Pato Merlín estrena redes sociales y celebra con tacos de carnitas y reuniones con famosos

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Pato Merlín estrena redes sociales y celebra con tacos de carnitas y reuniones con famosos
    Pato Merlín llega a redes sociales con una cuenta oficial, momentos virales y respaldo del IMPI tras convertirse en símbolo mexicano durante el Mundial 2026. VANGUARDIA/ARCHIVO

El famoso pato que se volvió viral durante el Mundial 2026 lanzó su cuenta oficial, mientras su familia defiende su identidad y celebra su popularidad

El fenómeno del Pato Merlín continúa creciendo y ahora suma un nuevo capítulo: la apertura de sus redes sociales oficiales. La familia de Karla Ivette Gómez, propietaria del famoso personaje, presentó la cuenta de Instagram @soyelpatomerlin, un espacio creado para compartir la vida del pato que se convirtió en una de las figuras más llamativas del ambiente mundialista en México.

El perfil estrenó como imagen principal una ilustración de Merlín utilizando una camiseta con los colores de México: verde, blanco y rojo. El diseño incluye el nombre “Pato Merlín” con una tipografía destacada que busca reforzar la identidad del personaje ante miles de seguidores que comenzaron a interesarse por su historia.

Instagram

La descripción de la cuenta resume el vínculo emocional que el animal ha generado: “Soy el Pato Merlín, orgullosamente mexicano”. Además, el espacio incluye información para representación y entrevistas, señal de que la familia busca organizar la creciente atención alrededor del pato.

https://vanguardia.com.mx/deportes/el-pato-merlin-ya-tiene-representante-podra-facturar-CC21677731

La llegada a Instagram también mostró momentos cotidianos y tiernos del animal, desde sus apariciones en foros de televisión hasta escenas familiares donde aparece disfrutando de cuidados especiales. Uno de los videos que más llamó la atención fue aquel donde Merlín recibe un taco de carnitas, una imagen que rápidamente conectó con el público por su carácter curioso y cercano.

DE REFORMA A PALACIO NACIONAL: EL ASCENSO DEL PATO MERLÍN

La historia de Merlín tomó fuerza cuando fue visto caminando por Paseo de la Reforma con un jersey de la selección mexicana, en medio de la emoción previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las imágenes comenzaron a circular en redes como X, TikTok, Facebook e Instagram, transformando al pato en un símbolo espontáneo del ambiente futbolístico.

Su popularidad creció al grado de que el 22 de junio, Gómez llevó a Merlín a la conferencia matutina en Palacio Nacional. Durante ese encuentro, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la situación relacionada con el intento de registro de la imagen por parte de un particular y señaló que habría acompañamiento institucional en el proceso.

Instagram

Después de la conferencia, la familia acudió a las oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para iniciar formalmente los trámites relacionados con la protección de la identidad del personaje.

En un comunicado difundido en sus nuevas plataformas, la familia expresó: “Hoy es un día muy especial para El Pato Merlín. Informamos con orgullo que iniciamos el proceso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, considerando oficialmente su identidad y protección legal”.

El momento convirtió a Merlín en algo más que una mascota viral: pasó a representar una historia de identidad, reconocimiento y vínculo entre una familia y un personaje nacido de manera inesperada.

MERLÍN NO ENTRÓ AL PARTIDO DE MÉXICO CONTRA CHEQUIA

Aunque el Pato Merlín había sido invitado para presenciar el encuentro entre México y Chequia en el Estadio Ciudad de México, correspondiente al Grupo A del Mundial 2026, finalmente no pudo ingresar al inmueble.

Instagram

El partido comenzó a las 19:00 horas del centro de México y, pese a que sus acompañantes sí pudieron entrar, el pato tuvo que permanecer bajo resguardo. De acuerdo con versiones difundidas durante el evento, sus acompañantes explicaron: “No, él se va a quedar. No lo dejan en la FIFA, pero va a estar bien cuidado”.

A diferencia de otras apariciones públicas, donde caminaba junto a sus dueños y saludaba a quienes se acercaban, esta vez Merlín llegó en una caja transportadora cubierta con una manta y acompañado por personas encargadas de protegerlo.

El episodio generó comentarios entre usuarios, quienes siguieron atentos cada movimiento del pato durante su participación en el entorno mundialista. Su presencia fuera del estadio no redujo el interés; por el contrario, mantuvo la conversación alrededor del personaje.

Un dato curioso es que, antes de convertirse en una figura relacionada con el futbol, Merlín era conocido principalmente dentro de su círculo familiar. Su salto a la fama ocurrió gracias a videos compartidos por usuarios que encontraron en él una imagen simpática durante la temporada mundialista.

IMPI RECONOCE A LA FAMILIA COMO TITULAR DEL PATO MERLÍN

La historia del pato también llegó al terreno legal debido al interés por proteger su nombre e imagen. El IMPI confirmó que los derechos relacionados con el Pato Merlín pertenecen a la familia de Carla Ivette Gómez, pese a las dudas surgidas por solicitudes externas para registrar elementos relacionados con el personaje.

El director general del organismo, Vidal Llerenas Morales, afirmó públicamente: “Es un hecho público y notorio que el Pato Merlín es una mascota de la familia de Carla Ivette Gómez, a quien pertenece la marca”.

La institución señaló que actualmente no existe una disputa legal que modifique la titularidad reconocida. También explicó que los procedimientos administrativos relacionados con solicitudes de terceros continúan su curso, pero no representan un cambio de propietario.

https://vanguardia.com.mx/show/poncho-de-nigris-sube-la-apuesta-a-800-mil-pesos-y-busca-quedarse-con-el-famoso-pato-merlin-IB21645973

Con este respaldo, la familia busca consolidar la identidad de Merlín mientras el pato continúa acumulando seguidores. Su historia combina elementos poco comunes: una mascota, una tendencia digital, un fenómeno mundialista y un proceso para proteger legalmente un personaje que nació lejos de los reflectores.

La nueva etapa de Pato Merlín apenas comienza, ahora con redes oficiales, presencia pública y una comunidad que sigue cada uno de sus pasos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Mascotas
Redes sociales

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
El gas shale puede ser una oportunidad para el desarrollo económico de la región; se está a la espera de las definiciones federales.

Coahuila: Se interesan cuatro empresas texanas en invertir en el gas
Muchos entes públicos se han aferrado a la opacidad, en el marco del cambio estructural en las instituciones que vigilan la transparencia en la entidad.

Coahuila: Siguen reprobando instituciones en transparencia; al menos siete hacen caso omiso a la autoridad
Varios estados de la república han avanzado en poner límites al uso de los teléfonos celulares en las aulas.

Regulan 11 estados uso del celular en las escuelas
Uruguay buscará vencer a España en Guadalajara para mantener vivo su camino en el Mundial 2026.

Uruguay vs España: Guadalajara despide el Mundial 2026 con duelo clave
Familia. La actriz destacó la química que logró con Sebastián Rulli y Ela Velden, así como el ambiente de compañerismo que predominó durante las grabaciones de ‘Mi Rival’.

Alejandra Barros promete un desenlace lleno de emociones para ‘Mi Rival’
Un intenso despliegue interinstitucional en el estado de Sinaloa derivó en la captura de un objetivo prioritario para las autoridades.

Operativo en Sinaloa: Detienen a “El Güero Pin” y a exdirector de Seguridad de Escuinapa
El rey Felipe VI de España llega al Palacio Nacional de México

El rey Felipe VI de España llega al Palacio Nacional de México
Por el delito de feminicidio fue vinculado a proceso, José Antonio ‘N’, el saltillense que presuntamente arrolló a su pareja en Santa Catarina, Nuevo León y luego intentó hacer pasar los sucesos como un accidente.

Vinculan por feminicidio a saltillense que arrolló a su pareja en Nuevo León