El Pato Merlín ya tiene representante... ¿Podrá facturar?

La imagen del pato caminando por las calles con los colores de México rápidamente llamó la atención de miles de usuarios. Su peculiar apariencia, su tranquilidad frente a las cámaras y la conexión que generó con las personas hicieron que pasara de ser una mascota local a un fenómeno viral.

La historia del Pato Merlín parece sacada de una película moderna: un ave que apareció en las calles de la Ciudad de México con la camiseta de la selección mexicana, acompañando a su familia mientras vendían aguas, terminó convirtiéndose en uno de los personajes más queridos de internet y en un símbolo rumbo al Mundial 2026 .

Con el paso de las semanas, Merlín comenzó a aparecer en videos, programas de televisión y eventos relacionados con la fiesta futbolística más importante del mundo. Su popularidad llegó hasta convertirlo en embajador de la Ciudad de México para la FIFA durante el Mundial 2026 , una designación que lo colocó como parte del ambiente previo al torneo.

Ahora, el famoso pato dio otro paso importante en su historia: la familia Gómez confirmó que ya cuenta con un representante profesional y que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) protegió oficialmente su nombre e imagen.

El pequeño distintivo que comenzó con una playera verde de México ahora representa una marca con posibilidades comerciales y una identidad reconocida.

Un dato curioso es que Merlín no se volvió famoso por una campaña planeada, sino por la reacción espontánea de las personas que encontraron en sus apariciones callejeras una historia diferente en medio de la rutina diaria.

EL PATO MERLÍN YA TIENE REPRESENTANTE PARA NEGOCIAR SU FUTURO

La familia propietaria del ave informó mediante redes sociales que Producciones PTG será la encargada de representar oficialmente al Pato Merlín.

La empresa será dirigida por Vicente Padilla, creador digital que ahora asumirá el papel de manager del pato para administrar sus actividades públicas y comerciales.

La representación tendrá como objetivo organizar las apariciones de Merlín y proteger que su imagen sea utilizada correctamente.

Entre sus funciones estarán:

· Gestionar contratos con marcas y organizaciones.

· Coordinar participaciones en eventos masivos.

· Supervisar campañas publicitarias.

· Evitar que el animal sea sometido a actividades excesivas.

Este último punto ha sido una de las principales preocupaciones de los seguidores del pato, quienes desde el inicio han mostrado interés por su bienestar.

La fama de Merlín creció precisamente por la cercanía con la gente. Las imágenes del pato con la camiseta mexicana, caminando por las calles capitalinas, generaron una conexión poco común entre usuarios de redes sociales y una mascota.

Su historia se convirtió en una representación de la cultura popular de la capital mexicana: espontánea, callejera y llena de personajes inesperados.

EL IMPI PROTEGE LA IDENTIDAD DEL PATO MÁS FAMOSO DE MÉXICO

El crecimiento de Merlín también trajo desafíos legales. Debido a su popularidad, surgieron intentos de personas externas para registrar el nombre del pato en distintas regiones del país.

La situación llegó hasta el IMPI, institución encargada de proteger marcas e identidades comerciales en México. La resolución favoreció a la familia de Carla Ivette Gómez, quien fue reconocida como la propietaria legítima de la mascota.

El registro de marca evita que otras personas puedan utilizar el nombre o imagen del pato con fines comerciales sin autorización.

En el caso de Merlín, la protección se presentó dentro de la Clase 41, relacionada con actividades de entretenimiento, espectáculos y producción audiovisual.

“Lo que empezó como algo cotidiano terminó convirtiéndose en una identidad que debía protegerse”, explicó la familia al hablar del proceso.

La decisión permite que el personaje pueda participar en proyectos comerciales de manera formal, especialmente ahora que su imagen está vinculada con eventos deportivos y culturales.

MERLÍN REPRESENTA UNA NUEVA ERA DE MASCOTAS VIRALES

Detrás del fenómeno del Pato Merlín existe una historia familiar. Su dueña, Carla Ivette Gómez, es comerciante y madre de dos hijos, quienes también forman parte del día a día alrededor de la mascota.

Para ellos, proteger la imagen del pato significa abrir una oportunidad económica que ayude a cubrir sus necesidades y los cuidados especiales que requiere.

Entre esos cuidados se encuentran:

· Alimentación especializada.

· Revisiones veterinarias para aves.

· Protección de sus patas por caminar constantemente en superficies urbanas.

Actualmente, Merlín ya tiene presencia en televisión y se espera que participe en nuevas colaboraciones con empresas nacionales durante la etapa previa al Mundial 2026.