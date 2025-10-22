¿Cuánto te quita el SAT de tu aguinaldo 2025? Esto debes saber para calcular cuánto recibirás neto

El aguinaldo es una de las prestaciones más esperadas del año para millones de trabajadores en México. Sin embargo, pocos saben que este ingreso puede estar sujeto al descuento del Impuesto sobre la Renta (ISR), dependiendo del monto que se reciba. Conocer cuánto puede quitarte el SAT de tu aguinaldo en 2025 te ayudará a planificar mejor tus finanzas y evitar sorpresas al recibir tu depósito de diciembre.

¿Qué parte del aguinaldo está libre de impuestos?

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), el aguinaldo está exento de ISR hasta el equivalente a 30 días del salario mínimo vigente. Para el año 2025, el salario mínimo general se estableció en 278.80 pesos diarios, por lo que el monto libre de impuestos es de 8 mil 364 pesos.