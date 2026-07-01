Pensión del Bienestar... ¿Por qué no hubo calendario oficial para el pago de los 6 mil 400 pesos en julio?

Mientras tanto, millones de beneficiarios permanecen atentos al anuncio que definirá las fechas exactas para recibir su apoyo económico correspondiente al nuevo bimestre.

El pago de la Pensión del Bienestar julio 2026 continúa previsto dentro del calendario anual de apoyos sociales. La única modificación hasta ahora es la fecha de publicación del esquema de depósitos.

La dependencia busca que los beneficiarios esperen la confirmación oficial para evitar traslados innecesarios o problemas al acudir a las instituciones bancarias.

La confusión alrededor de las fechas suele aumentar cuando aparecen publicaciones sin respaldo que prometen información anticipada sobre los depósitos.

La Secretaría de Bienestar recordó que los anuncios oficiales se realizan mediante sus plataformas y canales autorizados.

Ante la falta del calendario oficial, en redes sociales comenzaron a circular supuestas fechas filtradas de depósitos. Sin embargo, las autoridades señalaron que cualquier programación que no provenga de canales institucionales no debe considerarse válida.

La programación final dependerá de la distribución que establezca la dependencia federal.

La dispersión normalmente se realiza durante varias semanas, debido a la cantidad de personas inscritas en los distintos programas sociales.

De acuerdo con esta tendencia, el arranque podría ubicarse entre el jueves 2 y el lunes 6 de julio , aunque las fechas definitivas dependerán del anuncio oficial.

Históricamente, los depósitos correspondientes al bimestre de julio-agosto suelen comenzar durante los primeros días del mes, después de que la Secretaría de Bienestar publica oficialmente la programación.

Aunque todavía no existe un calendario confirmado, el comportamiento de años anteriores permite establecer una posible ventana para el inicio del operativo de pagos.

La entrega de apoyos representa una movilización importante de recursos y personal, por lo que las autoridades afinan detalles antes de anunciar públicamente los días correspondientes.

Este proceso busca evitar concentraciones excesivas en las sucursales del Banco del Bienestar y permitir que las operaciones bancarias funcionen con mayor orden.

Uno de los principales motivos por los que todavía no se publica el calendario es la coordinación interna del operativo de pagos. La Secretaría de Bienestar suele definir previamente las fechas exactas para distribuir los depósitos de acuerdo con la primera letra del apellido de los beneficiarios.

De momento, la Secretaría de Bienestar no ha informado sobre la situación del apoyo económico aunque carácter de derecho constitucional los pagos continúan asegurados y las fechas solamente fueron reprogramadas.

La llamada Mañanera del Pueblo estuvo enfocada en otros temas, entre ellos asuntos educativos relacionados con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y enlaces sobre programas de vivienda, por lo que el esperado calendario de depósitos quedó pendiente.

Los beneficiarios de la P ensión del Bienestar esperaban conocer este miércoles 1 de julio el calendario oficial correspondiente al bimestre julio-agosto 2026 ; sin embargo, el anuncio no ocurrió durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum .

CÓMO CONSULTAR TU SALDO DESDE CASA

Para evitar filas y traslados innecesarios, los beneficiarios pueden usar la app del Banco del Bienestar:

• Descarga la aplicación desde Google Play o App Store.

• Acepta los términos y condiciones.

• Ingresa tu número de celular registrado.

• Introduce los 26 dígitos de tu tarjeta y tu NIP.

• Crea y confirma una contraseña segura.

• Selecciona “Consultar saldo” para ver el monto depositado.

Esta herramienta permite verificar depósitos en tiempo real, ofreciendo comodidad y seguridad a los beneficiarios.

CÓMO UBICAR TU SUCURSAL MÁS CERCANA DEL BANCO DEL BIENESTAR

Para facilitar el acceso a los beneficiarios, la Secretaría del Bienestar habilitó un sistema digital que permite localizar sucursales de forma sencilla mediante un mapa interactivo.

El proceso es intuitivo:

· Ingresar al portal oficial aquí

· Seleccionar el punto más cercano a tu ubicación

· Consultar la dirección exacta de la sucursal

Este sistema resulta especialmente útil en estados con alta cobertura como Tabasco, Chiapas o Veracruz, donde las sucursales están distribuidas incluso en comunidades alejadas de las zonas urbanas.

“Cada vez hay más bancos cerca, ya no tenemos que viajar tanto”, señala un usuario del sureste, destacando el impacto de esta expansión.

SUCURSALES PRINCIPALES POR ESTADO DE LA REPÚBLICA

Aquí tienes el listado de las sucursales principales en las capitales de los 32 estados, en el formato que me pediste para que te sea mucho más fácil de leer o copiar:

• Aguascalientes, Aguascalientes: Av. Universidad No. 1001, Col. San Cayetano.

• Baja California, Mexicali: Calle E No. 450, Col. Nueva.

• Baja California Sur, La Paz: Calle Guillermo Prieto y 5 de Mayo, Col. Centro.

• Campeche, San Francisco de Campeche: Calle 10 No. 222, Col. Centro.

• Chiapas, Tuxtla Gutiérrez: 1a. Av. Norte Poniente No. 250, Col. Centro.

• Chihuahua, Chihuahua: Av. Independencia y Libertad, Col. Centro.

• Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc: Av. Reforma No. 1, Col. Tabacalera.

• Coahuila, Saltillo: C. Manuel Acuña 114, Int. local 5, (edif. Lomelí), Col. Centro.

• Colima, Colima: Calle Madero No. 195, Col. Centro.

• Durango, Victoria de Durango: Calle Constitución No. 302 Sur, Col. Centro.

• Estado de México, Toluca: Av. Independencia No. 106, Col. Centro.

• Guanajuato, Guanajuato: Av. Juárez No. 25, Col. Centro.

• Guerrero, Chilpancingo: Av. Juárez No. 26, Col. Centro.

• Hidalgo, Pachuca de Soto: Calle Matamoros No. 202, Col. Centro.

• Jalisco, Guadalajara: Av. Juárez No. 235, Col. Centro.

• Michoacán, Morelia: Av. Madero Poniente No. 358, Col. Centro.

• Morelos, Cuernavaca: Calle Morrow No. 12, Col. Centro.

• Nayarit, Tepic: Av. México No. 32 Sur, Col. Centro.

• Nuevo León, Monterrey: Calle Mariano Escobedo No. 823, Col. Centro.

• Oaxaca, Oaxaca de Juárez: Calle García Vigil No. 310, Col. Centro.

• Puebla, Puebla de Zaragoza: Av. Reforma No. 115, Col. Centro.

• Querétaro, Santiago de Querétaro: Av. Constituyentes No. 128, Col. Centro.

• Quintana Roo, Chetumal: Av. Álvaro Obregón No. 248, Col. Centro.

• San Luis Potosí, San Luis Potosí: Calle Morelos No. 405, Col. Centro.

• Sinaloa, Culiacán: Av. Álvaro Obregón No. 358 Sur, Col. Centro.

• Sonora, Hermosillo: Blvd. Rosales No. 125, Col. Centro.

• Tabasco, Villahermosa: Av. Francisco I. Madero No. 311, Col. Centro.

• Tamaulipas, Ciudad Victoria: Calle 8 y 9 Morelos, Col. Centro.

• Tlaxcala, Tlaxcala de Xicohténcatl: Plaza de la Constitución No. 19, Col. Centro.

• Veracruz, Xalapa: Calle Enríquez No. 1, Col. Centro.

• Yucatán, Mérida: Calle 65 No. 490 por 58 y 56, Col. Centro.

• Zacatecas, Zacatecas: Av. Hidalgo No. 605, Col. Centro.

¿CUÁNTOS PAGOS QUEDAN EN 2026?

Tras el depósito de julio-agosto, quedarán 2 pagos en el año:

• Quinto depósito: septiembre 2026.

• Sexto depósito: noviembre 2026.

RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR

• Verifica la fecha exacta de pago según tu apellido.

• Acude únicamente el día asignado para evitar aglomeraciones.

• Lleva tu credencial oficial y tarjeta del Banco del Bienestar.

• Usa la app para confirmar que el pago se ha realizado antes de acudir a retirar efectivo.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA PENSIÓN DEL BIENESTAR

• La Pensión del Bienestar es uno de los programas más amplios del país, con más de 12 millones de beneficiarios registrados en 2026.

• El apoyo económico ha tenido aumentos constantes desde su implementación; en 2019 era de 2,550 pesos bimestrales, y en 2026 alcanzó los 6,400 pesos.

• Se estima que para finales de 2025, el padrón se incremente en más de 500 mil personas, debido al envejecimiento de la población.

• Además del depósito, los beneficiarios pueden recibir orientación médica, atención en módulos y asesoría jurídica en Centros Integradores del Bienestar.

REQUISITOS PARA REGISTRARME A LA PENSIÓN DEL BIENESTAR

REQUISITOS

• Una identificación oficial vigente.

• Acta de nacimiento.

• CURP de reciente impresión.

• Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

• Teléfonos de contacto (celular y de casa).

Además, se permite que las personas adultas mayores designen a una persona auxiliar para representarlas en los trámites, quien deberá cumplir con los mismos requisitos.

Esta iniciativa refleja el compromiso de la Secretaría de Bienestar para garantizar el derecho al bienestar de las personas mayores, consagrado en el artículo 4° de la Constitución.

¿CÓMO PUEDO RETIRAR EFECTIVO DEL BANCO DEL BIENESTAR?

1. Insertar tarjeta y teclear su Número de Identificación Personal (NIP).

2. Elegir “Retiro de efectivo”.

3. Definir el monto a retirar.

4. Definir si desean imprimir su comprobante de retiro.

5. Tomar su efectivo, el recibo y su tarjeta.

OTRA OPCIÓN PARA RETIRAR

Otra opción es retirar en otros bancos. Todos los bancos establecidos en México permiten el retiro del pago bimestral de la pensión para adultos mayores, pero es importante tener en cuenta que se aplica un cargo adicional.

Las entidades bancarias que existen en México son diversas y ofrecen precios muy variados en cuanto al cobro de comisión se refiere. Una de las mejores opciones es Inbursa, ya que solo cobran 15 pesos por prestar ese servicio, mientras que alternativas como Banco Azteca suelen ser muy caras.

Aquí te dejamos el listado de algunos bancos en los que se puede retirar dinero o consultar saldo de la Tarjeta del Bienestar y cuánto cobran por realizar estos movimiento:

• Inbursa: 6 pesos por consulta y 15 pesos por retiro de efectivo en sus cajeros.

• Banbajío: 7 pesos por consulta de saldo y 20 pesos por retiro de efectivo.

• BBVA: 11 pesos por consulta y 29.50 por retiro en cajero.

• HSBC: 11.75 pesos más IVA por consulta y 20.96 pesos más IVA por disponer de dinero en sus cajeros .

• Citibanamex: 10 pesos de consulta y 26.50 pesos por retiro de efectivo.

• Banorte: 10 pesos por consulta y 27 pesos por retiro de efectivo.

• Banco Azteca: 11 pesos por consulta y 34.80 pesos por retiro de efectivo.

Otra de las opciones que menor comisión cobra es Banjercito, que solamente pide 16 pesos. Asimismo, Bancoppel también es una alternativa viable para disponer de efectivo, ya que solo es necesario reponerles 15.52 pesos.

Si perdí mi tarjeta de la Pensión del Bienestar... ¿cómo puedo sacar dinero y cómo reponerla?

¿QUÉ OCURRE SI PERDEMOS O NOS ROBAN LA TARJETA DEL BIENESTAR?

Resulta frecuente que olvidemos dónde ponemos las cosas personales, o que se extravíen llaves, tarjetas, credenciales u otros objetos.

Si en tu caso perdiste o fuiste víctima de un robo y no cuentas con la tarjeta del Bienestar, no entres en pánico, respira y toma nota de los siguientes pasos que debes de hacer para reponerla y recibir el apoyo económico en 2026.

Lo primero que tienes que hacer es reportar de inmediato y bloquear la tarjeta Bienestar para evitar que hagan mal uso de ella o extraigan el dinero que guardas.

Para tal efecto, comunícate al número telefónico 8008213844 desde ahí reporta el robo o extravío y solicita el bloqueo de la tarjeta. Al momento de realizar este trámite ten a la mano la documentación de número de cuenta, Clave Única de Registro de Población (CURP) e identificación oficial (INE), datos que se te pedirán para completar el proceso.

¿CÓMO COBRAR EL DINERO SIN TARJETA DEL BIENESTAR?

En caso de no contar con la Tarjeta del Bienestar, existen otras opciones para cobrar la pensión o una beca. Una de ellas es acudir directamente a la sucursal bancaria correspondiente al programa de la Pensión del Bienestar y presentar los documentos necesarios para realizar el cobro. Es importante contar con la identificación oficial y los datos personales actualizados.

Los sitios donde también puedes retirar sin tarjeta se les conoce como las oficinas de Financiera del Bienestar (antes Telecomm).

• Documentos para cobrar en cualquier Banco del Bienestar sin tarjeta

• Acta de nacimiento en original y copia.

• Identificación oficial.

• Clave Única de Registro de Población (CURP).

• Número de teléfono de contacto.

• Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses.

CÓMO SOLICITAR LA REPOSICIÓN DE LA TARJETA DE BIENESTAR

Ya sea porque se perdió, hubo un robo o algún otro motivo, las personas adultas mayores necesitan reponer su tarjeta de la Pensión Bienestar 2026 para seguir cobrando sus pagos bimestrales. Pero, ¿cómo tramitar una nueva? Y ¿cuánto tarda la reposición? Te contamos.

Y es que una vez que no tengas tu plástico del Banco del Bienestar, lo primero que se tiene que hacer es reportarlo al número 800 900 2000, donde te ayudarán a cancelarla; ese primer paso también debes hacerlo con cualquier otra institución bancaria.

Luego tienes que ir a un módulo o a alguna oficina de la Secretaría de Bienestar para que realices tu trámite, donde llenarás un formato sobre la reposición de la tarjeta.

Tras hacer ese paso, te entregarán un talón verde como comprobante. Si quieres saber cuál es el módulo más cercano a tu domicilio, en este enlace lo puedes consultar.