$!Esperan que se duplique la electricidad generada por paneles solares en techos

La generación distribuida, es decir, la electricidad obtenida a través de paneles solares en techos, se duplicará en los próximos cuatro años, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Energía.

El año pasado, la capacidad instalada acumulada de la generación distribuida fue de 4 mil 423 megawatts (MW), cifra que se disparará a 9 mil 211 MW en 2030, es decir, se adicionarán 4 mil 788 MW, establece el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (Pladese).

Esto representa un crecimiento de 108 por ciento en los próximos cuatro años.

Los sistemas de generación distribuida se caracterizan por ser de pequeña escala, con una capacidad máxima menor a 0.7 BMW y son utilizados para satisfacer las necesidades del sitio en donde se instalan, ya sea una casa o una empresa.

Para el año 2039, la capacidad instalada acumulada de la generación distribuida fotovoltaica será de casi 15 mil MW, es decir, el triple de lo que se prevé para este año, lo que representa un crecimiento anual promedio de 8.2 por ciento, señala el Plan.

Sin embargo, en un escenario ampliado serían 20 mil 461 BMW de capacidad instalada en 2039, lo que representaría un incremento anual de 10.8 por ciento, añade.

El año pasado, se registraron 405 mil contratos de generación distribuida en el País.

La Gerencial de Control Regional Occidental concentró 36.5 por ciento de la capacidad instalada, seguida del Noreste, con 16 por ciento.