cuando el uso de aire acondicionado y sistemas de refrigeración incrementa considerablemente el consumo.

EL PROGRAMA BUSCA REDUCIR HASTA 85% EL RECIBO DE LUZ

La estrategia impulsada por la Secretaría de Energía (SENER) está enfocada principalmente en regiones donde las temperaturas extremas generan una presión económica importante sobre los hogares.

Actualmente, el programa contempla viviendas ubicadas en Mexicali y San Felipe, Baja California, además de Hermosillo, Sonora, tres zonas donde los veranos suelen registrar temperaturas elevadas y un alto uso de electricidad.

Los resultados proyectados señalan que los sistemas solares podrían generar para 2026 alrededor de 44 mil 160 megavatios hora (MWh) de energía limpia, además de evitar la emisión anual de aproximadamente 19 mil 486 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e).

El ahorro esperado cambia dependiendo de la época del año. Durante el verano podría alcanzar hasta un 85%, mientras que en invierno rondaría el 45%, con un promedio anual estimado cercano al 60%.

El programa está dirigido a hogares donde vivan personas consideradas prioritarias, como niñas y niños, adultos mayores de 65 años, madres solteras, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas o integrantes de comunidades indígenas y afrodescendientes.

REQUISITOS PARA SOLICITAR LOS PANELES SOLARES

Para acceder al beneficio, los interesados deben cumplir una serie de requisitos relacionados con la vivienda y el consumo eléctrico. El primer paso es demostrar que el solicitante es mayor de edad y cuenta con documentación vigente.

Entre los documentos necesarios se encuentra la identificación oficial, la CURP actualizada y un recibo de electricidad a nombre del solicitante, además de comprobar que no existen adeudos pendientes con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El consumo de energía también forma parte de los criterios de selección. La vivienda debe registrar un promedio de entre 400 y mil 500 kilowatts hora (kWh) durante los meses de julio y agosto.

Respecto al inmueble, se debe comprobar la propiedad o el arrendamiento. Para casas propias pueden presentarse documentos como recibos de predial, agua, pagos de INFONAVIT o estados de cuenta.

En viviendas rentadas, el programa acepta contratos de arrendamiento o permisos escritos del propietario que autoricen la instalación del sistema fotovoltaico.

Además, la vivienda debe contar con un espacio disponible de entre 6 y 9 metros cuadrados en techo o patio, mientras que el medidor eléctrico debe encontrarse visible y accesible para facilitar la conexión.

ASÍ FUNCIONA EL PROCESO PARA RECIBIR EL APOYO

La solicitud comienza con un registro digital mediante la plataforma oficial del programa Techos Solares para el Bienestar. Después de enviar los datos, la SENER realiza una primera revisión para confirmar si el interesado cumple con las condiciones establecidas.

Posteriormente, personal de la Secretaría de Bienestar y la SENER realizan una encuesta socioeconómica en el domicilio para conocer la situación de la familia y validar la información proporcionada.

Después entra en acción el Fideicomiso para el Aislamiento Térmico (FIPATERM), organismo encargado de revisar las condiciones técnicas del inmueble y definir la ubicación más adecuada para colocar los paneles solares.

Una vez aprobados los estudios social y técnico, FIPATERM coordina la instalación con la empresa contratada, supervisa el proceso y gestiona ante la CFE la interconexión del sistema a la red eléctrica.

El procedimiento termina cuando el sistema fotovoltaico queda funcionando y el beneficiario recibe la documentación correspondiente que acredita la instalación.

ALTERNATIVA PARA QUIENES NO CALIFICAN AL PROGRAMA GRATUITO

Aunque el programa gratuito está diseñado para sectores específicos, existe otra opción para usuarios que no cumplen con los criterios de vulnerabilidad establecidos.

La SENER y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) mantienen el esquema “Paneles Solares para tu Casa”, dirigido a hogares con recibos de electricidad superiores a mil 500 pesos mensuales.

Este programa ofrece un incentivo equivalente al 25% del costo total del proyecto, mientras que el resto puede financiarse mediante el FIDE con una tasa preferencial y un plazo de hasta cinco años.

Los sistemas instalados tienen capacidades de entre 5 y 8 kWp y deben estar conectados a la red eléctrica de la CFE. Además, los equipos utilizados deben contar con el Sello FIDE, una certificación que busca garantizar calidad y eficiencia.

A diferencia de otros esquemas, el financiamiento no se cobra directamente en el recibo de luz, sino mediante el acuerdo establecido con el organismo correspondiente.

El impulso a la energía solar refleja un cambio en la forma en que miles de familias pueden enfrentar el alto consumo eléctrico, especialmente en regiones donde el clima convierte la electricidad en una necesidad básica durante gran parte del año.