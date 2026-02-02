Sarampión se dispara en Jalisco: ya concentra 56% de casos y exigen acción inmediata

GUADALAJARA, JAL.- La Asociación Mexicana de Vacunología pidió “acciones urgentes de prevención” ante el brote de sarampión en Jalisco, entidad que suma 829 casos confirmados y concentra 56.05% de los diagnósticos registrados en el país en lo que va de 2026.

De acuerdo con la información difundida, además de los casos confirmados, en la entidad hay mil 636 personas con síntomas bajo estudio, lo que representa 39.35% de los casos probables a nivel nacional.

En su posicionamiento, la asociación señaló que “Jalisco es actualmente el estado con mayor número de casos confirmados, concentrando una parte importante del brote activo de sarampión en el país”.

La AMV también sostuvo que el aumento registrado en enero representa un “comparativo preocupante”: en 2025, Jalisco acumuló 663 casos desde que inició el brote, pero “tan solo durante el primer mes de 2026” llegó a 829 casos confirmados, es decir, un 125% más que en todo el año pasado.

Con datos atribuidos a la Dirección General de Epidemiología, se reportó que Jalisco encabeza la tasa de incidencia con 9.23, seguida de Colima con 5.83, mientras que el promedio nacional se ubicó en 1.10.

En el reporte se explicó que la tasa de incidencia es una medida epidemiológica que permite estimar la velocidad a la que ocurren nuevos casos en una población durante un periodo determinado, con el fin de orientar medidas de prevención o control.

Sobre la respuesta institucional, se indicó que en Jalisco participan autoridades sanitarias federales, estatales y municipales, así como brigadas de la Universidad de Guadalajara, aunque se señaló que las acciones han sido insuficientes para frenar el brote, a diferencia de lo ocurrido en Chihuahua, donde en 2025 se reportó la mayor concentración nacional.

En el panorama general, el texto también apuntó que en 2025 Jalisco mantuvo el segundo lugar nacional en casos probables acumulados y en tasa de incidencia, y mencionó que la entidad administra su propio sistema de salud y se ha negado a “entregarlo” a la federación, además de referir otros indicadores sanitarios reportados en el estado durante el año pasado. Con información de La Jornada