Pasaporte mexicano 2026: requisitos, costos y cómo agendar cita en la SRE por primera vez

De acuerdo con información del Gobierno de México, el documento puede tardar entre cuatro y seis semanas en ser entregado, debido a que todos los pasaportes se imprimen en la sede central de la SRE en la Ciudad de México.

Los mexicanos deben saber que para obtener el pasaporte mexicano por primera vez en 2026, se requiere realizar un trámite presencial ante la Secretaría de Relaciones Exteriores ( SRE ), además de agendar previamente una cita en línea y presentar la documentación oficial correspondiente.

Portal de citas de la SRE: www.citas.sre.gob.mx

El trámite puede realizarse mediante el sistema digital disponible en:

El procedimiento inicia con el registro de una cita a través del portal oficial de la SRE.

PASOS PARA AGENDAR UNA CITA PARA TRÁMITE DE PASAPORTE EN MÉXICO

Una vez dentro de la plataforma, la persona solicitante debe crear una cuenta, seleccionar la oficina de atención más cercana, elegir fecha y horario disponibles, así como confirmar los datos personales requeridos.

La SRE señaló que únicamente quienes cuenten con una cita confirmada podrán acudir a las oficinas de pasaportes o sedes consulares. El horario habitual de atención es de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

REQUISITOS PARA TRAMITAR EL PASAPORTE POR PRIMERA VEZ

Las personas mayores de edad deben presentarse personalmente en la oficina correspondiente y acreditar la nacionalidad mexicana.

Cuando la nacionalidad no pueda verificarse mediante los sistemas internos de la SRE, será necesario presentar alguno de los siguientes documentos en original:

- Acta de nacimiento expedida por el registro civil mexicano o por oficina consular

- Certificado de nacionalidad mexicana

- Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento

- Carta de naturalización

- Cédula de identidad ciudadana

- Certificado de matrícula consular

Además, la persona deberá presentar una identificación oficial vigente en original, como la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) o matrícula consular.

La dependencia indicó que el personal revisará que los datos personales coincidan plenamente en todos los documentos, incluyendo nombre completo, fecha y lugar de nacimiento.

CAPTURA DE DATOS BIOMÉDICOS

Durante la cita presencial, el personal de la SRE realizará la toma de fotografía, huellas decadactilares, firma e iris de la persona solicitante.

El trámite no puede hacerse mediante representantes o terceros, salvo en casos de tutela legal debidamente acreditada.

REQUISITOS PARA TRAMITAR LA VISA PARA MENORES DE EDAD

En el caso de menores de edad, también es obligatorio agendar una cita y acudir presencialmente.

El menor deberá acreditar la nacionalidad mexicana mediante alguno de los documentos oficiales establecidos por la SRE, en caso de que la información no pueda verificarse electrónicamente.

Como identificación oficial del menor se aceptan documentos como credencial escolar o carta del pediatra, esta última únicamente para niñas y niños menores de siete años.

Además, deberán presentarse la madre, padre o tutor legal con identificación oficial vigente y otorgar autorización expresa para la expedición del pasaporte mediante los formatos OP-7/I y OP-7/II.

Estos formatos se entregan directamente en las oficinas de pasaportes y consulados.

ENTREGA DE PASAPORTE

La entrega del documento también requiere la comparecencia personal del titular.

En casos de renovación, la persona deberá entregar el pasaporte anterior para su cancelación.

La oficina correspondiente notificará vía telefónica o correo electrónico cuando el nuevo documento esté listo para recogerse.

CASOS ESPECIALES Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS

La SRE advirtió que todos los documentos deben presentarse en original y sin inconsistencias.

Si se detectan diferencias en nombre, apellidos, lugar o fecha de nacimiento, el trámite quedará suspendido hasta corregir la documentación.

Asimismo, en casos donde existan cambios físicos importantes que dificulten la identificación, la autoridad podrá solicitar una segunda identificación oficial.

La dependencia recordó que presentar documentos falsos o proporcionar información incorrecta constituye un delito previsto en el Código Penal Federal.

COSTOS DEL PASAPORTE MEXICANO EN 2026

La SRE informó que las tarifas vigentes a partir del 1 de enero de 2026 son las siguientes:

El pasaporte con vigencia de un año tiene un costo de 920 pesos y únicamente se expide para menores de tres años de edad. Las personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas que viajan a Canadá pueden obtener un descuento del 50 por ciento, pagando 460 pesos.

La vigencia de tres años tiene un costo de mil 795 pesos. Con descuento, el monto queda en 900 pesos.

Para el pasaporte con vigencia de seis años, el costo es de 2 mil 440 pesos y el pago con descuento es de mil 220 pesos.

En el caso del documento con vigencia de diez años, el costo es de 4 mil 280 pesos. Las personas con derecho al descuento pagan 2 mil 140 pesos, aunque este beneficio no aplica para trabajadores agrícolas temporales en Canadá.

La SRE recordó que todos los pagos realizados en México deben efectuarse en pesos mexicanos.