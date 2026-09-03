Pensión Mínima Garantizada IMSS octubre 2026: ¿quiénes pueden recibirla y cuáles son los requisitos?

La Pensión Mínima Garantizada es un beneficio contemplado en el sistema de pensiones de la Ley 97 mediante el cual el Estado asegura un ingreso a los trabajadores que cumplen con los requisitos para pensionarse, pero cuyos recursos acumulados en su cuenta individual resultan insuficientes para obtener una pensión superior mediante las modalidades correspondientes.

Este esquema está dirigido principalmente a trabajadores que comenzaron a cotizar bajo la Ley del Seguro Social de 1997 y que, al llegar a la edad de retiro, cumplen con las condiciones establecidas por la legislación.

Por ello, no todos los trabajadores que cotizan ante el IMSS reciben automáticamente esta pensión.

¿Quiénes pueden acceder a la Pensión Garantizada en octubre de 2026?

Para quienes realicen su trámite durante 2026, uno de los requisitos fundamentales es contar con 875 semanas de cotización reconocidas por el IMSS. Esta cifra forma parte del aumento gradual establecido en la reforma de 2020: comenzó en 750 semanas en 2021 y continuará incrementándose hasta llegar a mil en 2031.

Además de las semanas, el trabajador debe encontrarse en alguno de los supuestos de retiro previstos por la Ley 97:

- Tener 60 años cumplidos para solicitar una pensión por Cesantía en Edad Avanzada.

- Tener 65 años cumplidos para solicitar una pensión por Vejez.

- Haber causado baja del Régimen Obligatorio del Seguro Social y encontrarse sin trabajo remunerado al momento de solicitar la pensión.

Los trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 pueden encontrarse dentro del régimen de transición y elegir, bajo las condiciones establecidas, entre los beneficios de la Ley 73 o la Ley 97.