Pensión del Bienestar 2026... estas son las razones por las que te pueden dar de baja y cómo evitarlo

Actualmente, el programa está dirigido a personas de 65 años o más que cuenten con nacionalidad mexicana y residencia permanente en territorio nacional. A través de una tarjeta bancaria, los beneficiarios reciben un depósito de 6 mil 400 pesos cada dos meses , recurso que busca contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

La Pensión del Bienestar para las Personas Adultas Mayores se ha convertido en uno de los programas sociales más importantes del país debido a su alcance y al número de beneficiarios que reciben apoyo económico de manera bimestral.

No obstante, las autoridades han reiterado que formar parte del padrón no significa que el apoyo sea permanente e incondicional. Las reglas de operación publicadas por la Secretaría de Bienestar establecen distintos escenarios que pueden derivar en una suspensión temporal o incluso en la baja definitiva del programa.

Conocer estas disposiciones resulta fundamental para evitar contratiempos que puedan afectar la continuidad del beneficio económico.

EL FALLECIMIENTO DEL TITULAR GENERA LA BAJA AUTOMÁTICA

La causa más común y directa para dejar de formar parte del programa es el fallecimiento de la persona beneficiaria.

Cuando las autoridades detectan que la CURP del titular aparece con estatus de defunción en los registros oficiales, la baja se realiza de manera automática. El mismo procedimiento ocurre cuando familiares o representantes presentan el acta de defunción correspondiente ante los módulos de atención.

En estos casos existe un apoyo adicional conocido como Pago de Marcha, que consiste en una entrega única de 3 mil 200 pesos destinada a la persona auxiliar previamente registrada por el beneficiario.

Sin embargo, este derecho tiene una fecha límite. La notificación del fallecimiento debe realizarse dentro de los dos bimestres posteriores al deceso. Si el trámite no se efectúa en ese periodo, el apoyo deja de ser reclamable.

“La notificación debe realizarse dentro del plazo establecido para conservar el derecho al Pago de Marcha”.

DOCUMENTOS FALSOS O DATOS INCORRECTOS PUEDEN TERMINAR EN EXPULSIÓN

Otra de las principales causas de baja definitiva está relacionada con la documentación presentada por los beneficiarios.

Las reglas del programa señalan que cualquier irregularidad detectada durante los procesos de verificación puede derivar en la exclusión inmediata del padrón. Esto incluye documentos falsificados, alterados, vencidos o que pertenezcan a otra persona.

Asimismo, inconsistencias en datos personales que no sean aclaradas o corregidas oportunamente pueden generar problemas administrativos que concluyan con la cancelación del apoyo.

Por esta razón, las autoridades solicitan mantener actualizada toda la información relacionada con la identidad del beneficiario, incluyendo modificaciones en la CURP, domicilio o documentos oficiales.

La veracidad de la información es uno de los elementos más importantes para conservar el acceso al programa.

LOS REGISTROS DUPLICADOS Y LA AUSENCIA TAMBIÉN GENERAN BAJAS

Existen causas menos conocidas que también pueden provocar la pérdida del beneficio económico.

Una de ellas es la duplicidad de registros. Cuando los sistemas detectan que una misma persona aparece inscrita más de una vez y ha recibido pagos simultáneos, se procede a eliminar los registros adicionales y conservar únicamente uno.

Aunque esta medida busca evitar irregularidades, también puede generar complicaciones para quienes realizaron trámites repetidos por desconocimiento o errores administrativos.

Otro motivo frecuente es la falta de localización del beneficiario. Si durante diversas visitas domiciliarias no se logra encontrar al titular o a la persona auxiliar registrada, las autoridades pueden iniciar un proceso de suspensión.

La situación se agrava cuando tampoco se recoge el medio de pago durante dos bimestres consecutivos, ya que esto puede derivar posteriormente en una baja definitiva.

VIVIR FUERA DE MÉXICO TAMBIÉN IMPLICA PERDER EL BENEFICIO

Uno de los requisitos esenciales para recibir la Pensión del Bienestar es mantener residencia permanente dentro del territorio nacional.

Por ello, cuando una persona cambia legalmente su domicilio al extranjero, pierde automáticamente el derecho a continuar recibiendo el apoyo económico.

Además, las reglas contemplan otras circunstancias que pueden provocar la cancelación del beneficio:

• Incumplimiento reiterado de las reglas de operación.

• Negativa para actualizar datos personales cuando son requeridos.

• Baja voluntaria solicitada por el beneficiario.

• Irregularidades detectadas durante procesos de revisión.

En el caso de la baja voluntaria, el titular o su persona auxiliar deben presentar una solicitud formal debidamente firmada para concluir el proceso.

EXISTEN MECANISMOS PARA RECUPERAR EL APOYO EN ALGUNOS CASOS

No todas las bajas son necesariamente definitivas. Las reglas de operación establecen procedimientos para solicitar la reactivación cuando la causa que originó la suspensión puede corregirse.

Por ejemplo, si existen documentos faltantes o inconsistencias administrativas que pueden aclararse, el beneficiario tiene la posibilidad de acudir a un módulo de atención para presentar la información requerida.

La reexpedición del apoyo dependerá de la evaluación realizada por las autoridades responsables y del cumplimiento de todos los requisitos establecidos.

Mantener actualizados los datos personales, atender los avisos oficiales y conservar en regla toda la documentación continúa siendo una de las condiciones más importantes para permanecer dentro del programa.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA PENSIÓN DEL BIENESTAR

• Es uno de los programas sociales con mayor cobertura en México.

• El apoyo económico se entrega directamente mediante tarjeta bancaria.

• Las personas beneficiarias pueden designar un auxiliar para ciertos trámites.

• El Pago de Marcha se entrega una sola vez tras el fallecimiento del titular.

• La CURP es uno de los elementos fundamentales para validar la permanencia dentro del padrón.