SEP responde por auditoría a becas del Bienestar con observaciones por 592.3 millones de pesos

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    SEP responde por auditoría a becas del Bienestar con observaciones por 592.3 millones de pesos
    La SEP informó que continúa el proceso para aclarar las observaciones de auditoría a los pagos de becas del Bienestar. VANGUARDIA

La SEP afirma que las aclaraciones siguen en curso y que realiza verificaciones presenciales para comprobar que los beneficiarios cumplan los requisitos.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) afirmó que continúa en proceso de aclaración una auditoría sobre la entrega de becas del Bienestar, luego de que el diario La Jornada publicara información sobre observaciones por 592.3 millones de pesos en pagos correspondientes a estudiantes registrados con estatus de baja o con información incompleta.

En un comunicado difundido la noche del domingo 11 de octubre, la dependencia señaló que se trata de una auditoría de desempeño en proceso y que las observaciones derivan de una revisión realizada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) al Banco del Bienestar, la SEP y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB).

La SEP indicó que las instituciones involucradas continúan proporcionando información y realizando las aclaraciones necesarias para solventar las observaciones. Asimismo, sostuvo que durante 2024 la CNBB verificó la identidad de las personas beneficiarias ante el Registro Nacional de Población (Renapo) antes de cada dispersión de recursos.

https://vanguardia.com.mx/informacion/lo-que-necesitas-saber-para-el-registro-de-la-beca-rita-cetina-en-octubre-2026-curp-certificada-llave-mx-cct-y-mas-CF24030332
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SEP ASEGURA QUE SE VERIFICÓ LA IDENTIDAD DE LOS BENEFICIARIOS

En su posicionamiento, la dependencia señaló que la comprobación de identidad es un requisito indispensable para recibir los apoyos y afirmó que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar no entregó recursos a personas que carecieran de una Clave Única de Registro de Población (CURP) registrada.

Además, informó que actualmente la CNBB realiza verificaciones presenciales de las familias y del alumnado beneficiario para comprobar que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las reglas de operación de los programas.

La respuesta se emitió después de que La Jornada publicara el 11 de octubre que una auditoría sobre los programas de becas, correspondiente al ejercicio 2024 y hasta junio de 2025, detectó pagos a 67 mil 142 estudiantes cuya situación debía aclararse.

AUDITORÍA OBSERVÓ PAGOS POR 592.3 MILLONES DE PESOS

De acuerdo con la información publicada por La Jornada, más de tres cuartas partes de los 592.3 millones de pesos observados correspondieron a pagos realizados a estudiantes que la propia Coordinación Nacional de Becas tenía registrados como dados de baja por egreso o por contar con información incompleta.

El reporte periodístico indicó que, en 2024, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro pagó 242.7 millones de pesos a 14 mil 985 estudiantes con estatus de “egresado en SUBES”, el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior. Durante el primer semestre de 2025, se habrían dispersado otros 211.9 millones de pesos a 36 mil 533 estudiantes con información incompleta.

Según el diario, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que la Coordinación no comprobó documentalmente las causas de esos pagos. Por ello, solicitó aclarar y documentar los casos, aunque la auditoría no estableció montos específicos por recuperar.

La publicación también precisó que el informe anual de fiscalización describió pagos a beneficiarios con dictamen negativo derivado de la confronta con el Renapo. Sin embargo, el desglose citado por el diario señala que 818 casos, por 9.5 millones de pesos, correspondían a bajas o rechazos relacionados con ese registro.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/demandan-revisar-la-utilidad-de-las-becas-educativas-DI23812364

AUDITORÍA PIDIÓ ESTABLECER LA CURP COMO REQUISITO OBLIGATORIO

Otro de los puntos señalados en la revisión fue la documentación necesaria para acreditar la identidad de las personas beneficiarias. De acuerdo con La Jornada, las reglas de operación permitían presentar alguno de cuatro documentos: acta de nacimiento, CURP, documento migratorio o pasaporte.

A partir de esa disposición, los auditores consideraron que no se obligaba a los solicitantes y beneficiarios a presentar la CURP, documento mediante el cual el Renapo verifica la identidad, y recomendaron establecerla como requisito obligatorio.

La publicación informó que la auditoría emitió 39 recomendaciones: 26 preventivas, orientadas a corregir mecanismos de control, y 13 correctivas, dirigidas a aclarar y documentar casos específicos, incluidos los pagos observados.

El dictamen, de acuerdo con el reporte periodístico, consideró que la Coordinación cumplió razonablemente sus funciones, aunque mantuvo las observaciones y recomendaciones.

La SEP sostuvo que las aclaraciones continúan en proceso y que la Coordinación Nacional de Becas realiza verificaciones presenciales para revisar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad. La información difundida por la dependencia no detalla el resultado definitivo del procedimiento de auditoría ni si las observaciones ya fueron solventadas.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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