Pensión del SEBIEN para adultos mayores de 57 a 59 años en la Ciudad de México

Para el 2026, cada apoyo podría hacer la diferencia para mejorar el estilo de vida, o amortiguar gastos sorpresivos que depara el año.

Por ello, la Ciudad de México ha organizado un programa social para brindar apoyo económico, o pensión, para los adultos mayores, de 57 a 59 años de edad.

El programa es titulado: Ingreso Ciudadano Universal para Personas de 57 a 59 años, el cual está siendo gestionado por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN).

¿DE CUÁNTO SERÁ EL APOYO ECONÓMICO DE LA PENSIÓN DEL SEBIEN?

Según la información publicada, por la Gaceta oficial, el 31 de diciembre del 2025, cada persona podrá recibir hasta 12,000 pesos anuales. Los bonos serán divididos en despóticos bimestrales de 2,000 pesos.

Hasta el momento, se tienen estimadas dos fechas para la entrega de instrumentos de pago, siendo estas: el 27 de febrero y el 30 de diciembre del 2026.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DEL SEBIEN?

Los requisitos básicos, a cumplir, son los siguientes:

*) Tener 59 años cumplidos al momento de la inscripción

*) Residir de forma permanente en la Ciudad de México

*) No estar inscrito a otro apoyo social similar, de manera simultánea.

*) Se deberá mostrar una oficial de identificación vigente con fotografía

*) Comprobante de domicilio

*) Acta de nacimiento

*) CURP

*) Solicitud de incorporación, entregada por el personal del SEBIEN