Pensión del Bienestar: calendario oficial del 17 al 27 de noviembre para pago de 6 mil 200 pesos

¡Prepare su tarjeta! Ya hay calendario oficial. Si eres uno de los beneficiarios de la Pensión del Bienestar para adultos mayores, necesitas saber que ya se dio a conocer cuál es la siguiente fecha de pago para este mes de noviembre. De acuerdo con el calendario oficial publicado en la página de la Secretaría del Bienestar, bajo la titularidad de Ariadna Montiel, fue el pasado lunes 3 de noviembre que se comenzarán a dar los pagos del periodo que abarca el bimestre noviembre- diciembre de 2025, el último pago del año. Se trata de 14 días de pagos para adultos de la tercera edad, correspondiendo a la letra inicial de su primer apellido, del 3 al 27 de noviembre; siendo parte del bimestre de noviembre-diciembre, el último pago de 2025. Cabe destacar que este calendario también corresponde a los programas sociales de Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad, Pensión Madres Trabajadoras y Sembrando Vida. TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar: ¿qué letras reciben el pago de 6 mil 200 pesos del 14 al 27 de noviembre?

CALENDARIO DE PAGOS SEGÚN APELLIDO EN NOVIEMBRE 2025 Te compartimos el calendario oficial, del 5 al 27 de noviembre, para la entrega del apoyo económico, el cual será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar: - Martes 18 de noviembre: Letra M;

- Miércoles 19 de noviembre: Letras N, Ñ, O;

- Jueves 20 de noviembre: Letras P, Q;

- Viernes 21 de noviembre: Letra R;

- Lunes 24 de noviembre: Letra R;

- Martes 25 de noviembre: Letra S;

- Miércoles 26 de noviembre: Letra T, U, V;

- Jueves 27 de noviembre: Letra W, X, Y, Z. ¿POR QUÉ NO HAY PAGO EL 17 DE NOVIEMBRE? De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar, el pago será suspendido temporalmente el 17 de noviembre de 2025, pero no te preocupes: los depósitos continuarán a partir del martes 18 de noviembre. Esta pausa en la dispersión de recursos se debe al día de descanso obligatorio por la conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana, establecido por la Ley Federal del Trabajo. Durante ese día, el Banco del Bienestar no realiza depósitos, por lo que el pago se reanudará al siguiente día hábil. Es decir, no hay depósitos en fines de semana ni días festivos, únicamente en días hábiles. MONTO DE PENSIONES BIENESTAR - Pensión Adultos Mayores: $6,200 bimestrales

- Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 bimestrales

- Pensión para Personas con Discapacidad: $3,200 bimestrales

- Pensión Madres Trabajadoras: $1,650 bimestrales

- Sembrando Vida: $6,450. TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar: ¿habrá pago el 17 de diciembre? Esto es lo que debes saber REQUISITOS PARA REGISTRARME A LA PENSIÓN DEL BIENESTAR REQUISITOS • Una identificación oficial vigente. • Acta de nacimiento. • CURP de reciente impresión. • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses. • Teléfonos de contacto (celular y de casa). Además, se permite que las personas adultas mayores designen a una persona auxiliar para representarlas en los trámites, quien deberá cumplir con los mismos requisitos. Esta iniciativa refleja el compromiso de la Secretaría de Bienestar para garantizar el derecho al bienestar de las personas mayores, consagrado en el artículo 4° de la Constitución. ¿CÓMO PUEDO RETIRAR EFECTIVO DEL BANCO DEL BIENESTAR? 1. Insertar tarjeta y teclear su Número de Identificación Personal (NIP). 2. Elegir “Retiro de efectivo”. 3. Definir el monto a retirar. 4. Definir si desean imprimir su comprobante de retiro. 5. Tomar su efectivo, el recibo y su tarjeta.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... ¿Cómo checar al instante si tu pago de noviembre ya cayó? OTRA OPCIÓN PARA RETIRAR Otra opción es retirar en otros bancos. Todos los bancos establecidos en México permiten el retiro del pago bimestral de la pensión para adultos mayores, pero es importante tener en cuenta que se aplica un cargo adicional. Las entidades bancarias que existen en México son diversas y ofrecen precios muy variados en cuanto al cobro de comisión se refiere. Una de las mejores opciones es Inbursa, ya que solo cobran 15 pesos por prestar ese servicio, mientras que alternativas como Banco Azteca suelen ser muy caras. Aquí te dejamos el listado de algunos bancos en los que se puede retirar dinero o consultar saldo de la Tarjeta del Bienestar y cuánto cobran por realizar estos movimiento: • Inbursa: 6 pesos por consulta y 15 pesos por retiro de efectivo en sus cajeros. • Banbajío: 7 pesos por consulta de saldo y 20 pesos por retiro de efectivo. • BBVA: 11 pesos por consulta y 29.50 por retiro en cajero. • HSBC: 11.75 pesos más IVA por consulta y 20.96 pesos más IVA por disponer de dinero en sus cajeros . • Citibanamex: 10 pesos de consulta y 26.50 pesos por retiro de efectivo. • Banorte: 10 pesos por consulta y 27 pesos por retiro de efectivo. • Banco Azteca: 11 pesos por consulta y 34.80 pesos por retiro de efectivo. Otra de las opciones que menor comisión cobra es Banjercito, que solamente pide 16 pesos. Asimismo, Bancoppel también es una alternativa viable para disponer de efectivo, ya que solo es necesario reponerles 15.52 pesos. Si perdí mi tarjeta de la Pensión del Bienestar... ¿cómo puedo sacar dinero y cómo reponerla? TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... Si perdí mi tarjeta ¿cómo puedo retirar dinero? ¿QUÉ OCURRE SI PERDEMOS O NOS ROBAN LA TARJETA DEL BIENESTAR? Resulta frecuente que olvidemos dónde ponemos las cosas personales, o que se extravíen llaves, tarjetas, credenciales u otros objetos. Si en tu caso perdiste o fuiste víctima de un robo y no cuentas con la tarjeta del Bienestar, no entres en pánico, respira y toma nota de los siguientes pasos que debes de hacer para reponerla y recibir el apoyo económico en 2023. Lo primero que tienes que hacer es reportar de inmediato y bloquear la tarjeta Bienestar para evitar que hagan mal uso de ella o extraigan el dinero que guardas. Para tal efecto, comunícate al número telefónico 8008213844 desde ahí reporta el robo o extravío y solicita el bloqueo de la tarjeta. Al momento de realizar este trámite ten a la mano la documentación de número de cuenta, Clave Única de Registro de Población (CURP) e identificación oficial (INE), datos que se te pedirán para completar el proceso.