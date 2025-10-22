¿Cuánto te quita el SAT de tu aguinaldo 2025? Esto debes saber para calcular cuánto recibirás neto
Así, podrás calcular con anticipación cuánto recibirás realmente en diciembre y disfrutar con tranquilidad de tu pago de fin de año.
El aguinaldo es una de las prestaciones más esperadas del año para millones de trabajadores en México. Sin embargo, pocos saben que este ingreso puede estar sujeto al descuento del Impuesto sobre la Renta (ISR), dependiendo del monto que se reciba. Conocer cuánto puede quitarte el SAT de tu aguinaldo en 2025 te ayudará a planificar mejor tus finanzas y evitar sorpresas al recibir tu depósito de diciembre.
¿Qué parte del aguinaldo está libre de impuestos?
De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), el aguinaldo está exento de ISR hasta el equivalente a 30 días del salario mínimo vigente. Para el año 2025, el salario mínimo general se estableció en 278.80 pesos diarios, por lo que el monto libre de impuestos es de 8 mil 364 pesos.
Esto significa que si tu aguinaldo no rebasa esa cantidad, no pagarás ISR. En cambio, si tu gratificación supera ese límite, solo la parte excedente se considerará gravable.
Ejemplo práctico: ¿cuánto retiene el SAT?
Supongamos que un trabajador recibe 10 mil pesos de aguinaldo.
1. Monto exento: 8,364 pesos
2. Excedente gravable: 1,636 pesos
3. Tasa aplicable: 1.92%
4- ISR a retener: 31.41 pesos
Por lo tanto, el trabajador recibirá 9,968.59 pesos netos después del descuento.
En el caso de una persona con aguinaldo de 15 mil pesos, el excedente sería de 6,636 pesos, a los cuales también se aplica la tasa del 1.92%.
- ISR retenido: 127.41 pesos
- Total neto recibido: 14,872.59 pesos
¿Cómo calcula el SAT el ISR sobre el aguinaldo?
El SAT aplica las tarifas establecidas en sus tablas de ISR, las cuales consideran el nivel de ingresos de cada trabajador. Solo se descuenta el impuesto sobre la parte que excede el monto exento, y no sobre el total del aguinaldo.
Cada empresa está obligada a calcular y retener el impuesto correspondiente, por lo que el monto final que verás reflejado en tu nómina ya incluirá esa deducción.
Consejos para entender mejor tu aguinaldo
Verifica tu recibo de nómina: ahí se desglosa el monto exento y el gravado.
Recuerda el límite de exención: si ganas menos de 8,364 pesos de aguinaldo, el SAT no puede retenerte ISR.
Planifica tus gastos: si esperas un aguinaldo mayor, ten en cuenta que una parte será retenida como impuesto.
En resumen, el SAT no se queda con todo tu aguinaldo, solo con la parte que excede los 30 días de salario mínimo. Para 2025, el límite libre de ISR es de 8 mil 364 pesos, y cualquier cantidad superior estará sujeta a una retención mínima según las tablas oficiales.