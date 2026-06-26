Pato Merlín estrena redes sociales y celebra con tacos de carnitas y reuniones con famosos

El fenómeno del Pato Merlín continúa creciendo y ahora suma un nuevo capítulo: la apertura de sus redes sociales oficiales. La familia de Karla Ivette Gómez, propietaria del famoso personaje, presentó la cuenta de Instagram @soyelpatomerlin, un espacio creado para compartir la vida del pato que se convirtió en una de las figuras más llamativas del ambiente mundialista en México. El perfil estrenó como imagen principal una ilustración de Merlín utilizando una camiseta con los colores de México: verde, blanco y rojo. El diseño incluye el nombre “Pato Merlín” con una tipografía destacada que busca reforzar la identidad del personaje ante miles de seguidores que comenzaron a interesarse por su historia.

Instagram

La descripción de la cuenta resume el vínculo emocional que el animal ha generado: “Soy el Pato Merlín, orgullosamente mexicano”. Además, el espacio incluye información para representación y entrevistas, señal de que la familia busca organizar la creciente atención alrededor del pato.

La llegada a Instagram también mostró momentos cotidianos y tiernos del animal, desde sus apariciones en foros de televisión hasta escenas familiares donde aparece disfrutando de cuidados especiales. Uno de los videos que más llamó la atención fue aquel donde Merlín recibe un taco de carnitas, una imagen que rápidamente conectó con el público por su carácter curioso y cercano. DE REFORMA A PALACIO NACIONAL: EL ASCENSO DEL PATO MERLÍN La historia de Merlín tomó fuerza cuando fue visto caminando por Paseo de la Reforma con un jersey de la selección mexicana, en medio de la emoción previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las imágenes comenzaron a circular en redes como X, TikTok, Facebook e Instagram, transformando al pato en un símbolo espontáneo del ambiente futbolístico. Su popularidad creció al grado de que el 22 de junio, Gómez llevó a Merlín a la conferencia matutina en Palacio Nacional. Durante ese encuentro, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la situación relacionada con el intento de registro de la imagen por parte de un particular y señaló que habría acompañamiento institucional en el proceso.

Instagram

Después de la conferencia, la familia acudió a las oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para iniciar formalmente los trámites relacionados con la protección de la identidad del personaje. En un comunicado difundido en sus nuevas plataformas, la familia expresó: “Hoy es un día muy especial para El Pato Merlín. Informamos con orgullo que iniciamos el proceso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, considerando oficialmente su identidad y protección legal”. El momento convirtió a Merlín en algo más que una mascota viral: pasó a representar una historia de identidad, reconocimiento y vínculo entre una familia y un personaje nacido de manera inesperada. MERLÍN NO ENTRÓ AL PARTIDO DE MÉXICO CONTRA CHEQUIA Aunque el Pato Merlín había sido invitado para presenciar el encuentro entre México y Chequia en el Estadio Ciudad de México, correspondiente al Grupo A del Mundial 2026, finalmente no pudo ingresar al inmueble.

Instagram

El partido comenzó a las 19:00 horas del centro de México y, pese a que sus acompañantes sí pudieron entrar, el pato tuvo que permanecer bajo resguardo. De acuerdo con versiones difundidas durante el evento, sus acompañantes explicaron: “No, él se va a quedar. No lo dejan en la FIFA, pero va a estar bien cuidado”. A diferencia de otras apariciones públicas, donde caminaba junto a sus dueños y saludaba a quienes se acercaban, esta vez Merlín llegó en una caja transportadora cubierta con una manta y acompañado por personas encargadas de protegerlo. El episodio generó comentarios entre usuarios, quienes siguieron atentos cada movimiento del pato durante su participación en el entorno mundialista. Su presencia fuera del estadio no redujo el interés; por el contrario, mantuvo la conversación alrededor del personaje. Un dato curioso es que, antes de convertirse en una figura relacionada con el futbol, Merlín era conocido principalmente dentro de su círculo familiar. Su salto a la fama ocurrió gracias a videos compartidos por usuarios que encontraron en él una imagen simpática durante la temporada mundialista. IMPI RECONOCE A LA FAMILIA COMO TITULAR DEL PATO MERLÍN La historia del pato también llegó al terreno legal debido al interés por proteger su nombre e imagen. El IMPI confirmó que los derechos relacionados con el Pato Merlín pertenecen a la familia de Carla Ivette Gómez, pese a las dudas surgidas por solicitudes externas para registrar elementos relacionados con el personaje. El director general del organismo, Vidal Llerenas Morales, afirmó públicamente: “Es un hecho público y notorio que el Pato Merlín es una mascota de la familia de Carla Ivette Gómez, a quien pertenece la marca”. La institución señaló que actualmente no existe una disputa legal que modifique la titularidad reconocida. También explicó que los procedimientos administrativos relacionados con solicitudes de terceros continúan su curso, pero no representan un cambio de propietario.

Con este respaldo, la familia busca consolidar la identidad de Merlín mientras el pato continúa acumulando seguidores. Su historia combina elementos poco comunes: una mascota, una tendencia digital, un fenómeno mundialista y un proceso para proteger legalmente un personaje que nació lejos de los reflectores. La nueva etapa de Pato Merlín apenas comienza, ahora con redes oficiales, presencia pública y una comunidad que sigue cada uno de sus pasos.

Publicidad